Que se passe-t-il?

La folie abonde… les dépenses et la dette gouvernementales étonnantes… comment nos analystes vous aideront à naviguer «Qu’est-ce que le Bleep se passe?» cette semaine

Nous commençons le Digest d’aujourd’hui en sautant directement dans un article écrit par notre PDG, Brian Hunt.

Je (Jeff) reviendrai plus tard. Mais pour l’instant, voici Brian…

*** «Qu’est-ce que le bip se passe?»

Si vous avez suivi les marchés financiers – même avec désinvolture – au cours de l’année écoulée, vous avez assisté à un défilé d’événements étranges. Des événements qui n’ont pas beaucoup de sens lorsqu’ils sont analysés dans la plupart des modèles financiers.

Des événements qui vous font vous demander Quoi. Le. Bleep continue.

Et pour être clair, ce n’est pas seulement le Average Joe qui se gratte la tête avec incrédulité. C’est aussi Wall Street. Il s’agit également de nombreuses personnes parmi les plus riches et les plus puissantes du monde. Des milliardaires. PDG. Spécialiste du capital risque. Gestionnaires de hedge funds.

Aujourd’hui, les gens qui peuvent payer le prix qu’il faut pour savoir ce qui se passe ne savent pas ce que le bip se passe… d’une manière qui est très différente des temps confus et étranges du passé.

Pour faire simple, nous vivons dans un monde qui est aux noix.

Regardons une courte liste de la folie que nous avons vue …

** Au cours de l’année écoulée, nous avons vu une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague et qui ne sert aucun objectif économique réel (Dogecoin) atteindre une valorisation boursière de 66 milliards de dollars. Plus précieux que Twitter ou Ford Motor.

Des noisettes.

** Nous avons également vécu la pire récession depuis la Grande Dépression. Bien que l’économie ait été frappée par un météore en forme de Covid-19 venu de l’espace, le marché boursier a atteint des sommets sans précédent.

Les actions populaires FANG continuent de croître à des évaluations de marché inouïes supérieures au PIB de nombreux pays.

Des noisettes.

** Le Bitcoin, qui a supplanté l’or en tant qu’actif préféré que les gens achètent lorsqu’ils veulent s’assurer contre l’inflation et la crise économique, a grimpé de 450% de son prix de l’automne 2020 au printemps 2021.

Des noisettes.

** Ensuite, vous avez les prix des matériaux de base comme le maïs et le bois qui montent en flèche d’une manière qui rend les actions technologiques ennuyeuses en comparaison.

Le prix du bois a presque triplé depuis novembre. Le prix du maïs – un ingrédient essentiel dans de nombreuses choses que les Américains mangent – a doublé depuis août.

Des noisettes.

** Ensuite, vous avez le marché de l’immobilier chauffé à blanc. En janvier 2021, les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté de 11,2% d’une année à l’autre. C’est le gain annuel le plus important depuis près de 15 ans. De nombreux marchés immobiliers américains sont en hausse de 25% et plus d’une année sur l’autre et sont généralement décrits comme «insensés».

Un jour, une maison est mise en vente, le lendemain, il y a une douzaine d’offres sur demande. C’est un scénario que de nombreux acheteurs de maison ont vécu pendant la pandémie.

Des noisettes.

** Et pour faire bonne mesure, nous avons maintenant des «NFT» ou jetons non fongibles. Il s’agit essentiellement d’actifs tels que l’art, la musique et les objets de collection qui ont été titrisés et rendus librement négociables.

Un NFT de l’artiste «Beeple» s’est vendu à plus de 60 millions de dollars cette année. Il a été acheté par quelqu’un qui a fait fortune dans les crypto-monnaies.

Des noisettes.

En tant que PDG d’une société d’édition financière, j’ai entendu une certaine forme de question Que diable se passe t’il? demandée à partir d’un lieu d’inquiétude intense, de confusion et d’intérêt à un niveau que je n’avais jamais vu auparavant. C’est la mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est que je pense avoir la réponse. Et je pense que cela peut vous aider à gagner beaucoup d’argent tout en vous protégeant des dangers liés à la vie dans un monde de noix.

La bonne nouvelle à propos de la bonne nouvelle est que comprendre ce qui se passe est assez simple: le gouvernement américain et la poignée d’autres grands gouvernements mondiaux impriment, empruntent et dépensent de l’argent à un niveau colossal … à un niveau que nous jamais vu avant.

Je crois que cette frénésie de dépenses poussera de plus en plus la valeur de certaines actions de grande valeur.

*** Jeff ici. Permettez-moi de mettre quelques données derrière le point de Brian

Nextgov rapporte qu’en 2020, le gouvernement fédéral a dépensé un montant record de 6,5 billions de dollars. Cela a facilement dépassé son précédent record de dépenses de 4,5 billions de dollars en 2019.

De Nextgov (écrit l’automne dernier après la fin de l’exercice de la Fed):

Selon le Comité non partisan pour un budget fédéral responsable, les dépenses déficitaires prolongées ont porté la dette nationale à 21 billions de dollars, soit 102% du produit intérieur brut. «La seule autre fois où la dette a dépassé la taille de l’économie, c’était à la fin de la Seconde Guerre mondiale – et nous avons ensuite exécuté des années de budgets essentiellement équilibrés pour la ramener à la baisse. Nous devrions emprunter maintenant, mais une fois que l’économie se rétablira, notre dette ne pourra pas continuer à croître plus vite que l’économie pour toujours », a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable. «Il est décevant de voir les deux candidats à la présidence proposer des milliards de dollars de dettes supplémentaires au lieu de plans pour sauver la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Plus nous creusons ce trou, plus il sera difficile de nous en sortir.

Je ne peux qu’imaginer à quel point Maya MacGuineas doit se sentir déçue en ce moment, après que les trois propositions de dépenses intérieures à succès du président Biden totalisent environ 6 billions de dollars.

Mais si vous pensez que les dépenses de notre gouvernement sont désormais incontrôlables, attendez.

De Forbes:

La dette nationale américaine augmente à un rythme jamais vu dans l’histoire de l’Amérique. Avec une dette actuelle de plus de 28 billions de dollars – soit une augmentation de près de 5 billions de dollars en 14 mois courts, Washington débat actuellement d’une facture d’infrastructure avec un prix proche de 2 billions de dollars. Même sans ces dépenses supplémentaires, la dette nationale atteindra 89 billions de dollars d’ici 2029 selon USDebtClock.org. Cela placerait le ratio dette / PIB du pays à 277%… Oui, l’Amérique perd, ou a peut-être déjà perdu, le contrôle de ses dépenses publiques.

Voulez-vous voir à quoi ressemble la «perte de contrôle»?

Vous trouverez ci-dessous un graphique de notre excédent ou déficit fédéral depuis 1930. Regardez les nombreuses années de budgets équilibrés jusqu’à la fin des années 1970 (comme en témoigne la façon dont la ligne excédent / déficit épouse la ligne «0» pendant des décennies). Ensuite, regardez ce qui s’est passé depuis 2015 (entouré en rouge). Cela parle de lui-même.

Retour à Forbes:

Plus récemment, la propension de Washington à trop dépenser a été sans précédent. Lorsque la crise financière a frappé à la fin de 2007, le Congrès a adopté une série de projets de loi de dépenses, connus sous le nom d’assouplissement quantitatif, pour aider le pays à sortir de la Grande Récession. À l’époque, les dépenses étaient environ 67% supérieures aux recettes. La pandémie de Covid-19 a inauguré une nouvelle vague de dépenses avec des dépenses dépassant les recettes de près de 92%. Le graphique suivant contient les données.

En termes simples, nous tirons parti de notre avenir pour stimuler l’économie d’aujourd’hui. Selon un document de recherche de 2011 de la Banque des règlements internationaux – une banque et un centre de recherche appartenant à 63 banques centrales du monde entier, lorsque le ratio dette publique / PIB dépasse 85%, la croissance économique future est réduite. Avec un ratio dette / PIB actuel de 127%, qui devrait passer à 277% d’ici 2029, la croissance économique future ne sera pas aussi robuste qu’elle l’a été par le passé.

Je devrais ajouter que rien de tout cela n’inclut ce pour quoi nous sommes tenus de régler les passifs non capitalisés de notre gouvernement.

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, les passifs non provisionnés sont tous des «trucs» que le gouvernement américain a promis de verser à ses citoyens à l’avenir. Vous avez entre autres la sécurité sociale, Medicaid, les retraites et divers programmes de protection sociale.

Ces dépenses sont bien réelles… elles sont énormes… mais elles ne sont pas reflétées dans ce chiffre de près de 28 000 milliards de dollars dont nous avons discuté. C’est parce que ces passifs non provisionnés sont des dépenses futures. Notre gouvernement est très heureux de ne pas les inclure dans nos calculs officiels de la dette.

Alors, combien sommes-nous sur le crochet avec ces passifs non capitalisés?

Le milliardaire, Jeffrey Gundlack, également connu sous le nom de «The Bond King», évalue ce chiffre à 163 billions de dollars. C’est plus de 5 fois notre dette nationale déjà absurde, scandaleusement chère.

*** Il est prudent de dire que le gouvernement américain dépense et distribue de l’argent à un niveau «fou»… ce qui provoque des choses folles

Brian a pointé du doigt juste une poignée de ces choses folles plus tôt.

En conséquence, de nombreux investisseurs se sentent confus.

Donc, cette semaine, nous introduisons un segment en cours dans le Digest que nous appelons “What the Bleep is Going On?”

Nous nous tournerons vers nos analystes experts pour avoir leur avis sur ce qui se cache derrière la folie d’aujourd’hui, ce qui s’en vient et, surtout, ce qu’il faut faire à ce sujet.

*** Pour aujourd’hui, regardons juste le dernier morceau de folie – le rapport sur les emplois de vendredi dernier qui a choqué pratiquement tout le monde en raison de la faiblesse du nombre

Pour cela, nous nous tournerons vers Luke Lango, notre expert en investissement en hyper croissance, et l’éditeur derrière Hypergrowth Investing.

De Luke:

Les économistes pensaient que l’économie américaine allait créer un million d’emplois au mois d’avril et que le taux de chômage chuterait encore à 5,8%. À ce rythme, nous reviendrions à la «normale» et à la «santé» en un rien de temps. Mais ni l’un ni l’autre ne s’est produit. Au lieu de cela, l’économie n’a créé que 266 000 emplois en avril et le taux de chômage est passé à 6,1%. Pour mettre ces chiffres en perspective, avant que Covid-19 ne frappe et alors que nous travaillions avec une main-d’œuvre beaucoup plus importante que la population active actuelle, l’économie américaine ajoutait régulièrement plus de 200000 emplois par mois en 2018 et 2019. En d’autres termes, ce nombre de 266 000 est une mauvaise impression – et si cela devient la nouvelle norme, l’économie américaine n’atteindra pas les niveaux d’emploi d’avant Covid avant novembre 2023… dans deux ans et demi. Je soupçonne que l’impression d’avril sera la nouvelle norme, car vous n’avez pas seulement vu un faible rapport sur les emplois d’avril. Vous avez vu l’indice ISM manufacturier d’avril être bien en deçà des attentes et décélérer brusquement par rapport à mars. Vous avez vu l’indice ISM non manufacturier suivre une tendance similaire à la décélération en avril. Sous le capot, je pense qu’une grande partie de la demande refoulée des consommateurs s’est déjà déchaînée et que des dommages permanents et durables ont été causés à l’économie.

Luke donne quelques exemples personnels de voir de nombreuses demandes refoulées se déchaîner, puis se tourne vers ses plats à emporter:

Donc, net net, je suis résolument dans le camp que, bien que l’économie américaine s’améliore très rapidement, le rythme de cette amélioration se modérera considérablement à mesure que nous nous approchons de 2021, et que nous sommes encore à des années d’une économie aussi saine. comme avant la pandémie. OK… mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous faire peur du marché? Non, loin de là. Plutôt, si ce que je dis est vrai, c’est en fait haussier pour le marché boursier – et incroyablement optimiste pour les actions d’hyper croissance. Vous remarquez comment l’ensemble du marché s’est fortement redressé vendredi après le rapport sur les mauvais emplois? Pas une coïncidence. Une reprise économique «marathon» est meilleure pour le marché boursier qu’une reprise économique «sprint» pour plusieurs raisons. D’abord, cela réduit le risque de surchauffe de l’économie et d’inflation folle, ce qui serait bien entendu un vent contraire pour les actions. Deuxième, il devrait contenir les rendements des bons du Trésor, ce qui soutiendra les valorisations boursières prolongées. La troisième, cela maintiendra la pression sur la Fed et, en fait, maintiendra la Fed à l’écart, ce qui signifie que les politiques d’argent facile resteront intactes beaucoup plus longtemps – un autre grand vent arrière pour les actions. Alors, oui, si effectivement notre reprise économique est un marathon et non un sprint, c’est une excellente nouvelle pour le marché boursier. Comme le dit le vieil adage, lentement mais surement, on réussit.

Nous courons longtemps, alors terminons le Digest d’aujourd’hui. Vous en entendrez plus de Luke plus tard cette semaine.

Pour l’instant, la folie est là… mais il en va de même pour les opportunités de gagner de l’argent.

Quelles absurdités financières voyez-vous? De quelles opportunités profitez-vous? Envoyez-nous vos commentaires à Digest@InvestorPlace.com.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg