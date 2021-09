Que s’est-il passé dans le match Brésil contre Argentine ? (Vision juridique)

in

Nous allons analyser à travers un vision juridique, qu’est-ce qui s’est passé dans le jeu Brésil vs Argentine correspond à séries éliminatoires du monde de Football de Qatar 2022.

Au jour numéro 6 qui correspond au séries éliminatoires de Conmebol pour Qatar 2022, les sélections de Argentine et Brésil, avec le duel attrayant entre Neymar et Messi, en plus d’être la première fois qu’ils allaient voir les visages depuis la finale de la Copa América où Argentine ils ont gagné 1-0 contre les locaux au Maracana.

A la minute 5 après le début du match, celui-ci a été interrompu par l’entrée sur le terrain de jeu des autorités sanitaires de Brésil, afin de continuer à jouer jusqu’à ce que quatre joueurs de l’équipe nationale soient retirés du défi. Argentine.

Le chaos et l’incertitude étaient totaux, car c’est quelque chose qui n’avait jamais été vu sur un terrain de football et encore plus dans un duel des finalistes de la récente Copa América qui s’est déroulé en territoire gaucho.

| Moment où les autorités sanitaires brésiliennes entrent et l’Argentine-Brésil s’arrête. pic.twitter.com/sHZaQrjK7V – Alerte News 24 (@ AlertNews24) 5 septembre 2021

Que s’est-il passé dans le match Brésil contre Argentine ?

Comme nous le savons tous, il existe une pandémie mondiale de Covid-19 qui a fait tant de morts dans l’humanité, donc chaque pays établit les normes sanitaires qu’il juge nécessaires, afin de protéger ses citoyens.

Dans le cadre de ces règles se trouve le pouvoir de tester les personnes qui vont entrer sur ce territoire, y compris les quatre footballeurs de Argentine qui venaient d’Angleterre, qui auraient commis une irrégularité dans leur déclaration au moment de l’entrée dans le Brésil.

Mais avec tout ce qui est clair, nous avons le CONMEBOL qui est la Confédération sud-américaine de football, elle-même affiliée à la FIFA, qui est la plus haute organisation de football au monde, c’est-à-dire que chaque pays a ses lois mais le FIFA Il est le meilleur patron du football.

Lorsque les deux entités, à la fois les autorités d’un pays et le FIFA Ils ne sont pas d’accord, les choses se passent comme celle que j’ai déjà expliqué et pour cause l’Argentin Lionel Messi expose s’ils allaient faire ça avec les joueurs de son pays, pourquoi attendre que le défi commence, s’ils ont plusieurs jours en territoire gaucho.

“Ecoute moi, ça fait 3 jours qu’on est là et ils ont attendu que le jeu commence pour nous dire qu’on ne pouvait pas jouer !?” La colère de Messi contre l’organisation brésilienne. pic.twitter.com/SmtMHYjrV3 – Goal Argentine (@GoalArgentina) 5 septembre 2021

Qui a raison?

C’est vraiment difficile à distance sans avoir tous les éléments ou preuves en main pour dire qui a raison.

D’après ce qui a été dit sur les médias et les déclarations, si les quatre joueurs argentins ont commis un acte illégal soit en mentant dans leur déclaration au moment de l’entrée Brésil, le pays a tout pouvoir pour faire valoir ses droits, jusqu’à une éventuelle expulsion.

Mais puisque nous sommes dans un événement de football dans le monde entier, le FIFA est celui qui a le dernier mot en ce qui concerne ses affiliés et s’ils considèrent qu’il y a une collision ou un conflit entre la loi d’un pays et ses règles, il doit être résolu selon l’entité de football maximale, car sinon il peut se produire jusqu’à une désaffiliation.

Sans aucun doute, ce qui s’est passé était un embarras absolu et au moins la CONMEBOL s’est prononcé sur la question :

Par décision de l’arbitre du match, le match organisé par la FIFA entre le Brésil et l’Argentine pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde est suspendu. – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 5 septembre 2021

Les Éliminatoires de la Coupe du Monde sont une compétition de la FIFA. Toutes les décisions concernant son organisation et son développement sont de la compétence exclusive de cette institution. – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 5 septembre 2021

Ici, au risque d’affirmer quelque chose qui est encore inconnu, ce qui semble être un fait, c’est que les autorités sanitaires de Brésil ils ont parfaitement le droit de défendre leurs lois.

Maintenant, ils auraient dû éviter à tout prix ce qui s’est passé, comme s’introduire par effraction sur le terrain de football au milieu du match, alors qu’ils pouvaient agir avant, comme dans l’hôtel de l’équipe de gauchos.

Maintenant le FIFA peut appliquer des sanctions aux Brésiliens, puisque ce sont eux qui vont prendre une décision, où attribuer les 3 points à la sélection de Argentine est l’un d’eux.

Aussi injuste que cela puisse paraître, le FIFA C’est une entité avec ses lois et chaque pays a ses propres lois, que je pense que les deux doivent être respectées, car elles sont toutes importantes et il doit y avoir du respect entre les deux.

En l’espèce, tant les autorités sanitaires de Brésil, comme la CONMEBOL et la FIFA ils n’étaient pas d’accord et la catastrophe s’est produite que nous pouvions voir dans le monde entier.