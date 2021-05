Que se passe-t-il ensuite? | Daily Sound & Fury ⋆ .

Six mois se sont écoulés depuis la fatidique élection présidentielle du 3 novembre. Voici les prévisions BB pour les six prochains mois.

1. pandémie de coronavirus: Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que le CDC vient d’assouplir les directives relatives aux masques pour ceux d’entre nous qui ont été vaccinés. Au milieu de l’été, la région où je vis – la région de la baie de San Francisco – aura probablement atteint l’immunité collective; c’est-à-dire que plus de 80 pour cent de la population adulte aura été vaccinée. La mauvaise nouvelle est que des régions importantes des États-Unis n’atteindront pas ces niveaux de vaccination et, très probablement, ne les atteindront jamais.

Nos experts locaux (https://www.sfgate.com/bayarea/article/2021-05-herd-immunity-California-Bay-Area-16148134.php) estiment désormais que l’État de Californie atteindra l’immunité collective vers juin. 15e – l’objectif fixé par le gouverneur Newsom pour la «réouverture» de l’État. Les experts ont expliqué que la Californie est en avance sur le reste du pays parce que nous avons une incidence plus faible d ‘«hésitation à la vaccination»: «Environ 30% des Américains en moyenne sont réticents à se faire vacciner, mais le nombre est plus faible en Californie, avec une estimation 10% à 15% des résidents de Golden State hésitent à se faire vacciner, selon les données du Département américain de la santé et des services sociaux. Des études ont montré que les personnes qui s’identifient comme républicaines sont moins susceptibles de se faire vacciner que les démocrates, et l’hésitation à la vaccination en Californie est généralement plus élevée dans les comtés rouges, selon le département.

Nos experts estiment qu’il faudra plusieurs années avant que les États-Unis n’atteignent l’immunité collective – en raison de l’hésitation à la vaccination, des nouvelles variantes de virus et des habitudes de voyage dans le monde. Cela signifie que les déplacements continueront d’être limités ainsi que la participation à de grands événements.

Conséquences politiques: tant que les États-Unis continueront de progresser pour surmonter la pandémie, cela augure bien pour l’administration Biden. En Californie, étant donné que l’état d’or rouvre le 15 juin, ces progrès sont de bon augure pour le gouverneur Newsom – l’effort de rappel était déjà de longue haleine (Les derniers sondages (https://calmatters.org/commentary/2021/04/california- newsom-rappel-poll /) constate que seulement 36% des résidents de Californie sont favorables au rappel de Newsom.)

2. Donald Trump: Pour les démocrates, les six derniers mois ont été positifs – Joe Biden a fait du bon travail, est populaire et a permis à la nation de sortir de l’abîme. Pour les républicains, les six derniers mois ont – une fois de plus – été consacrés à Donald Trump.

Après la perte électorale de 7 millions de voix de Trump, l’insurrection du 6 janvier et son deuxième procès de destitution, le Parti républicain s’est séparé. Un sondage NBC News d’avril (https://www.documentcloud.org/documents/20690434-210098-nbc-news-april-poll-4-25-21-release) a révélé que l’approbation de Trump avait glissé à 32% (21% très positif et 11 pour cent plutôt positif). Dans ce sondage, pour la première fois, plus de républicains se considéraient comme des partisans du GOP (50%) plutôt que comme des partisans de Trump (44%). Il est difficile d’évaluer l’ampleur de cette scission, mais le débat intra-Parti sur le rôle du chef du GOP Liz Cheney indique qu’un nombre important de républicains ne veulent plus que Trump dirige leur parti – probablement pas une majorité, quelque part à proximité de 33 pour cent. (Cette estimation correspond aux sondages (https://www.cnn.com/2021/04/11/politics/voting-restrictions-analysis/index.html) qui indiquent qu’environ 70% des républicains estiment que l’élection de 2020 a été «volée» de Donald Trump.}

Trump est à terre mais pas encore sorti. Il a perdu sa présence sur les réseaux sociaux – il est banni de Twitter et Facebook et n’a pas encore créé de remplaçant. Cela a eu deux conséquences: premièrement, la «pensée du jour» DT n’est plus aussi omniprésente qu’elle l’était autrefois. Deuxièmement, la collecte de fonds de Trump n’est pas aussi efficace qu’elle l’était – néanmoins, le comité d’action politique de DT siège sur une réserve d’environ 85 millions de dollars.

Conséquences politiques: Pour le moment, DT dirige (presque tout) le Parti républicain. C’est un problème pour le GOP parce que Trump est impopulaire auprès de l’électorat général, n’est plus une présence efficace dans les médias sociaux et se dirige vers une série de problèmes juridiques désordonnés. Hmm. On dirait que les républicains sont «hissés sur leur propre pétard».

3. Le gros mensonge: Le récent sondage CNN indique qu’environ 30% des électeurs (70% des électeurs républicains) pensent que Joe Biden a été illégalement élu. Trump et ses cohortes républicaines ont réussi à répandre le grand mensonge.

Au cours de la dernière décennie, le Parti républicain n’a pas eu beaucoup d’agenda politique, il s’est principalement préoccupé des questions sociales. Pendant le règne de Trump, leur programme consistait à construire le mur, à réduire les impôts et à abroger Obamacare. En 2021, leur ordre du jour a été encore simplifié: ne coopérez pas avec quoi que ce soit proposé par l’administration Biden – parce que Biden a illégalement élu – et inhibez les votes de tout le monde autre que les républicains.

La plupart des législateurs républicains ont accepté son grand mensonge et sont allés de l’avant avec la suppression des électeurs. Dix États – dont l’Arizona, la Floride et la Géorgie ont fait adopter de nouvelles lois pour rendre le vote plus difficile. (https://thehill.com/homenews/campaign/553012-controversial-voting-laws-add-to-democrats-midterm-obstacles) «Je pense que nous devons énoncer le but: les politiciens républicains utilisent des mensonges sur l’élection de 2020 adopter des lois de suppression des électeurs qui, selon eux, céderont le pouvoir à leur parti », a déclaré Jena Griswold, secrétaire d’État du Colorado et présidente de l’Association démocratique des secrétaires d’État.

Bien que l’intention des législateurs républicains soit de diminuer les votes démocrates, certaines des mesures peuvent épuiser les votes républicains – par exemple, de nouvelles lois rendant plus difficile le vote par correspondance empêcheront les votes des personnes âgées du GOP. En outre, la nouvelle législation de suppression des électeurs a fait l’objet de dizaines de poursuites.

Conséquences politiques: peu claires. Il est antidémocratique de rendre le vote plus difficile, mais les républicains s’en moquent. Le problème du GOP est que ce n’est pas un message largement populaire et ne sert pas d’alternative efficace à l’agenda Biden / Démocrate.

Résumé: Hmm. Les républicains se sont vendus à Trump et il est sur le point de baisser considérablement. Le GOP semble se diriger vers les chutes. En attendant, ne vous attendez pas au bipartisme. Biden doit suivre un cours régulier.

