Que se passe-t-il dans le vestiaire des Lakers de Los Angeles ?

Êtes-vous toujours l’un des vrais prétendants à l’anneau de la NBA en cette saison 2022/22 ? C’est la vraie question qui résonne de plus en plus avec plus de force dans l’environnement de certains Lakers dont la performance dans cette première partie de saison est assez décevante.

Avec des joueurs de l’envergure de LeBron James et Anthony Davis, Il est logique que la franchise de Los Angeles soit en tête de la Conférence Ouest et soit l’une des équipes avec lesquelles il faut compter en séries éliminatoires, surtout si elle parvient à connecter certains des meilleurs joueurs de la liste dirigée par Frank Vogel comme Russell Westbrook ou Carmelo Anthony.

Cependant, les statistiques de la NBA restent l’un des meilleurs accessoires sur lesquels baser nos opinions et analyses de l’état de forme de les Lakers de Los Angeles et, de loin, l’un des plus négatifs, apparaît lorsque l’on voit les chiffres générés par l’équipe de Los Angeles dans les troisièmes quarts des matchs.

Loin d’être attendu

Même s’il peut sembler que passer par les vestiaires soit toujours une bonne nouvelle pour les équipes lorsqu’il s’agit de récupérer de l’énergie et de revoir les idées, dans le Centre Staples elle suppose le contraire, du moins pour ceux qui agissent en tant que locaux.

Les Californiens ont un -82 dans l’écart de points obtenu par rapport au rival au moment de revenir au parquet pour le début des deuxièmes parties. Un fait qui en dit très mal sur la récupération de l’équipe pendant les pauses et sur le manque d’attitude lorsqu’il s’agit de renouer avec le rythme des matchs.

Que se passe-t-il? Quel est le problème et la solution possible à l’un des maux les plus évidents des Californiens cette saison ?