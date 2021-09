Que s’est-il même passé dans le dernier épisode? 10z viral

Nous avons tous commencé la messe de minuit en pensant qu’il s’agissait d’un gars appelé Riley Flynn qui rentre chez lui sur une île effrayante après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété sur le continent. Nous ne savons pas que l’histoire qui est sur le point de se dérouler est bien plus maudite, catholique et chaotique que cela. La fin de la messe de minuit est déroutante comme l’enfer, alors c’est expliqué ici.

Mais d’abord, un petit aperçu de ce qui s’est passé. Riley rentre donc chez lui en même temps que la première apparition du père Paul. Plusieurs miracles se produisent après l’installation du Père Paul et les choses deviennent rapidement très sombres et sinistres.

Voici la fin de la messe de minuit expliquée :

Ainsi, les habitants de l’île pensaient sincèrement que le père Paul était un gars décent à cause de tous les miracles qu’il avait accomplis. Mais ensuite, ils ont finalement constaté qu’il versait du sang d’ange dans le vin qu’ils buvaient à la messe.

Malheureusement, avant qu’ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils étaient sur la bonne voie pour devenir des vampires. Cela explique ces miracles sauvages comme cette vieille femme vieillissante et Leeza apprenant à marcher à nouveau après avoir été dans un fauteuil roulant la majeure partie de sa vie. C’était des trucs complètement fous.

Dans le dernier épisode de la mini-série, l’épisode sept du livre VII : Apocalypse, nous avons vu Erin Greene couper les ailes de l’ange pour l’empêcher de voler vers le continent. Puis Erin meurt et les vampires n’ont plus nulle part où se cacher parce que tous les bâtiments de l’île ont été incendiés. Et nous savons tous que la lumière du soleil plus un vampire équivaut à brûler vif, alors ils sont tous assez angoissés.

Alors que l’aube se rapproche de plus en plus, les îles vampires acceptent leur sort et se préparent à mourir. Ils chantent des hymnes et attendent ensemble que le soleil les tue. Nous voyons alors Bev essayer de creuser un trou pour se cacher mais elle brûle avec le reste des vampires.

Les deux survivants restants, qui ne sont pas des vampires, Leeza et Warren prennent un bateau pour éviter d’être pris dans un vampire en train de brûler. Leeza, qui était auparavant attachée à un fauteuil roulant avant que le soi-disant miracle du père Paul ne lui permette de marcher. Puis elle dit dans les dernières minutes : « Je ne sens plus mes jambes ».

De nombreux fans ont vu dans le commentaire de Leeza un symbole montrant que l’ange était mort. Mais le créateur de la série, Mike Flanagan, a depuis déclaré que l’ange n’était peut-être pas mort. Mike a déclaré: «Nous ne disons pas qu’il est mort. Notre espoir était vraiment de dire que la concentration de Leeza sur son sang avait commencé à remonter, qu’elle allait aller bien. Nous ne voulions pas confirmer à propos de l’ange de cette manière que vous ne pouvez jamais tuer le fanatisme, il reviendra toujours en quelque sorte. Euh, Mike, nous ne voulons pas que l’ange effrayant revienne merci.

La messe de minuit est disponible sur Netflix maintenant. Pour toutes les dernières nouvelles, gouttes, quiz et mèmes de Netflix comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

