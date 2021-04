Que se passera-t-il si les Jeux sont annulés? ⋆ 10z viral

À moins de 100 jours, les Jeux ne sont pas une chose sûre (Image: .)

Les Jeux olympiques de 2020 ont été attribués à Tokyo il y a plus de sept ans, car ils étaient considérés comme un choix sûr pour accueillir.

Personne n’aurait pu prédire l’épidémie de Covid-19 qui a touché presque le monde entier – et contraint les Jeux olympiques de 2020 à être reportés.

Annonçant une nouvelle date du 23 juillet au 8 août, le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach a déclaré: «L’humanité se trouve actuellement dans un tunnel sombre.

“Ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 peuvent être une lumière au bout de ce tunnel.”

Mais ce tunnel semble devenir de plus en plus long, beaucoup se demandant si les jeux devront être annulés à la suite d’informations selon lesquelles les infections à coronavirus augmentent dans de nombreuses régions du Japon. Le pays n’a commencé son programme de vaccination que cette semaine.

Que se passera-t-il si les Jeux olympiques sont annulés et ont-ils été annulés dans le passé?

Que se passe-t-il si les Jeux olympiques sont annulés?

Si les jeux ne peuvent pas se dérouler comme prévu, l’événement pourrait être annulé complètement – selon un ancien vice-président du CIO, Dick Pound.

Dans une interview avec Associated Press, Pound a déclaré: “ Vous ne reportez tout simplement pas quelque chose de la taille et de l’échelle des Jeux olympiques. Il y a tellement de pièces mobiles, tellement de pays et de saisons différentes, de saisons de compétition et de saisons de télévision. Vous envisagez probablement une annulation.

Les hauts fonctionnaires disent que l’annulation est toujours une option, mais d’autres insistent sur le fait qu’ils sont déterminés à aller de l’avant. (Photo: .)

Cette pensée a reçu le soutien d’un haut responsable du parti au pouvoir japonais, qui a déclaré que l’annulation des Jeux olympiques de cette année à Tokyo restait une option si la crise des coronavirus devenait trop grave.

À la suite d’une quatrième vague d’infections à moins de 100 jours du début prévu des Jeux, Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate, a déclaré dans des commentaires au diffuseur TBS: “ S’il semble impossible de le faire plus, alors nous avons d’arrêter, de manière décisive… Si les Jeux Olympiques devaient propager l’infection, alors à quoi servent les Jeux Olympiques?

Les Jeux olympiques ont-ils déjà été annulés?

Depuis l’ouverture des premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, l’événement n’a été annulé que trois fois.

La première fois, c’était pendant la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu entre 1914 et 1918.

Les Jeux olympiques de 1916 étaient censés être accueillis par l’Empire allemand, qui avait construit un stade de 30 000 places à Berlin spécialement pour l’événement.

Le stade olympique de Berlin a été construit pour les Jeux de 1916, mais ils ne devaient pas aller de l’avant (Photo: .)

Les deux autres fois où les jeux ont été annulés étaient tous deux pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les deux jeux annulés étaient en 1940 et 1944.

Les Jeux olympiques d’été et d’hiver de 1940 devaient avoir lieu au Japon – la première fois qu’un pays non occidental accueillait les jeux – mais ils ont perdu le droit de le faire en 1937 après être entré en guerre avec la Chine.

Les matchs de 1940 devaient alors se dérouler à Helsinki, en Finlande, en été et dans la ville allemande de Garmisch-Partenkirchen en hiver, mais l’ensemble du tournoi a été annulé en 1939 suite à l’invasion de la Pologne par Hitler.

Londres devait accueillir les Jeux olympiques d’été de 1944, mais ceux-ci ont également été annulés en raison de la guerre en cours qui finirait par se terminer en 1945.



