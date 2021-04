Que se passe-t-il lorsque le parti et l’identité s’affrontent? Bill Maher se moque de Caitlyn Jenner – RedState ⋆ .

Caitlyn Jenner verra-t-elle le soutien de nombreux partis de gauche?

La question vient de la décision de l’ancien olympien de se présenter aux élections de gouverneur de Californie – en tant que républicain.

Quand le parti et l’identité se heurtent, quel est le résultat parmi ceux qui embrassent l’un et détestent l’autre?

Alors que je couvrais vendredi, la décision de Caitlyn a suscité une discussion sur The View – complétée par Joy Behar faisant référence à plusieurs reprises à Jenner comme «il».

Plus tard dans la soirée – dans son émission en temps réel – Bill Maher a tenté la course politique.

Et «poignarder» n’est pas un choix de mot totalement inapplicable.

À en juger par ses commentaires, malgré le fait qu’une victoire ferait l’histoire des transgenres, Maher n’aidera pas l’ancien Bruce à redevenir un champion américain.

L’hôte a ouvert avec ce qui suit:

En termes de blagues, Bill a lancé les boules:

Quant à une élection de rappel pour remplacer Gavin Newsom de Californie, Maher n’est pas impressionné – il a qualifié l’entreprise de «stupide».

Cela a précédé un signe de tête de Lada Gag:

Ensuite, l’hôte a frappé un triple – un tour d’horizon de référence de L’incroyable famille Kardashian, le choc des composants susmentionné … et Trump:

“[A] Bien sûr, beaucoup de gens disent: «N’est-il pas étrange pour une femme trans de faire partie d’un parti qui adopte des lois anti-trans dans tout le pays? Et Caitlyn a dit: ‘Ouais, je comprends ça. C’est juste quelque chose à propos d’être dans une fête qui ne me respecte pas et qui me donne l’impression d’être à la maison avec les Kardashian.