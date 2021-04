Que se passe-t-il lorsque le dernier bitcoin est extrait?

Compartir

Les plates-formes minières de Bitcoin ont été le nœud gordien pour lier le prix du bitcoin et en même temps décider de la voie que le processus d’adoption de la cryptographie devrait emprunter. Compte tenu de l’histoire de la réduction de moitié du bitcoin, vous remarquerez que les mineurs avaient l’habitude d’obtenir une plus grande part des revenus par rapport à maintenant, et ce coût continuera de baisser après la prochaine réduction de moitié en 2020.

Pour aggraver les choses, il existe un nombre fini de bitcoins pouvant être extraits (21 millions), ce qui établit un calendrier de l’exploitation du dernier bitcoin jusqu’en 2140.

Lorsqu’un passionné de crypto-monnaie intellectualise toutes ces informations, cela peut générer des problèmes qui, s’ils ne sont pas traités, peuvent provoquer une ondulation négative sur le marché de la crypto-monnaie.

Regardons les choses en face, de nombreuses personnes n’acceptaient pas les crypto-monnaies au départ car, d’une part, il s’agit d’une institution financière inconnue et, d’autre part, son utilisation était complexe. Cependant, après avoir présenté des avantages notables, les gens ont été attirés par sa technologie et ont eu du mal à comprendre ses mécanismes.

Malheureusement, la prochaine réduction de moitié est dans moins de 12 mois et les mineurs de bitcoins sont sur le point de générer moins de revenus. D’autre part, la communauté crypto a commencé à se méfier de ce qui arrive à Bitcoin lorsque ce dernier est miné.

Ces informations sont déroutantes, en particulier pour les personnes qui viennent d’adopter la crypto-monnaie. Heureusement, à la fin de cet article, vous comprendrez mieux, car vous aurez une vision claire de l’avenir du bitcoin.

Le fait que Bitcoin ait un approvisionnement limité est un fait qui ne présage rien de bon pour les mineurs. Le débat sur le sort des mineurs après que les 21 millions de Bitcoins ont été extraits se poursuit dans l’espace crypto depuis un certain temps. Avec l’épuisement des réserves de Bitcoin, les mineurs perdront leurs récompenses de bloc et devront se tourner vers d’autres moyens de gagner avec Bitcoin.

La question de savoir si l’exploitation minière restera une entreprise rentable a conduit les critiques à critiquer l’avenir des mineurs. Sans plus de récompenses en bloc, les mineurs devront compter sur les frais de transaction pour rester financièrement à flot.

Une dépendance excessive aux frais de transaction sur les récompenses en bloc rendra sans aucun doute l’exploitation minière extrêmement inabordable et pourrait entraîner une baisse des mineurs, une possible centralisation du réseau par les “ baleines Bitcoin ”, ainsi qu’un effondrement total du réseau Bitcoin.

Continuez avec moi ici, même à partir de maintenant, l’extraction de Bitcoin est ridiculement coûteuse en raison du coût élevé des machines spécialisées et de haute puissance en plus de l’énergie. Les analystes de JPMorgan Chase & Co. ont établi que le coût de l’extraction d’un seul bitcoin dépasse la valeur réelle du bitcoin lui-même.

Et avec le prochain événement de réduction de moitié du bitcoin dans moins d’un an, les récompenses de bloc seront réduites de moitié (6,25 BTC), entraînant une réduction significative des revenus miniers.

Initialement, la récompense pour l’extraction d’un bloc était de 50 Bitcoins, puis elle a été réduite à 25 Bitcoins en 2012, puis elle est retombée à 12,5 Bitcoins en 2019. En 2020, la récompense pour l’extraction de Bitcoin sera de 6,25.

L’effet global est que les frais de transaction peuvent être trop faibles pour maintenir les mineurs à flot et qu’ils seront donc contraints de fermer, surtout s’il s’agit de petits mineurs.

Cependant, cela peut ne pas être le cas pour un certain nombre de raisons bien spéculées. Premièrement, avec les progrès rapides de la technologie observés au cours du siècle dernier, les prochaines années pourraient voir des progrès significatifs dans la technologie minière.

Une petite puce minière abordable et dédiée serait inventée, ce qui réduirait considérablement le coût de l’exploitation minière et augmenterait à son tour la rentabilité. De plus, le matériel minier serait économe en énergie, ce qui réduirait considérablement les dépenses énergétiques extrêmes et augmenterait les revenus.

Du matériel minier spécialisé, tel que les circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC), a déjà été développé pour simplifier le processus d’extraction, comme expliqué ci-dessous. Dans le deuxième scénario possible, les frais de transaction pourraient atteindre un niveau suffisant pour maintenir les mineurs à flot financièrement.

Avec l’épuisement des réserves de bitcoins, l’offre diminuera, parallèlement à une augmentation de la demande. Bitcoin aura une valeur substantielle et le coût de la transaction peut être suffisant pour que les mineurs survivent.

La technologie actuelle utilisée dans l’extraction de bitcoins est ASIC (Application Specific Integrated Circuit) qui a évolué à partir des GPU (Graphics Processing Unit) et plus tard de l’exploitation FPGA (Field Programmable Gate Array). Les ASIC ont été développés spécifiquement pour extraire les bitcoins et sont très efficaces.

Le minage de Bitcoin est une activité intensément compétitive et sa difficulté augmente avec le temps. Les nœuds miniers se font concurrence pour être les premiers à terminer une transaction de bloc et à l’ajouter au bloc en croissance. Vous avez donc besoin d’un matériel de minage Bitcoin dédié, ASIC, pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Pour les mineurs, les ASIC signifient une augmentation substantielle des revenus miniers car ils peuvent extraire BTC à un taux de hachage plus élevé que les processeurs, les GPU et les FPGA. Un bon logiciel qui gère la gestion ASIC avant ses concurrents est ASIC Hub de minerstat.

Actuellement, environ 17,3 millions de Bitcoin ont été extraits, soit un volume de 20,14 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 173,54 milliards de dollars. Cela signifie qu’il reste près de 3,7 millions de BTC à extraire avant que l’offre de 21 millions de BTC ne soit atteinte.

Le bitcoin réel en circulation est bien en dessous de la barre des 17,3 millions attribuée à environ 4 millions de BTC, qui est définitivement perdue en raison de la perte de clés privées ou du décès des propriétaires.

Le dernier bitcoin devrait être extrait en 2140, où la récompense de bloc serait inférieure à 1 Satoshi. La question du prix BTC est une grande préoccupation pour la plupart des mineurs. Le prix du bitcoin augmentera-t-il ou diminuera-t-il?

Pour répondre efficacement à cette question, il vaut mieux se plonger dans l’évolution du Bitcoin impliquant SegWit et le réseau d’éclairage.

SegWit (Segregated Witness) fait référence à une mise à jour de protocole qui consiste à augmenter la limite de taille de bloc sur une blockchain en supprimant les données de signature des transactions Bitcoin. Le code SegWit a été publié en 2015 mais implémenté dans Bitcoin en août 2017.

La fonction principale de SegWit est de séparer les données non signées des données de signature dans chaque transaction, réduisant ainsi la taille des transactions stockées dans un bloc. SegWit élimine également la malléabilité des transactions sur le réseau Bitcoin en supprimant les signatures des données transactionnelles, ouvrant ainsi la voie à l’intégration du réseau d’éclairage.

Le réseau d’éclairage fait référence à un protocole de paiement «Layer 2» qui fonctionne sur la blockchain Bitcoin. Le réseau d’éclairage ajoute une autre couche dans la blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de créer des canaux de paiement entre deux parties connectées par la couche supplémentaire.

Le réseau Lightning permet des transactions rapides entre les nœuds participants. SegWit, avec le réseau d’éclairage, corrige les problèmes d’évolutivité du bitcoin et permet à la plate-forme de traiter des millions de transactions par seconde. Avant la mise en œuvre du réseau SegWit and Lighting, le protocole de taille de bloc de 1 Mo limitait les transactions Bitcoin à 7 par seconde, limitant considérablement la croissance potentielle de Bitcoin pour devenir un système de paiement efficace et largement adopté.

Comme mentionné ci-dessus, la mise en œuvre du réseau SegWit e Lighting élimine les problèmes d’évolutivité sur la plate-forme Bitcoin, garantissant des transactions fluides et rapides et améliorant considérablement sa valeur marchande. Mais ce n’est pas prometteur pour les mineurs de bitcoins, surtout après que 21 millions de bitcoins ont été extraits.

L’épuisement des réserves de Bitcoin signifiera que les mineurs gagneront uniquement grâce aux frais de transaction plutôt que de bloquer les récompenses. Et avec l’intégration complète du réseau d’éclairage, il pourrait y avoir beaucoup moins de transactions enregistrées quotidiennement sur la plate-forme, ce qui entraînerait une diminution substantielle des revenus gagnés par les mineurs. Avec un revenu important, les mineurs ne seraient certainement pas disposés à vendre Bitcoin à un prix inférieur (perte) et le prix du BTC augmentera donc.

Cependant, avec une telle évolution, le prix du bitcoin n’a cessé de baisser. Depuis le début de 2018 et dans la phase initiale de 2019, le prix du Bitcoin est passé d’un sommet de près de 20000 USD à environ 4000 USD, ce qui représente une baisse de 80% et un niveau record.

Pour les mineurs, il existe des prix Bitcoin qui déterminent s’ils font un profit: niveau d’équilibre total du retour sur investissement et niveau d’équilibre des coûts de trésorerie. Une fois ces deux facteurs négatifs, il ne sert à rien de continuer à extraire des bitcoins car ce sera désormais une perte totale.

Actuellement, les récompenses en bloc constituent de nouveaux bitcoins et seront divisées par deux tous les quatre ans jusqu’à ce que 21 millions de bitcoins aient été extraits d’ici 2140. La baisse de la marge bénéficiaire due à l’évolution du bitcoin, des événements de réduction des effectifs La moitié et l’épuisement final des réserves de bitcoins présente un défi pour les mineurs qui ne sont pas sûrs de l’avenir.

Les frais de transaction seront le seul moyen par lequel les mineurs pourront maintenir leur pertinence financière dans l’industrie minière. Il est inévitablement incertain de savoir si ces frais de transaction seraient suffisamment précieux pour encourager les mineurs à continuer d’exploiter, car il y a deux faces de la médaille.

L’évolution de la plateforme bitcoin, y compris des protocoles tels que SegWit et Lightning Network, pourrait signifier une diminution de la transaction quotidienne enregistrée et, par conséquent, une réduction des frais de transaction. Mais avec l’épuisement des réserves de bitcoins, la demande de bitcoins pourrait augmenter de manière inimaginable par rapport à l’offre, conduisant à un prix de marché ridiculement élevé, ainsi qu’à des frais de transaction plus élevés pour encourager l’exploitation minière.

Cependant, avec plus de 100 ans avant l’extraction du dernier bitcoin, beaucoup de choses pourraient se passer entre les deux pour inciter les mineurs à maintenir le réseau. Qui sait, Satoshi Nakamoto pourrait même décider de changer le consensus régissant Bitcoin pour maintenir le réseau à flot.