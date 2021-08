Que se passe-t-il en Afghanistan ?

Les gens ont du mal à traverser le mur d’enceinte de l’aéroport international Hamid Karzai pour fuir l’Afghanistan après des rumeurs selon lesquelles des pays étrangers évacuent des personnes même sans visa après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. | STR/NurPhoto/.

Suite à la décision de Biden de retirer le reste des troupes américaines d’Afghanistan, les talibans ont rapidement pris le contrôle du pays.

Près de trois mois après que le président Joe Biden a annoncé que les troupes américaines commenceraient à se retirer d’Afghanistan, les talibans ont rapidement commencé à prendre le contrôle des provinces du pays, menant finalement à Kaboul, la capitale.

Ce mouvement du groupe militant islamiste n’étonne guère les experts.

“La moitié du pays a échappé au contrôle du gouvernement au cours des trois derniers mois, et il n’y avait plus de tampon protégeant ces capitales provinciales”, a déclaré l’analyste Andrew Watkins à Jen Kirby de Vox.

Depuis mai, le gouvernement local a perdu ou abandonné plus de 200 des 400 districts afghans, laissant beaucoup d’entre eux tomber sous le contrôle des talibans. Les combattants talibans dans les villages reculés et les avant-postes ont utilisé des campagnes de désinformation et des campagnes de peur pour faire fuir les résidents locaux et intimider les responsables du gouvernement afghan. Ceci, couplé à une division politique sur le soutien du groupe, a laissé le gouvernement afghan perdu.

Les talibans ont rapidement acquis plus de territoires, y compris d’importantes villes frontalières et routes commerciales, puis ont pris le contrôle de grandes villes, dont Kaboul, qui était le dernier bastion du gouvernement. Le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays après l’arrivée des talibans à Kaboul.

“L’administration Biden aurait dû être en mesure de prévoir que le retrait d’Afghanistan créerait un vide de pouvoir qui changerait le champ de bataille”, écrit Nicole Narea.

