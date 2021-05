Que se passe-t-il vraiment avec l’avenir de Daniel Bryan à la WWE? Après avoir perdu contre Roman Reigns, il a été contraint de quitter SmackDown

Daniel Bryan a mis sa place sur la liste de SmackDown sur la ligne pour un tir au titre universel de Roman Reigns hier soir.

Malheureusement pour le chef du mouvement du Oui, il a échoué contre le chef tribal et maintenant il a été «banni» de la marque bleue.

Daniel Bryan et Roman Reigns se disputent la première partie de 2021

Les fans de la WWE se demandent: qu’est-ce que cela signifie? Que fait la WWE avec Daniel Bryan?

Le joueur de 39 ans – qui aura 40 ans à la fin du mois de mai – était ouvert à talkSPORT sur son avenir immédiat à la WWE, affirmant que son désir de profiter de ses enfants alors qu’ils sont jeunes est en conflit direct avec le calendrier d’un artiste à plein temps à la WWE. .

Il a également révélé que son contrat expirait cette année et qu’il devra prendre une décision. La perte de ce match permet à Bryan de disparaître facilement s’il prend une pause.

«Pour moi, mon contrat arrive bientôt et ce genre de choses, donc c’est vraiment juste une évaluation de ce qui est le plus important pour moi. Sortir et faire ce truc que j’aime chaque semaine, mais être loin de ma famille, être loin de ma femme et de mes enfants trois jours par semaine, et ils sont à ce stade que vous ne reviendrez jamais.

«Je pense que c’est un peu différent quand ils arrivent à l’école et que le temps n’est pas aussi lent qu’aujourd’hui. Mais nous n’avons plus d’enfants et notre garçon a sept mois. Notre fille va avoir quatre ans en mai et ça passe si vite.

«Vous ne voulez pas perdre ce temps, en tant qu’humain. Il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais récupérer.

«Qu’est-ce que tu aimes personnellement, mais aussi ce qui est le plus important. C’est le combat auquel je fais face en ce moment – qu’est-ce qui est le plus important?

«Parce que l’une des autres choses est que, d’un point de vue financier, vous pouvez préparer vos enfants pour le reste de nos vies, n’est-ce pas? Vous pouvez le faire. Mais le compromis est que vous ne pouvez pas être là pour eux tous les jours.

WWE

Daniel Bryan est déjà une légende de la WWE

Bien sûr, il est possible que Bryan passe à une autre marque. Les fans espèrent que Bryan fera un passage dans NXT et même un passage à RAW pourrait être un nouveau souffle pour l’ancien quintuple champion du monde.

Qu’il le fasse avant de prendre un congé sabbatique parental à plein temps ou s’il reste et change simplement de marque, seul le temps le dira.

Mais Bryan envisage ouvertement son avenir et il est peu probable que le moment choisi soit une coïncidence.