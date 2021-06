Que se passe-t-il si les audits électoraux vont dans le sens de Trump ? 10z viral

par Andrew W. Coy, penseur américain :

Que feront finalement les militaires, la Cour suprême et le peuple ? Comment les militaires, la Cour suprême et les masses réagiront-ils au résultat ? Comment l’armée va-t-elle bouger, comment la Cour suprême va-t-elle statuer, et finalement les masses se soulèveront-elles et descendront-elles dans la rue… s’il devient clair que l’élection présidentielle de 2020 a été compromise, a été volée, ou à tout le moins a eu beaucoup de chemin aussi beaucoup d’anomalies et d’illégalités et donc la mauvaise personne est peut-être assise à la Maison Blanche ? Que se passe-t-il s’il devient clair que le président Trump a été réélu et que les progressistes ont en fait volé les élections ? Que se passe-t-il si nous découvrons que l’élection a été manipulée ? Ce qui se passe si?

Nous pourrions trouver ces réponses dans les mois à venir. Peut-être. Qu’en est-il des audits médico-légaux des votes populaires dans les États clés contestés ?

Avant les élections de novembre, le président Trump avait prédit une tricherie comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Le président Trump a déclaré qu’il y aurait une fraude électorale comme jamais auparavant dans l’histoire des États-Unis. De nombreuses personnes à la Maison Blanche croyaient et étaient certaines que quelque chose de criminel était sur le point de se produire. À 10h30 le soir des élections, le président Trump était en bonne position dans les États clés. Ensuite, les États clés ont fermé les totalisations électorales des votes « pour la nuit ». (Au fait, l’arrêt du dépouillement des votes pour la nuit ne s’était jamais produit auparavant dans l’histoire présidentielle.) Et puis, quand nous nous sommes réveillés le matin, après que le décompte des voix ait été soi-disant arrêté “pour la nuit”, Joe Biden avait a pris de l’avance, est resté en tête et a assumé la Maison Blanche. Au moment d’écrire ces lignes, Biden a 306 votes du Collège électoral et le président Trump a 232 votes. Deux cent soixante-dix voix, c’est le nombre magique pour remporter la présidence.

Mais qu’en est-il des audits médico-légaux dans les principaux États contestés ? En commençant par l’Arizona, puis la Géorgie, puis la Pennsylvanie, puis…

L’audit médico-légal des votes populaires en Arizona en cours est intrigant et aussi un peu effrayant. L’audit médico-légal des votes populaires devrait être en mesure de détecter et d’identifier les irrégularités de vote, la tricherie, les anomalies et les actes criminels. Que se passe-t-il si non seulement l’Arizona retourne, mais aussi la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin ?

Les marges de vote dans ces quatre États étaient d’environ 1%, voire beaucoup moins. Pas beaucoup de tricherie et de vol nécessaires pour renverser les États, si c’est ce qui s’est réellement passé historiquement. Avec les 11 votes du Collège électoral de l’Arizona, les 16 de la Géorgie, les 20 de la Pennsylvanie et les 10 du Wisconsin, si ces faibles marges allaient au président Trump plutôt qu’à Biden, le vote du Collège électoral serait de 289 votes pour Trump et de seulement 249 pour Biden. Avec Trump n’ayant besoin que de 270 pour la victoire, c’est peut-être pourquoi les progressistes sont si déterminés que les audits médico-légaux ne devraient pas avoir lieu. C’est peut-être pourquoi la cabale de l’État profond ne veut pas que la lumière brille sur les votes réels de novembre dernier.

Que se passerait-il ensuite ? Que fait l’armée ? Comment la Cour suprême statue-t-elle ? Et puis comment réagissent les masses ? Comment réagissent les citoyens patriotes et progressistes ? L’armée met-elle des troupes et des chars dans les rues, en particulier à Washington, DC, pour garder Biden à la Maison Blanche ? L’armée arrête-t-elle Trump pour avoir gagné ? La Cour suprême va-t-elle enfin « se lever » et entendre l’affaire de fraude électorale ? La Cour suprême décide-t-elle que le président Trump est en fait président ? La Cour suprême décide-t-elle que Trump est le président Trump, mais ensuite l’armée oppose son veto à la décision de la Cour et maintient Biden à la Maison Blanche ?

Que font alors les gens ? Comment alors les masses réagissent-elles à une probable élection frauduleuse ? Les Patriotes descendent-ils enfin dans la rue pour une « manifestation majoritairement pacifique » de l’élection ? Ou les Patriotes disent-ils qu’ils en ont assez de la fraude électorale et du faux président, et que cela devient violent ? Est-ce que ça devient les Rouges/Patriotes contre les Bleus/Progressistes dans nos rues ? Qu’arrive-t-il à l’Amérique si ?

Il semble de plus en plus que, quoi qu’il arrive, l’armée reste avec Biden. L’armée a l’air plus « éveillée » que le campus de Berkeley alors que l’armée chasse les chrétiens, les conservateurs et les constitutionnalistes. L’armée est plus préoccupée par la lutte contre une menace inexistante de réchauffement climatique et un filet de «suprématie blanche», semblant indifférente à une menace communiste chinoise croissante.

La Cour suprême pourrait être différente. Il y avait trois membres de la Cour suprême qui voulaient entendre les affaires de fraude électorale présidentielle. Ils voulaient voir les faits, mais il faut quatre membres de la Cour pour accepter d’entendre une affaire. Les deux membres clés de la Cour suprême seraient Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Il est probable que Barrett et Kavanaugh se sentent coupables et impuissants en raison de leur faible refus d’être de véritables membres de la Cour suprême et d’entendre des affaires difficiles et politiquement chargées. Les deux ont peut-être changé d’avis et se sont endurcis et accepteront d’entendre les nouveaux défis de l’élection présidentielle de 2020 – c’est-à-dire si, si, si les quatre États de l’Arizona, de la Géorgie, de la Pennsylvanie et du Wisconsin retournent leur collège électoral. votes à Trump, et ainsi Trump a dépassé l’obstacle des 270. Ou la Cour suprême va-t-elle encore se recroqueviller, comme elle l’a fait en décembre dernier ?

Il est difficile de dire à cette date si tout cela se lit comme un chapitre historique d’une élection tenue dans une république bananière au sud de la frontière, ou se lit-il comme un roman bon marché que personne ne croirait pouvoir jouer en Amérique ? L’armée, la Cour suprême et les masses auront beaucoup à dire de toute façon. Les Patriots attendent-ils simplement jusqu’en 2022 ou 2024 et laissent-ils Biden rester, même s’il n’est pas réellement élu? Les progressistes disent-ils qu’en aucun cas, y compris l’emprisonnement d’opposants politiques, le président Trump ne retourne jamais là où il a été légalement élu ?

Gardez un œil attentif sur les audits en cours maintenant et tout au long de l’été. Que se passe-t-il si, le week-end de la fête du Travail, plus de la moitié des Américains croient qu’il y a effectivement eu fraude électorale et criminalité ?

Ce n’est peut-être pas joli. Cela pourrait devenir très moche. Mais ces audits médico-légaux professionnels sont nécessaires. Ils doivent être effectués avec professionnalisme et précision. Ils auront leur mot à dire sur qui réside au 1600 Pennsylvania Avenue pour les trois prochaines années. Peut-être.

