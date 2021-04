Que se passe-t-il lorsque tout est une histoire? ⋆ 10z viral

par John Rubino, Dollar Collapse:

Sur la page d’accueil du Wall Street Journal d’aujourd’hui, deux articles apparaissent côte à côte. La première concerne la façon dont une crypto-monnaie jusqu’ici obscure et presque sans valeur appelée dogecoin, créée à l’origine comme une blague, a explosé au point d’être conséquente pour de grandes sections du public investisseur. Et ce n’est pas unique:

Dogecoin n’est pas seul. Il fait clairement partie d’une vague plus large d’excès qui s’est répandue sur un tas d’actifs spéculatifs différents au cours de l’année écoulée. L’année dernière, les actions avec moins de fondamentaux et une plus grande dépendance à raconter une histoire difficile à réfuter sur l’avenir, ont passé un moment fabuleux. Le profit fournit une base pour un stock, tandis que les stocks de story peuvent monter en flèche sur les ailes de l’imagination pendant longtemps avant d’être ramenés sur terre – ou parfois confirmés comme de véritables aviateurs – par des faits commerciaux solides. La combinaison de Dogecoin de spéculateurs pour devenir riche rapidement et de traders de mèmes Reddit à vous-seulement une seule fois est similaire à GameStop, qui a été initialement poussé par une histoire sur un nouveau modèle commercial, puis une courte compression, avant que les Redditors nihilistes ne prennent le relais. L’histoire de la dernière décennie était le constructeur de voitures électriques Tesla, l’histoire étant qu’il y avait un gigantesque marché inexploité pour les voitures électriques autonomes et l’énergie propre qui finiraient par fonctionner et être très rentables. Le danger est que l’excès si évident du dogecoin se soit propagé au-delà des actions de l’histoire dans les investissements traditionnels, et que lorsque la mousse est finalement évacuée, le reste du marché se refroidit soudainement. Ce serait une mauvaise blague.

Le deuxième article note que quelque chose de similaire se produit sur le marché obligataire:

Une mesure clé du risque perçu dans les obligations d’entreprises à faible notation oscille autour de son plus bas niveau depuis plus d’une décennie, soulignant la confiance croissante des investisseurs dans les perspectives économiques. Le rendement supplémentaire moyen, ou spread, exigé par les investisseurs pour détenir des obligations d’entreprises de qualité spéculative par rapport aux bons du Trésor américain est tombé en dessous de 3 points de pourcentage ce mois-ci pour atteindre 2,90 points de pourcentage pour la première fois depuis 2007, date à laquelle il a établi un record de 2,33 points de pourcentage. , selon les données de Bloomberg Barclays. Les rendements des obligations d’entreprises à faible notation ont déjà atteint un creux record de 3,89% en février. Ce point de données est particulièrement important pour les entreprises, car il indique à quel point elles peuvent emprunter à moindre coût lorsqu’elles émettent de nouvelles obligations. Des sociétés telles que Charter Communications et United Airlines Holdings ont émis un total de 184,5 milliards de dollars d’obligations de qualité spéculative cette année à mardi, le plus élevé jamais enregistré sur cette période, selon LCD, une unité de S&P Global Market Intelligence. Cependant, l’écart par rapport aux bons du Trésor est sans doute une mesure encore meilleure des perspectives économiques des investisseurs, car il montre à quel point les investisseurs estiment avoir besoin d’être indemnisés pour le risque que les entreprises ne parviennent pas à rembourser leur dette. Les spreads obligataires étroits de qualité spéculative indiquent que les investisseurs en dette pensent que l’environnement économique des entreprises au cours des prochaines années pourrait être meilleur qu’à n’importe quel moment depuis la crise financière de 2008-2009 – une évolution frappante après que beaucoup craignaient une crise économique grave et durable. ralentissement de l’année dernière.

Ainsi, à une extrémité du spectre des actifs financiers, une crypto créée à l’origine comme une blague génère le plus d’enthousiasme et les plus gros gains en capital, alors que sur la partie de la dette des entreprises du spectre, les obligations pourries n’ont jamais été aussi bien valorisées (c’est-à-dire, ils n’ont jamais donné moins). Chacune de ces catégories d’actifs – cryptos et junk – est une sorte de «story stocks», des titres qui sont perçus comme attrayants parce que l’environnement sera tout simplement parfait pour les années à venir. Par conséquent, pas besoin de s’inquiéter du risque et de toutes les incitations à lancer les dés pour de gros rendements.

Notez la phrase très importante de l’article sur les junk bond (en gras ajouté): «Le rendement supplémentaire moyen, ou spread, exigé par les investisseurs pour détenir des obligations d’entreprises de qualité spéculative par rapport aux bons du Trésor américain est tombé en dessous de 3 points de pourcentage ce mois-ci pour atteindre 2,90%. points pour la première fois depuis 2007 … »

Voici ce qui est arrivé aux rendements des junk bond (et, inversement, aux prix des junk bond) après 2007:

Un dernier point de données: j’ai eu une coupe de cheveux attendue depuis longtemps hier, et au lieu des bavardages normaux sur nos familles et les vacances à venir, le styliste et moi avons parlé de dogecoin, de bitcoin, de Robinhood et de GameStop. Elle (une Latina d’une vingtaine d’années) et son mari s’amusent à spéculer sur des choses dont ils n’avaient pas entendu parler il y a six mois sur des bourses qui n’existaient pas en 2019. Jusqu’à présent, ils – comme les «investisseurs» dans le mur ci-dessus Les articles du Street Journal – profitent pleinement de leur nouvelle richesse.

