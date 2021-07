Que se passera-t-il après la fusion ETH2 ?

Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a récemment pris la parole lors de la World Blockchain Conference sur les développements dits de « fusion ». Cette conférence s’est tenue à Hangzhou, en Chine.

Ainsi, le réseau Ethereum a subi plusieurs mises à jour car tout ce qu’il contient sera migré vers ETH 2.0. Selon Vitalik Buterin, la date exacte de la transition vers Ethereum 2.0 interviendra “dans environ six mois”.

Pour une meilleure compréhension, le réseau principal Ethereum existant sera fusionné avec le système Proof of Stack (PoS) appelé “Beacon Chain”, une fois toutes les transactions en route vers Ethereum 2.0 terminées. Cela s’appelait auparavant “The Docking”, maintenant il s’appelle “The Merge”.

Vitalik Buterin : Que se passe-t-il après la fusion de l’ETH1 et de l’ETH2 ?

À cet égard, Vitalik Buterin a partagé des informations importantes sur ce qui va se passer ensuite, indiquant que la fusion prendra fin dans 6 mois. Ou au plus un an.

Vitalik : Que se passe-t-il après la fusion de l’ETH1 et de l’ETH2 ? https://t.co/NoLvcatU8J Voici le script du discours de Vitalik Buterin sur la World Blockchain Conference 2021 : Bonjour à tous. Je suis ravi d’être invité par 8BTC à prendre la parole sur la World Blockchain Conference tenue à Hangzhou Future Sci-… – rashad hasan (@TheRashadHasan) 24 juillet 2021

De plus, a expliqué Buterin, la fusion sera présentée au marché de manière très minimaliste. En outre, il a indiqué :

« Il y a beaucoup de choses que Hard Fork qui met en œuvre la fusion ne fait pas. Par exemple, ne pas autoriser les retraits en est un bon exemple. Si vous avez un dépôt dans le système de preuve de mise, il n’y a actuellement aucun moyen de le supprimer. Il n’y a toujours aucun moyen après la fusion.

Il a également indiqué qu’après cette mise à jour, les dépôts que les investisseurs ont précédemment gelés pourront être retirés. De plus, la fusion ajoutera à l’évolutivité d’Ethereum et permettra d’autres mises à niveau.

« Aujourd’hui, il peut évoluer de 4 000 à 5 000 transactions par seconde. Nous avons 20 à 50 fois plus d’espace pour cela. À l’avenir, les cumuls pourront atteindre jusqu’à 100 000 transactions par seconde.’

Très important, Vitalik Buterin a conseillé à tous les clients de “cesser d’essayer de télécharger” PoW avant la fusion.

«Je pense que dans les 2-3 prochaines années, nous verrons qu’il deviendra beaucoup moins cher d’utiliser Ethereum. Et nous verrons qu’il sera possible pour de nombreux autres types d’applications d’utiliser Ethereum. Par conséquent, cela deviendra beaucoup plus intéressant et amusant.

Au moment de la rédaction, Ethereum se négocie à 2 348 $. Ceci est enregistré par notre outil interne Crypto Online.

Qu’est-ce que « La fusion » ?

“The Merge” est une mise à jour d’Ethereum qui échange le mécanisme de consensus Proof of Work (PoW) actuel contre un mécanisme de consensus Proof of Stack (PoS) plus écologique, efficace et sécurisé.

En fait, le mécanisme de consensus PoW actuel sera totalement obsolète et tous les blocs d’Ethereum seront produits via PoS.

La meilleure estimation actuelle (non officielle) se situe donc au premier trimestre 2022.

À cet égard, Tim Beiko, développeur à la Fondation Ethereum qui coordonne les mises à jour, a déclaré qu’une fusion en 2021 est peu probable. Tout devrait se passer parfaitement.

Pour finir, la route a été longue, mais Ethereum 2.0 est enfin proche d’être une réalité, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Danny Ryan : « Il y a encore beaucoup à faire.

