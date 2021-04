Que se passe-t-il lorsque BLM et Greenpeace font équipe? “ Racisme des combustibles fossiles ” – RedState ⋆ 10z viral

Au cours de la dernière année, nous sommes nombreux à avoir utilisé l’expression «Vous ne pouvez pas vous réconcilier» dans nos observations continues de la folie continue qui se déroule autour de nous sur une base quasi quotidienne. Mais quand les marxistes Black Lives Matter et les wackos écologistes de Greenpeace (RIP Rush) se réunissent? Oh merde ouais, vous – ils – pouvez vous réconcilier. En gros.

Vérifiez-le – voici un exemple LOL:

«Alors que le bilan meurtrier du racisme systémique, de la suprématie blanche et de la terreur policière augmente à nouveau et nous pleurons #DaunteWright, un nouveau rapport de @GCCLP @ Mvmnt4BlkLives & @greenpeaceusa montre comment l’industrie des combustibles fossiles contribue à l’injustice raciale à chaque étape.»

Ouais, je n’ai rien.

Alors que le bilan meurtrier du racisme systémique, de la suprématie blanche et de la terreur policière augmente à nouveau et nous pleurons #DaunteWright, un nouveau rapport de @GCCLP @ Mvmnt4BlkLives & @greenpeaceusa expose comment l’industrie des combustibles fossiles contribue à l’injustice raciale à chaque étape. https://t.co/rAK4UyPjlB – Nikki Reisch (@NikkiReisch) 13 avril 2021

Avant de continuer, une petite observation. Je commence à penser que les choses seraient beaucoup plus faciles si les Blancs en masse – à l’exception des Blancs libéraux, bien sûr – venaient simplement à se rendre compte que si «ça» existe, «c’est» «raciste» et dégouline de « suprémacie blanche.” Une pensée beaucoup plus simple et moins critique impliquée. Vous savez, comme les esprits collectifs de la gauche.

Rejoignez @greenpeaceusa sur Instagram aujourd’hui à 13h (heure du Pacifique) pour une discussion EN DIRECT sur le racisme des combustibles fossiles avec quatre jeunes organisateurs radieux et des leaders d’opinion sur l’intersectionnalité, la # justice environnementale et l’antiracisme. https://t.co/OfPwIIwcuw pic.twitter.com/LwwE7d7H3I – WildEarth Guardians (@wildearthguard) 19 avril 2021

Alors attachez vos ceintures de sécurité, gens sensés d’Amérique, c’est parti.

Un nouveau «rapport» idiot de Greenpeace, comme l’a noté NewsBusters – qui a qualifié la bêtise «au-delà de la parodie» – souligne l’obsession de la gauche marxiste de relier les questions totalement indépendantes de l’éco-fanatisme (qui est devenu l’éco-fascisme) et du racisme.

Le nom du «rapport» du 13 avril est aussi hilarant que son contenu: «Racisme des combustibles fossiles». Encore une fois, vous ne pouvez pas l’inventer. Encore une fois: vous n’êtes pas obligé; ces huards l’ont déjà fait. Et c’est au-delà de tout ce qu’une personne sensée et rationnelle pourrait inventer, comme dans des points irrationnellement connectés qui ne sont pas rationnellement connectables.

Le résumé, tel que rapporté par NewsBusters, est tout aussi ridicule que le titre (c’est moi qui souligne):

«Les combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz – sont au cœur des crises auxquelles nous sommes confrontés, notamment santé publique, injustice raciale, et changement climatique. » Le rapport prêchait que le président Joe Biden et le Congrès ont «une occasion historique d’améliorer la santé publique, s’attaquer à la crise climatique et affronter le racisme systémique en même temps en éliminant progressivement la production et l’utilisation de combustibles fossiles. » «Le Mouvement de gauche pour les vies noires (MBL) a co-écrit le rapport extrémiste. MBL «sert d’organisation faîtière unificatrice pour coordonner [Black Lives Matter] militantisme et progresser vers des objectifs politiques concrets.

Greenpeace affirme que «les risques pour la santé publique dus à la pollution de l’air et de l’eau, et les risques associés au changement climatique, tombent de manière disproportionnée sur Black, Latinx [memo to Greenpeace: the majority of the Latino community disdains the silly made-up “Latinx” label, fools], Communautés autochtones, asiatiques et pauvres. »

Le racisme est ancré dans le modèle commercial de l’industrie des combustibles fossiles. Merci à @YEARSofLIVING pour cette vidéo qui montre non seulement les conséquences mortelles des énergies fossiles, mais aussi qu’un avenir meilleur est possible! #EndFossilFuelRacism pic.twitter.com/QZt7ut0UO5 – Ryan Schleeter (@Ryschlee) 14 avril 2021

Alors voilà, l’Amérique. Ce réservoir plein d’essence qui se cache de manière menaçante dans votre voiture dans le garage ne constitue pas seulement une menace imminente et existentielle pour l’existence même de l’humanité; c’est aussi raciste comme l’enfer – et, pour paraphraser une phrase du film emblématique «Network», ces fous sont fous comme l’enfer et ils ne vont plus le supporter!

Les «idées standard de gauche» abondent dans le «rapport». Par example:

«Outre l’impact négatif accumulé sur la santé humaine et l’environnement, les combustibles fossiles dépendent et contribuent à l’héritage du racisme systémique aux États-Unis. » Le rapport a continué et a même accusé l’industrie américaine des combustibles fossiles de bénéficier de ─ attendez ─ génocide. [ROTFLMAO] «Activité pétrolière, gazière et charbonnière aux États-Unis se déroule sur les terres ancestrales des peuples autochtones, rendre l’industrie des combustibles fossiles complices des bénéficiaires du déplacement forcé et du génocide des peuples autochtones. »

Alors que veulent ces gens? “Par coïncidence,” [ahem] c’est exactement la même chose que souhaitent Joe Biden et le Parti démocrate: une élimination progressive de la production de combustibles fossiles. Ce n’est pas du tout fou, étant donné que le reste du monde industrialisé productif fonctionne en grande partie sur les combustibles fossiles et n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt. [Rolling-eyes emoji] Tout d’abord:

UNE combustibles fossiles suppression progressive – un arrêt immédiat de la nouvelle extraction et de la construction d’infrastructures et géré arrêt de la production existante qui priorise les besoins de travailleurs et communautés touchés – est nécessaire pour mettre fin au racisme des combustibles fossiles et lutter pleinement contre la santé publique, l’injustice raciale et les crises climatiques.

Voici un autre favori du «rapport»:

Mettre fin au racisme des combustibles fossiles et inverser les séquelles des injustices historiques. Exiger des réductions de la pollution de l’air et de l’eau dans les communautés de justice environnementale avec une politique «No Hotspots» et des politiques pour atténuer les impacts cumulatifs de la pollution. Adopter la Loi sur la justice environnementale pour tous et la Loi sur l’équité climatique et institutionnaliser le consentement préalable, libre et éclairé concernant les actions fédérales affectant les terres, les moyens de subsistance, la culture et la spiritualité des peuples autochtones.

Vous secouez la tête? Moi aussi quand je l’ai écrit.

Et bien sûr, étant le bon ornement de capot de la gauche radicale qu’il est, Biden a entrepris de mettre en œuvre son ordre de marche le premier jour de son occupation de la Maison Blanche, en signant un décret – les décrets sont à Biden ce qu’est le crack. un crackhead – révoquer les permis du projet de pipeline Keystone XL.

Qu’à cela ne tienne, avec le coup de sa plume «progressiste», Biden a envoyé des milliers de travailleurs syndiqués américains dans les rangs des chômeurs et un gros «on plaisantait» à nos voisins du nord. Le Canada compensera sans aucun doute les ventes perdues aux États-Unis en vendant du brut à la Russie – et a-t-il raison de le faire et, malheureusement, devrait le faire – et à d’autres pays, dont certains sont hostiles aux États-Unis.

Tout cela au nom de la «justice environnementale», vous savez. Un premier pas vers le Green New Deal d’Alexandria Ocasio-Cortez de Social Barbie. Compte tenu de la propension de Biden à jouer comme le bon singe grinder d’orgue de la gauche radicale, il s’est avéré être au cours des trois derniers mois exactement, l’une des nombreuses étapes à venir.

Les fous écologistes de Greenpeace et les marxistes Black Lives Matter ne pourraient pas être plus heureux avec Joe Biden. Et Joe? Il ne se reposera pas tant que chaque Américain – et étranger illégal – ne réalisera pas son «droit» au «badakathcare».