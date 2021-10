Que se retrouvera-t-il dans le projet de loi budgétaire des démocrates Build Back Better ? Les politiques de l’assurance-maladie, du climat et du crédit d’impôt pour enfants sont en jeu.

Les démocrates sont plutôt optimistes quant à leur projet de loi de réconciliation budgétaire, mais ils ne sont pas tout à fait d’accord.

« Je pense que je vais obtenir un accord », a déclaré jeudi le président Joe Biden. « Nous en sommes à quatre ou cinq problèmes. … Je pense que nous pouvons y arriver.

Reste à savoir si Biden a raison. Jusqu’à présent, les démocrates ne savent pas ce qui sera et ne sera pas dans le projet de loi, ni combien cela coûtera. Mais, pour la première fois depuis des semaines, ils semblent faire de réels progrès.

Le projet de loi sur la réconciliation vise à concrétiser un élément clé du programme du président Joe Biden : investir massivement dans les programmes sociaux et climatiques. En réponse à l’opposition républicaine à cette plate-forme, les démocrates se sont tournés vers le processus de réconciliation budgétaire (qui permet à la législation d’être adoptée par un vote à la majorité simple) pour promulguer le programme de Biden.

Jeudi, Biden a noté qu’il y avait des problèmes clés sur lesquels les législateurs n’avaient toujours pas de consensus, notamment comment gérer l’expansion de Medicare de la couverture dentaire, visuelle et auditive; quelles taxes ils utiliseront pour payer la facture ; et quelles dispositions climatiques ils incluront pour stimuler une transition vers une énergie propre.

Voici où en est le projet de loi.

Les différends des démocrates, brièvement expliqués

Les démocrates détiennent une faible majorité à la Chambre et au Sénat, mais ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur la taille du paquet de réconciliation et sur ce qu’il devrait contenir. Les progressistes ont réclamé plus d’une douzaine de programmes et environ 3 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses ; les modérés ont plaidé pour le financement de moins de programmes et pour des dépenses plus proches de 1 500 milliards de dollars. Ces dernières semaines, les deux groupes semblaient être dans une impasse.

Cette semaine, une rafale de réunions et de négociations à la Maison Blanche a signalé une avancée. Des progressistes, dont la représentante Pramila Jayapal (D-WA) et le sénateur Bernie Sanders (I-VT) ont finalement rencontré le sénateur modéré Joe Manchin (D-WV) pour discuter de leurs positions mardi. Et un cadre se met lentement, quoique de façon hésitante, en place.

Cela dit, il n’y a pas d’accord final et aucune garantie que les démocrates disposent de tous les votes dont ils ont besoin à ce stade. Les démocrates ont besoin de leurs 50 sénateurs et de tous les membres de leur Chambre sauf trois pour soutenir la législation.

Plus tôt ce mois-ci, les démocrates ont fixé une date limite provisoire au 31 octobre pour la fin de leurs négociations. Jusqu’à présent, malgré les discussions de cette semaine, le respect de ce délai reste incertain.

« Cela n’arrivera pas de sitôt », a déclaré Manchin à CNN jeudi. « Ils essaient d’obtenir une réunion d’esprit pour savoir ce qui peut arriver à partir de là. »

Qu’est-ce qui retarde les négociations de réconciliation

Les négociations reposent sur l’adhésion de deux sénateurs modérés – Manchin et Kyrsten Sinema – tout en s’assurant que les coupes et les changements qu’ils souhaitent ne diluent pas le soutien progressif.

C’est un exercice d’équilibre ténu étant donné que les revendications progressistes et modérées sont souvent en opposition les unes avec les autres. Et bien que Manchin et Sinema veuillent tous deux une facture plus petite, ils ne sont pas toujours d’accord sur ce à quoi cela ressemble.

Manchin, par exemple, s’est concentré sur l’expansion de Medicare, les dispositions climatiques, les prestations sous condition de ressources et le fait de ne pas s’endetter beaucoup. Il a déjà gagné quelques concessions. Depuis que Manchin a demandé que le Clean Electricity Performance Program soit supprimé de la facture, il a plus ou moins été rejeté. La couverture élargie de Medicare pour les soins dentaires, auditifs et visuels sera également probablement considérablement réduite en raison de son opposition.

« Voici la chose … M. Manchin est opposé à cela », a déclaré Biden jeudi à propos de la possibilité d’une extension de Medicare.

Ce que Sinema veut voir changer est moins clair. Cependant, elle a fait part de ses préoccupations concernant les propositions visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance en permettant à Medicare de négocier, une priorité principale pour le Congressional Progressive Caucus et une source de financement pouvant atteindre 700 milliards de dollars pour le projet de loi. Elle a également exprimé son opposition aux nouvelles politiques fiscales destinées à couvrir les coûts de la législation.

Malgré les progrès récents, il reste encore beaucoup à faire

Les dispositions sur lesquelles les démocrates s’entendent sont également à l’origine de retards. Alors que les programmes comprenant des congés familiaux payés et un crédit d’impôt pour enfants élargi sont largement populaires, les spécificités concernant leur durée et leur portée ont suscité un débat interne.

Le crédit d’impôt pour enfants élargi, un paiement annuel récemment institué pouvant aller jusqu’à 3 600 $ par enfant que la plupart des familles reçoivent maintenant si elles ont des enfants de 17 ans ou moins, est soutenu par de nombreux démocrates. Cela pourrait réduire massivement la pauvreté des enfants, peut-être jusqu’à 45 pour cent. Mais comme l’avantage coûterait environ 100 milliards de dollars par an, il ne peut désormais être prolongé que d’un an.

Ce délai plus court a provoqué le recul des principaux démocrates, y compris la représentante de la présidente des crédits de la Chambre, Rosa DeLauro, qui aimerait que la politique dure beaucoup plus longtemps en raison de son impact sur la lutte contre les taux de pauvreté. À l’autre extrémité du spectre, Manchin a demandé que l’accès au crédit d’impôt pour enfants soit plafonné en fonction du revenu et que des exigences de travail soient instituées pour ceux qui le reçoivent.

Le congé familial payé devait initialement durer 12 semaines, mais sera probablement réduit à quatre, a déclaré Biden jeudi. Cela pourrait économiser jusqu’à 300 milliards de dollars; une prestation de quatre semaines qui devrait durer moins longtemps a un coût estimé à environ 100 milliards de dollars, selon le Washington Post, tandis que la version de 12 semaines de la Chambre a été estimée à 450 à 550 milliards de dollars sur 10 ans.

Des changements comme celui-ci ont inquiété les progressistes, qui soutiennent que quatre semaines ne sont tout simplement pas assez de temps pour que les familles avec un nouvel enfant ou un membre de la famille malade tirent un avantage significatif du programme. Des recherches ont montré, par exemple, qu’environ six mois est la durée idéale de congé parental pour favoriser le lien avec les enfants, tout en veillant à ce que les personnes qui prennent un congé ne soient pas pénalisées sur le lieu de travail.

L’accès aux deux programmes pourrait finir par être plafonné par le revenu. C’est une chose contre laquelle de nombreux progressistes sont farouchement opposés, citant des données telles que les taux d’utilisation du SNAP, ou de l’aide alimentaire, qui ont révélé que les conditions de ressources – obligeant les bénéficiaires à prouver qu’ils sont éligibles à un programme donné – limitent l’efficacité des programmes sociaux. Manchin, cependant, a fait pression pour davantage de critères de ressources, arguant qu’il craignait que de telles exigences ne conduisent à une « société de droits ».

Le veto apparent de Manchin au Clean Electricity Performance Program a suscité un nouveau débat sur les questions climatiques. Bien que ce programme soit susceptible d’être supprimé, les législateurs progressistes qui l’ont favorisé ont du mal à identifier d’autres politiques, y compris une série de crédits d’impôt, qui pourraient inciter à un virage similaire vers l’énergie propre.

« Nous examinons les réductions d’émissions … pour déterminer quels seraient les moyens les plus efficaces de remplacer le CEPP », a déclaré jeudi la présidente du PCC, Pramila Jayapal. « Je ne crois pas que nous soyons encore à une résolution. »

Autre complication : les plans initiaux des législateurs pour financer ces programmes ont été brouillés par les inquiétudes de Sinema concernant les dispositions fiscales du projet de loi, notamment les augmentations du taux d’imposition des sociétés et du taux de plus-values ​​le plus élevé. Il semble qu’ils aient pu trouver des solutions de contournement comme une taxe sur la fortune des milliardaires, un taux d’imposition minimum sur les sociétés, une application plus agressive de l’IRS et une taxe de 2% sur les rachats d’actions, rapporte Roll Call. Ces dispositions, cependant, sont toutes provisoires.

« La facture sera entièrement payée et l’affaire est entre les mains de nos présidents de la commission des finances et de la commission des voies et moyens », a déclaré jeudi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Les démocrates veulent faire quelque chose d’ici la fin du mois

L’objectif des démocrates est toujours de parvenir à un accord sur quelque chose d’ici le 31 octobre. Il est peu probable qu’un accord soit une législation à part entière, même s’il devrait s’agir d’un cadre comprenant un chiffre élevé ainsi que les principales dispositions politiques.

Et les démocrates font face à beaucoup de pression pour respecter ce délai qu’ils se sont eux-mêmes imposé.

L’aile modérée du parti s’est vu promettre un vote en septembre sur un projet de loi rempli de priorités qui ne s’est jamais concrétisé parce que les progressistes ont fait pression pour que ce vote accompagne celui sur la réconciliation. Parce que le second n’était pas prêt, le premier n’a pas eu lieu. Les modérés n’étaient pas contents de cela, et ils veulent un vote sur leur projet de loi le plus tôt possible. Pour que cela se produise, à tout le moins, il faut un cadre de réconciliation.

Biden a également souligné qu’il aimerait un accord concret qu’il pourrait conclure avec lui lorsqu’il rejoindra le sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow à la fin du mois. « Le prestige des États-Unis est en jeu », aurait-il déclaré aux législateurs. Et les démocrates sont impatients d’obtenir une victoire avant les élections au poste de gouverneur du 2 novembre en Virginie, estimant que cela aiderait leurs chances dans ce que les sondages suggèrent comme une course serrée.

Le 3 décembre, le Congrès sera confronté à une fermeture du gouvernement et à un défaut de crédit qui pourraient gravement blesser l’économie mondiale. Pour éviter ces choses, il faudra adopter un projet de loi sur les dépenses et augmenter le plafond de la dette. Faire cela – ou adopter une loi pour se donner plus de temps pour le faire – a historiquement pris un certain temps aux législateurs. Et ils n’ont pas grand-chose : il ne reste qu’un peu plus d’un mois au calendrier législatif cette année.

Ce calendrier donne aux démocrates environ une semaine de plus pour régler leurs différends sur la réconciliation et parvenir à une proposition avec laquelle les sénateurs modérés et les membres progressistes de la Chambre peuvent vivre. « Nous travaillons très dur pour retrousser nos manches », a déclaré Schumer aux journalistes jeudi.