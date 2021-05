Que se passera-t-il si vous n’acceptez pas les conditions d’utilisation de WhatsApp le 15 mai?

05/07/2021 à 12:11 CEST

WhatsApp va modifier les conditions d’utilisation qui étaient utilisées jusqu’à très récemment. L’application a été achetée il y a quelques années par Facebook et ils ont promis que tout resterait pareil. Mais il semble que les choses ont changé maintenant et qu’ils souhaitent que nos données soient partagées via WhatsApp afin que Facebook puisse en profiter. Cela a provoqué un énorme émoi parmi le public, qui a pour la plupart vu ce changement avec de très mauvais yeux et beaucoup ont même abandonné l’application.

Cependant, WhatsApp a publié un date limite dans laquelle nous devrons accepter les nouvelles conditions oui ou oui: 15 mai. Si nous n’acceptons pas ses règles pour le moment, l’application sera pratiquement inutile puisque:

Nous ne pourrons pas accéder à l’application ni lire les messages de l’intérieur. Nous ne serons pas en mesure d’envoyer des messages. Nous pourrons recevoir des appels et y répondre. Les notifications de messages continueront d’arriver.

Autrement dit, nous ne pourrons essentiellement pas utiliser l’application. Nous avons deux options, soit les accepter, soit aller à une autre application concurrente, telle que Line, Telegram ou WeChat. Bien sûr, même si à partir du 15 mai nous ne pouvons pas utiliser l’application si nous n’acceptons pas, si nous y réfléchissons plusieurs jours et l’acceptons finalement, elle sera également valable. Cette date d’acceptation n’est pas exclusive, mais ce sera lorsque l’immobilisation des comptes qui n’acceptent pas commencera.