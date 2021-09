Que se passe-t-il avec le stock de Red-Hot Lithium Americas (LAC) aujourd’hui ?

in

L’un des stocks qui a connu une déchirure absolue ces derniers mois est Lithium Amériques (NYSE :LAC). En effet, l’action LAC est passée d’environ 14 $ début août à près de 24 $ aujourd’hui. Ce mouvement comprend une augmentation de près de 15 % aujourd’hui du stock de la région LAC.

Source : GrAl/ShutterStock.com

Comme les investisseurs peuvent le deviner, Lithium Americas est un acteur majeur de la production de lithium dans les Amériques. Comme l’a souligné Samual O’Brient, collaborateur d’InvestorPlace, dans un article récent, le lithium est en train de devenir considéré comme « le nouveau pétrole » par de nombreux investisseurs. L’importance de ce composé dans la production de batteries est évidente, compte tenu de l’électrification que nous assistons dans cette nouvelle économie.

Par conséquent, Lithium Americas est une entreprise vers laquelle de nombreux investisseurs se sont tournés ces derniers temps. Il convient de noter que la mine Thacker Pass proposée par la société au Nevada serait l’un des plus grands projets d’extraction de lithium aux États-Unis.

Cependant, comme nous l’avons vu avec divers projets miniers au pays, obtenir l’approbation n’est pas toujours une tâche facile. Pour Lithium Americas, il s’agit d’une entreprise qui est aux prises avec divers problèmes juridiques. En particulier, la capacité de l’entreprise à démarrer la production s’est récemment heurtée à des obstacles.

Voyons pourquoi le stock de BAC commence à connaître un véritable élan.

Le stock de BAC s’envole sur la victoire légale

Comme de nombreux analystes l’ont souligné, la mine Thacker Pass est vraiment le joyau de la couronne sur lequel les investisseurs se concentrent en ce moment. Ce qui pourrait être la plus grande mine de lithium en Amérique, il y a une formidable piste de croissance à long terme. Autrement dit, si l’environnement politique reste favorable au développement des batteries au niveau national. Compte tenu des plans de dépenses d’infrastructure du président Joe Biden, les investisseurs espèrent gagner en investissant dans des jeux de pioche et de pelle dans le secteur des véhicules électriques (VE).

Au cours des deux dernières semaines, le stock de BAC a augmenté de façon spectaculaire suite à la nouvelle qu’un juge a refusé une injonction préliminaire sur la mine Thacker Pass. Les tribus amérindiennes cherchaient à imposer cette injonction sur la base de droits fonciers et de préoccupations environnementales.

Cependant, le juge a approuvé les travaux d’excavation plus tôt en juillet. Et plus tôt ce mois-ci, des informations indiquaient que le juge rendrait une décision finale au début de 2022 en faveur de Lithium Americas.

Bien qu’il soit encore temps que les choses tournent à nouveau sur le côté, il semble que les choses s’améliorent pour les investisseurs en actions de la région LAC. Ce projet est de nouveau en marche. Et en l’absence d’arrêts supplémentaires, les choses semblent être sur la bonne voie.

Ainsi, l’action LAC en est une que les investisseurs à la recherche de risques semblent augmenter en ce moment. Il semble que cet élan soit fort. En conséquence, c’est une action qui est sur ma liste de surveillance maintenant.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.