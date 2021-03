Que se passe-t-il si vous manquez votre deuxième vaccin contre le coronavirus? – BGR

Pendant une courte période, lorsque l’offre initiale de vaccin COVID-19 était alarmante, certains experts de la santé ont émis l’idée d’utiliser des doses de vaccin existantes qui avaient déjà été réservées pour les deuxièmes injections. La théorie, à l’époque, était qu’il serait plus stratégique et efficace de vacciner un plus grand groupe de personnes avec une seule dose que d’employer un calendrier à deux doses sur une population beaucoup plus petite.

Dans une lettre publiée dans Le New England Journal of Medicine le mois dernier, les docteurs Danuta M. Skowronski et Gaston De Serres ont déclaré: «Avec une première dose aussi hautement protectrice, les avantages tirés d’un approvisionnement limité en vaccin pourraient être maximisés en reportant les secondes doses jusqu’à ce que tous les membres du groupe prioritaire se voient offrir au moins une dose . »

Heureusement, l’approvisionnement en vaccins de Pfizer et Moderna a réussi à augmenter considérablement au cours des dernières semaines, rendant ainsi l’idée ci-dessus sans objet. Pourtant, l’idée soulève une question intéressante et importante: que se passe-t-il si vous manquez votre deuxième vaccin contre le coronavirus ou devez le retarder? Alors que Pfizer et Moderna recommandent de faire le deuxième coup trois à quatre semaines après le premier, il est inévitable que certaines personnes ne puissent tout simplement pas se rendre à leur deuxième coup à temps.

Selon les données de Pfizer et de Moderna, manquer votre deuxième vaccin contre le coronavirus vous fournira toujours une certaine protection contre une infection au COVID-19, bien que dans une moindre mesure. Alors qu’une administration en deux doses de leurs vaccins respectifs s’est avérée efficace à 95% pour prévenir une infection au COVID, le vaccin de Pfizer s’est avéré efficace à 52% après une seule dose. Le vaccin de Moderna, quant à lui, s’est avéré efficace à plus de 70% pour prévenir une infection au COVID après la première dose.

Ainsi, bien que les données ici soient encourageantes, les symptômes graves qui peuvent parfois se manifester avec une infection au COVID devraient motiver tout le monde à compléter son schéma vaccinal tel que prescrit.

Le centre médical Wexner de l’université de l’État de l’Ohio écrit:

La première dose amorce le corps en lui disant de produire des anticorps, et la deuxième dose l’augmente, ou complète essentiellement la formation d’anticorps. L’objectif est d’obtenir la deuxième dose aussi près que possible de l’intervalle recommandé, car ce calendrier a été étudié pour chacun de ces deux vaccins et a conduit à des niveaux d’efficacité très élevés.

Même si vous ne pouvez pas vous rendre à votre deuxième dose à temps, le CDC indique que les deuxièmes doses de vaccin de Pfizer et Moderna peuvent être administrées jusqu’à 42 jours après la première. Les études sur l’efficacité de ces vaccins au-delà de la fenêtre de 42 jours n’ont pas encore été réalisées.

Il convient également de mentionner que l’immunité maximale contre une infection au COVID ne se produit pas immédiatement après la réception de la deuxième dose. Au lieu de cela, il faut environ deux semaines pour qu’une protection complète entre en vigueur, ce qui signifie que toute personne vaccinée doit toujours suivre strictement les mesures de sécurité contre les coronavirus pendant au moins deux semaines après leur deuxième dose.

Incidemment, l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont demandé le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson – dans des cliniques où le choix est une option – est qu’il ne nécessite qu’un seul vaccin. Pourtant, il semble que si on leur en donne la chance, la plupart des gens ont indiqué une préférence pour le vaccin Pfizer ou Moderna en raison de son taux d’efficacité de 95%.

