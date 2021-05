Que se passe-t-il si vous n’acceptez pas la nouvelle politique de confidentialité WhatsApp de Facebook? – .

Facebook a prévu un changement massif de politique de confidentialité de WhatsApp pour le 8 février qui lui permettrait de collecter des données de commerce électronique auprès des utilisateurs de WhatsApp sur des marchés spécifiques. Les utilisateurs ont commencé à voir des notifications au début de 2021 concernant le changement imminent, ce qui a clairement indiqué qu’il n’y avait aucun moyen de se désinscrire. Le contrecoup qui a suivi a contraint Facebook à reporter le changement au 15 mai, la société se donnant plus de trois mois supplémentaires pour clarifier ce que signifient les changements. Facebook a insisté dans ses explications sur le fait que la nouvelle politique de confidentialité ne modifiera pas le cryptage robuste de bout en bout qui protège les chats et les appels, mais n’affectera que les données liées aux activités de commerce électronique facultatives effectuées via ses plates-formes. Mais Facebook n’a jamais vraiment expliqué pourquoi il devait collecter des données utilisateur et a reconnu que la politique de confidentialité n’aurait pas d’impact sur les utilisateurs de WhatsApp au Royaume-Uni et en Europe. La société a ensuite donné aux gens le temps jusqu’au 15 mai pour accepter les nouvelles conditions ou risquer de perdre l’accès à certaines fonctionnalités de WhatsApp.

Tout a changé à la fin de la semaine dernière lorsque Facebook a confirmé qu’il ne supprimerait pas les comptes WhatsApp si les conditions n’étaient pas acceptées avant le 15 mai. À l’époque, cela semblait être une perte pour l’entreprise, Facebook apparemment prêt à permettre aux personnes qui n’acceptent pas les nouvelles conditions d’utiliser WhatsApp. Mais il s’avère que Facebook envisage toujours d’utiliser la fonctionnalité WhatsApp même si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions.

Nous avons noté vendredi que la page FAQ WhatsApp que Facebook a mise en place à la mi-février semblait contenir le même langage qu’auparavant, indiquant que la fonctionnalité WhatsApp sera limitée si la politique de confidentialité n’est pas acceptée. Même en février, Facebook avait déclaré qu’il ne supprimerait pas les comptes WhatsApp qui n’acceptaient pas les conditions avant le 15 mai et que les utilisateurs pouvaient les accepter après cette date limite pour réactiver la fonctionnalité complète de l’application. Sinon, ils pourraient recevoir des appels et des notifications pendant un certain temps avant que Facebook ne désactive la possibilité de lire ou d’envoyer des messages. Finalement, la période d’inactivité pourrait entraîner la résiliation du compte selon les règles préexistantes de WhatsApp.

Facebook a modifié la page FAQ pour confirmer qu’il envisage toujours de ruiner l’expérience WhatsApp pour tous les utilisateurs qui n’acceptent pas la mise à jour de la politique de confidentialité (voici une version de la page FAQ de mi-février). Facebook indique clairement dès le départ qu’il n’a pas l’intention de supprimer des comptes et qu’il continuera à pousser les gens à l’accepter via ce qu’il appelle des «rappels persistants»:

Personne ne verra ses comptes supprimés ni ne perdra la fonctionnalité de WhatsApp le 15 mai à cause de cette mise à jour. Au cours des dernières semaines, nous avons affiché une notification dans WhatsApp fournissant plus d’informations sur la mise à jour. Après avoir donné à chacun le temps de réviser, nous continuons de rappeler à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le faire de réviser et d’accepter. Après une période de plusieurs semaines, le rappel que les gens reçoivent finira par devenir persistant.

Si cela ne suffit toujours pas pour vous convaincre d’accepter, votre fonctionnalité WhatsApp sera limitée – voici ce que cela va donner:

Vous ne pourrez pas accéder à votre liste de discussion, mais vous pourrez toujours répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants. Si les notifications sont activées, vous pouvez appuyer dessus pour lire ou répondre à un message ou rappeler un appel téléphonique ou vidéo manqué. Après quelques semaines de fonctionnalités limitées, vous ne pourrez plus recevoir d’appels ou de notifications entrants et WhatsApp cessera d’envoyer des messages et des appels sur votre téléphone.

L’image suivante récapitule également brièvement les conséquences de ne pas accepter les modifications de confidentialité:

L’infographie explique ce qui se passe si les utilisateurs de WhatsApp n’acceptent pas la nouvelle politique de confidentialité. Source de l’image: Facebook

Facebook rappelle également aux utilisateurs qu’ils peuvent toujours exporter les historiques de discussion s’ils le souhaitent et que l’inactivité de WhatsApp peut toujours entraîner la suppression du compte. Si les utilisateurs sont inactifs pendant 120 jours, le compte est supprimé, qu’ils aient ou non accepté les modifications de confidentialité. Facebook indique simplement que le non-acceptation des modifications des conditions de service avant ou après le 15 mai n’entraînera pas la suppression immédiate du compte.

Des millions de personnes ont déjà déménagé vers Signal et Telegram plus tôt cette année, ces rivaux de WhatsApp constatant un intérêt croissant grâce aux changements controversés de la politique de confidentialité. Mais même ainsi, il est probable que de nombreuses personnes garderont WhatsApp installé et accepteront la nouvelle politique de confidentialité pour s’assurer qu’elles peuvent toujours rester en contact avec des amis et des membres de la famille qui ne souhaitent pas passer à une plate-forme de chat différente.

