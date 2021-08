Que se passe-t-il si vous faites un Bizum sans avoir un solde suffisant sur votre compte courant ? | La technologie

in

La plateforme Bizum devient l’un des standards de paiement entre particuliers et même certains professionnels l’admettent déjà en option. Maintenant, que se passe-t-il si vous faites un Bizum et que vous n’avez pas d’argent sur votre compte ?

Effectuer un paiement via Bizum est très simple puisqu’une fois le service configuré avec votre banque et associé à votre mobile vous pouvez envoyer ou demander de l’argent à vos contacts qui utilisent également Bizum.

L’un des problèmes dont nous avons déjà parlé concerne les choses que vous pouvez faire avec Bizum qui sont peu connues ou les meilleures alternatives à ce service populaire.

Maintenant, vous devez être prudent lorsque vous l’utilisez car il est si populaire qu’il fait l’objet de tentatives de nature et d’escroquerie. En fait, nous avons déjà précisé s’il est plus intéressant de faire un virement ou un Bizum pour quels cas, car oui, il peut être plus sûr de faire un virement.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Pour en revenir au sujet, que se passe-t-il si nous commandons un Bizum ou qu’ils nous demandent de l’argent pour Bizum et à ce moment nous n’avons pas assez d’argent sur le compte?

Bizum travaille main dans la main avec les banques pour faire des demandes d’argent et cela signifie que les banques partagent si le montant requis par Bizum est disponible.

Dans le cas où la banque ne donne pas le OK à Bizum, la plateforme de paiement annule le mouvement de paiement et un nouveau et différent devra être effectué, ne pouvant pas répéter ou refaire le même mouvement.

Dans les mots de Bizum elle-même: “Malheureusement, dans ces cas, le transfert ne peut pas être effectué et sera automatiquement annulé. Vous devrez refaire un Bizum pour votre ami une fois que vous aurez à nouveau des fonds disponibles.”

Donc ça ne ferait pas de mal si vous voulez que votre argent arrive, jetez un œil à votre compte avant de le faire et au mouvement de Bizum pour voir que cela se fait correctement.