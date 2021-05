Que se passe-t-il avec une énorme fusée tombant sur Terre ce week-end? ⋆ 10z viral

C’est bon de savoir que j’ai appris ça sur TIC Tac, mais apparemment, il y a une fusée qui fonce juste vers la Terre et personne ne sait exactement où elle va atterrir.

Le Chinese Long March 5B, un morceau de débris spatiaux de 23 tonnes, est actuellement hors de contrôle – des trucs vraiment froids – et dégringole vers la Terre avec beaucoup d’incertitude quant à sa destination finale, car même les meilleures estimations pourraient être très éloignées de la marque en fonction de facteurs assez petits et imprévisibles. Donc, ils ont essentiellement une partie estimée du monde où il pourrait atterrir, et cette partie est essentiellement la plupart du monde, «n’importe où entre 41,5 degrés de latitude nord et 41,5 degrés de latitude sud», selon le New York Times. Donc… personne ne sait où se dirige cette chose, bien que les estimations actuelles le placent n’importe où, du nord-est de l’Afrique à l’océan Indien.

Selon NPR, la fusée va probablement frapper l’eau, comme c’est le cas pour la plupart des choses qui tombent sur Terre, simplement parce que la majeure partie de la surface de la Terre est recouverte d’eau.

«Malgré sa taille comme l’un des 10 plus gros objets à avoir jamais réintégré l’atmosphère terrestre, les scientifiques disent qu’il est peu probable que le propulseur désormais incontrôlé frappe réellement quelqu’un. Étant donné que la majeure partie de la planète est recouverte d’eau, il y a environ 70% de chances que les débris tombent dans un océan. »

D’accord, mais comme ces 30% restants qui ébranlent les gens, et bien que les chances qu’une personne ou un endroit soit affecté soient incroyablement minimes, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas de raison de s’inquiéter. La NASA et d’autres personnes impliquées dans des activités spatiales sont assez fâchées de l’échec de la Chine à même tenter de contrôler où ses fusées tombent, et les débris spatiaux sont déjà tombés sur des zones peuplées, comme le souligne le New York Times. Ce ne serait même pas une première pour l’une de ces roquettes spécifiques, car la première lancée par la Chine «a également fait une rentrée incontrôlée, avec des débris qui pleuvent sur un village de Côte d’Ivoire».

Donc samedi (ou peut-être même dimanche?!), Nous allons tous voir où va cette fusée et, je suppose, espérer le mieux.

«Je ne veux pas émettre d’hypothèses ou spéculer sur les actions possibles que le ministère pourrait ou ne pourrait pas prendre ici», a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby aux journalistes cette semaine, et comme John, mon pote, je comprends. MAIS que se passe-t-il si vous spéculiez un peu plus et nous donniez une sorte de réconfort qui n’est pas «EH, vous irez probablement bien.» Cela a été une année difficile. Ce n’est probablement pas vraiment le couper.

Je veux dire, écoutez, je ne suis pas un scientifique, mais si nous pouvions simplement tirer un Boba Fett et faire tomber la chose du ciel dans un endroit pratique, ce serait un grand soulagement.

Comme, pour une fois, Kylo Ren a eu la bonne idée.

La chose est: je suis sûr que tout ira bien. Personne ne semble particulièrement inquiet de la situation, mais là encore, la partie irrationnelle de mon cerveau continue de “Ouais, c’est ce qu’ils veulent que vous pensiez” chaque fois que je m’arrête pour y penser.

Bref, c’est moi qui court pour le confort car personne ne semble trop inquiet à ce sujet.

Pouvons-nous tous entrer dans le week-end avec l’espoir que cette fusée trouve l’océan.

