Que se passe-t-il lorsque les baisers à l’écran tournent vraiment mal

D’accord, d’accord, d’accord – nous l’avons compris.

« C’est comme, ‘OK, voici la scène: vous êtes au milieu de l’océan », a expliqué McConaughey, donnant son côté à Yahoo! Divertissement. « Vous allez sous l’eau, alors sur ‘Action’, allez dans l’eau puis sortez de l’eau comme si vous étiez à bout de souffle. Vous êtes heureux d’être en vie! Ensuite, vous vous regardez et vous nagez l’un à l’autre et embrassez-vous. ‘ »

Alors, oui, il n’était pas au mieux de sa forme : « Il y a beaucoup d’eau salée et de morve et toutes sortes de choses entre tout ça », a-t-il poursuivi, « et donc vous faites ça et vous êtes comme , ‘OK, je pense que ça a marché, mais est-ce que ça avait l’air bien ?’ «

Il est convaincu que leurs meilleurs jours de bécotage sont encore devant eux – « Il est encore temps » – mais certaines situations de baiser sont tout simplement irréparables. Alors que vous vous préparez peut-être pour un peu de bisou pour le réveillon du Nouvel An, profitez de ces histoires de scènes d’amour qui ont mal tourné et prenez un peu de réconfort en sachant que même les belles personnes ne créent pas toujours de beaux souvenirs.