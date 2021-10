Que se passe-t-il avec Marcel Sabitzer du Bayern Munich ?

Lorsque le Bayern Munich a acquis Marcel Sabitzer, beaucoup pensaient que l’ancien homme du RB Leipzig serait en mesure de remplacer de manière transparente Thomas Müller, Leon Goretzka ou Joshua Kimmich.

De plus, Sabitzer pourrait également jouer un rôle à l’aile si nécessaire.

Les choses semblaient extrêmement bonnes pour la profondeur de l’équipe. Avance rapide de deux mois, cependant, et il est difficile de déchiffrer quel est le plan (le cas échéant) pour Sabitzer.

Avec Goretzka entravé après un match en milieu de semaine, il était supposé que Sabitzer s’insérerait dans le rôle de titulaire de l’international allemand. Au lieu de cela, le Bayern Munich a choisi de lancer Corentin Tolisso – un joueur avec un pied dehors et qui se dirige vers la libre agence cet été.

Marcel Sabitzer devrait probablement avoir plus de minutes. Êtes-vous d’accord ?Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Cela soulève la question… qu’est-ce qui donne ?

Sabitzer est-il blessé ? Est-il malade ? A-t-il encore du mal à s’adapter à son nouvel environnement ? Est-il un non-fit programmatique (les fans des Vikings du Minnesota se souviendront peut-être de ce joyau) pour la formation 4-2-3-1 du Bayern Munich?

Si l’Autrichien ne peut pas prendre le départ dans un match où Goretzka n’est pas disponible, pourquoi l’avoir du tout ?

Le départ de Tolisso était au mieux sans impact, mais médiocre au pire. Tolisso est, en effet, un bon joueur, mais son séjour en Bavière est devenu obsolète. Souvent blessé et parfois inconstant, Tolisso n’est tout simplement pas sur la bonne voie.

Le jouer – un milieu de terrain largement supposé être déjà en train de regarder son prochain arrêt – sur Sabitzer est déroutant.

Lorsque Sabitzer est entré dans le match, il jouait 21 minutes, complétait ses neuf passes, interceptait une passe et remportait l’un des deux duels au sol. Quant à Tolisso, le Français a joué 69 minutes, complété 29 de ses 35 passes, réussi deux interceptions, remporté l’un des trois duels au sol et réussi un tacle. Plus profond que les statistiques, cependant, Tolisso n’a tout simplement pas fait assez. Incapable d’avoir un impact sur l’offensive, Tolisso était indifférent à ses responsabilités défensives. Contre un meilleur adversaire, cela aurait pu être un problème majeur.

Jusqu’à présent, Sabitzer a disputé 11 matches avec le Bayern Munich, a eu deux départs et a accumulé 349 minutes de temps sur le terrain. À première vue, cela peut sembler… d’accord ? Mais la réalité est que Müller vieillit un peu et Goretzka devient un peu cassante.

Il convient également de noter que Kimmich est comme le pire cauchemar d’une personne de CVC : fonctionner sur une base de fonctionnement à l’échec avec un minimum d’entretien de routine. À un moment donné, quelqu’un doit juste sauver ce gars de lui-même et Sabitzer a apparemment été amené pour aider à combler le vide pour les moments où l’équipe d’entraîneurs du Bayern Munich doit donner une pause à Kimmich.

Si jamais une équipe avait besoin d’un milieu de terrain de premier plan pour intervenir, c’est bien le Bayern Munich.

Certes, ce que nous avons vu de Sabitzer jusqu’à présent n’a pas été trop… percutant, mais le seul moyen de le mettre à niveau est de le voir avec le onze de départ. Lui jeter des minutes de temps d’ordures ne va pas vraiment aider à déterminer s’il n’est pas en forme ou s’il a simplement besoin de plus de temps pour s’intégrer.

Espérons que la rotation s’installe peu de temps avant que quelqu’un ne commence à succomber à des blessures dues à l’usure.