Que s’est-il passé aux Jeux olympiques? L’équipe GB remporte une autre médaille d’or en natation alors que Tom Dean devient double champion de la course de relais, l’argent en aviron mais Andy Murray est absent

La ruée vers l’or de l’équipe GB s’est poursuivie mercredi matin alors qu’il y avait plus de succès au centre aquatique de Tokyo.

Tom Dean est devenu le premier nageur britannique à remporter plus d’une médaille d’or à un seul Jeux olympiques en 113 ans en aidant à remporter la finale du relais 4×200 mètres nage libre.

Dean a remporté la course individuelle mardi et a poursuivi ce succès pour devenir un double champion olympique.

À ses côtés, Duncan Scott, qui a remporté l’argent dans la course individuelle de mardi, James Guy et Matthew Richards, et leur temps de six minutes et 58,58 secondes les a vus remporter la troisième médaille d’or de l’équipe GB en natation à Tokyo 2020.

Dean a ensuite déclaré: «Je ne peux même pas le mettre en mots. Je ne pouvais pas hier et je ne peux pas aujourd’hui. Je ne remercierai jamais assez ces garçons, du fond du cœur. Irréel.”

La mère de Dean, Jacquie Hughes, a rejoint talkSPORT hier pour partager sa joie après que son fils soit devenu champion olympique.

L’équipe GB a connu du succès dans la piscine

Elle a déclaré: «Je ne pense pas l’avoir encore traité. Aujourd’hui (mardi) semble un peu un tourbillon. Les gens veulent parler de ce qui s’est passé dans la piscine et beaucoup de gens ont vu cette vidéo folle de nous dans le jardin.

« Si je revois ça, tu devras me suivre dans ma tombe. C’était hilarant et je n’avais aucune idée qu’il serait publié et deviendrait viral comme ça.

«Ce petit clip montre ce que nous, notre famille et nos amis, ressentions. Il y avait tellement d’excitation et de passion refoulées. C’était une explosion très authentique de joie très chaotique.

C’est un voyage difficile pour les Olympiens eux-mêmes et leurs familles et elle a ajouté: «Pour tout parent qui commence à apprendre à nager avec ses enfants, si vous expliquez à quoi pourrait ressembler son voyage, les sommets pourraient être incroyables, mais si vous cela pourrait signifier pour eux en tant que parents et en tant que famille. Je pense que très peu le saisiraient à deux mains, c’est une corvée.

« L’inspiration des autres enfants autour, c’est juste un garçon d’un petit club et d’autres peuvent s’identifier à ça et être cette personne.

“C’est tellement fantastique.”

L’équipe GB a remporté sa première médaille d’aviron des jeux

L’équipe GB s’est également lancée dans l’aviron avec une médaille d’argent au quadruple de couple masculin.

Cependant, il y a eu de la déception dans le quatre hommes, après une arrivée chaotique qui les a vus s’écraser sur le bateau italien.

L’équipe GB avait remporté l’or dans quatre des cinq derniers Jeux olympiques de cette épreuve, mais l’Australie était la championne à cette occasion.

Cela a porté le total des médailles à 15 (cinq d’or, six d’argent et quatre de bronze), ce qui a déjà égalé le décompte d’Atlanta 1996.

Au tennis, les espoirs de médaille d’Andy Murray et Joe Salisbury se sont soldés par une défaite en quart de finale contre les Croates Marin Cilic et Ivan Dodig en double messieurs.

Il y a eu de la déception pour Andy Murray et Joe Salisbury

La paire britannique avait été en excellente forme au cours des deux premiers tours et les choses semblaient se dérouler sans heurts lorsqu’ils ont battu Cilic pour mener par un set et un break.

Mais les Croates ont répondu de manière impressionnante, brisant le service de Murray, remportant le deuxième set sur un tie-break, puis réussissant un tie-break décisif du premier à 10 points pour gagner 4-6 7-6 (2) 10-7 .