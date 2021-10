Rainer Halama, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Quelqu’un doit le dire :

Il se passe quelque chose de louche et ça pue l’endroit depuis presque deux ans maintenant.

Les gouvernements des pays autrefois libres intimident, intimident et forcent désormais chaque personne de pratiquement tous les âges (sauf eux-mêmes) à recevoir une injection potentiellement mortelle dont ils savent qu’elle a tué ou blessé des milliers de personnes. En fait, ils font tout leur possible pour supprimer ces informations.

Aucune personne raisonnablement intelligente ne peut attribuer ces actions à de « bonnes intentions » ou à une incompétence.

Que se passe-t-il lorsque nous atteignons «l’immunité collective» des personnes qui reconnaissent que la mort et la destruction d’êtres chers, d’entreprises, de commerce, de marchés libres et de la liberté elle-même ont été délibérées et exécutées contre leur volonté ?

Il semble que les informations soient diffusées, peu importe ce que veulent ces dictateurs baby-doc :

Les non vaccinés ont l’air plus intelligents chaque semaine

La salve d’ouverture et la répétition générale pour récompenser la soumission et identifier les dissidents étaient l’utilisation omniprésente et forcée de masques effaceurs de visage inefficaces. Visitez votre épicerie locale et vous pourrez identifier les zombies à l’envers.

Alors que les entreprises « éveillées » et les médias de propagande continuent de jouer leur rôle de mandataires politiques pour attiser la peur et l’intimidation à propos du virus, ils suppriment volontairement les informations vitales et l’accès à des traitements moins invasifs, moins coûteux et plus efficaces.

Depuis le début, ce virus non létal à 99,86 % a été blâmé pour chaque violation flagrante des droits humains fondamentaux qui a suivi. Si les communistes à l’intérieur et à l’extérieur de ce pays ne l’ont pas déclenché délibérément, il est facile de voir pourquoi ils pourraient essayer.

Dans leur esprit narcissique, nous devons maintenant nous soumettre à leur nouvel univers alternatif – un univers dans lequel ils décrétent tout ce qu’ils veulent et nous obéissons, ou sommes punis.

Que fera « le troupeau » lorsqu’il atteindra une masse critique de reconnaissance que ces usurpations de nos libertés fondamentales, données par Dieu, ont été planifiées et orchestrées ?

Il semble que nous puissions bientôt le découvrir.