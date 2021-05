Que se passe-t-il lorsque vous dépassez le nombre maximal d’opérations dans Bizum et comment éviter la nouvelle limitation | La technologie

À partir du 15 juin, Bizum limitera le nombre de transferts que chaque individu peut recevoir par mois, et nous vous expliquerons ce que vous pourriez faire.

Bizum C’est l’une des plates-formes de paiement mobile les plus populaires du moment, une façon dont nous devons effectuer des opérations économiques petites, voire grandes, bien qu’avec certaines limitations que l’utilisateur normal ne pensait pas auparavant exister, et qui vont maintenant être réduites. .

Et que comme nous vous l’avons expliqué il y a quelques semaines, Bizum a annoncé un changement important de ses conditions d’utilisation au moyen duquel les réceptions de chaque individu seront limitées à 60 par mois du courant 150. C’est une mesure que le public n’aimait pas du tout, mais que les responsables ont prise pour protéger davantage nos mouvements bancaires.

Comme commenté Fernando Rodriguez Ferrer, Le directeur du développement commercial de Bizum, via La Cadena SER, précise que ce service “ne va pas être payé”, que “seul le nombre de réceptions de chaque utilisateur par mois sera limité à 60″ et que lorsqu’il atteindra le maximum ” Vous ne pourrez en recevoir plus avant le premier jour du mois suivant. “

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum? Nous vous disons ce que c’est et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Ce que beaucoup d’utilisateurs ne savent pas, c’est que Bizum a une limite de 150 réceptions par mois mais ils ont décidé de la réduire à seulement 60 réceptions car selon leurs constatations «un utilisateur moyen n’atteint même pas les cinq opérations reçues par mois». En tout cas, cela ne ferme pas la porte à la possibilité d’élargir ce nombre de réceptions à l’avenir.

Peut-être qu’un utilisateur normal ne lui donne pas plus d’importance en raison de la quantité de mouvements qu’il effectue avec Bizum, mais ces pigistes pourraient clairement être lésés en limitant le nombre de réceptions. Dans tous les cas, le directeur du développement des affaires de Bizum explique que «les indépendants devront enregistrer leur compte auprès de la banque comme s’il s’agissait d’une entreprise. Plus tard, vous pourrez recevoir des transferts via cette application ».

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre support, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les étapes à suivre pour réclamer?

C’est quelque chose qui dépend également des banques elles-mêmes, de sorte que l’utilisateur doit parler avec leurs directeurs de banque pour connaître leur situation concernant ces limitations de Bizum.