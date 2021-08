Que se passera-t-il si Bitcoin plante ?

in

Le marché a changé, ce n’est un secret pour personne et c’est un fait que les mouvements qui ont été faits ont donné des résultats. Des plans positifs qui ont conduit les crypto-monnaies à d’autres plans un peu plus restrictifs, ils ont fortement affecté la valeur et la position du marché.

Selon certaines données proposées par CoinMarketCap, il y a tout juste un an, environ 6 000 crypto-monnaies avaient été comptabilisées. Aujourd’hui, le nombre a considérablement augmenté pour atteindre un total de 11 145, tout cela en à peine un an. Nous devons également tenir compte du fait que cette année n’a pas été simplement typique, des événements se sont produits qui ont porté le marché de la cryptographie à des niveaux très élevés, mais également assez bas.

