Que s’est-il passé dans le monde NFT au cours de la semaine dernière ? Crypto nouveaux médias

La semaine dernière a été folle dans le monde des NFT. Cela comprenait la naissance d’une nouvelle méthode de collecte de fonds (l’ITO), Visa dépensant 165 000 $ sur un Cryptopunk et un rapport mettant en évidence les problèmes liés aux jeux centralisés comme Roblox.

Nous avons assisté à la naissance de l’ITO (Initial Tile Offering) sur une réplique virtuelle de la Terre à base de tuiles, construite par Next Earth. Les utilisateurs ont acheté plus de 1,1 million de dollars de biens immobiliers virtuels de Next Earth. Il s’agit d’un développement passionnant pour les NFT car cela montre que les investisseurs sont intéressés à placer leur argent là où se trouve le marché et à investir dans l’immobilier numérique.

Le fait que l’immobilier Next Earth soit désormais disponible sur une plate-forme décentralisée signifie également que les utilisateurs peuvent désormais acheter des biens immobiliers virtuels n’importe où. Au milieu de l’augmentation fulgurante des NFT, nous pouvons également nous attendre à voir d’autres projets NFT lever des fonds en utilisant un ITO en cours sur toute la ligne.

La semaine dernière, Visa a également investi 165 000 $ dans Cryptopunk, un jeu basé sur la blockchain et construit sur Ethereum.

Visa est l’un des plus grands réseaux de paiement au monde, traitant des milliards de dollars de paiements. Cet achat démontre que les NFT sont désormais suffisamment répandus pour que les institutions les considèrent comme une opportunité d’investissement potentielle.

Ce n’est plus une industrie marginale avec quelques passionnés, c’est une industrie établie avec de grandes sociétés et institutions financières investissant dans les NFT en tant que classe d’actifs.

En raison de la récente montée fulgurante de l’intérêt de nombreux NFT, les prix ont maintenant dépassé certains sommets historiques établis lors de la dernière course haussière. En fait, Bitcoin.com a rapporté 220 millions de dollars de NFT vendus en une semaine, y compris Justin Sun dépensant plus d’un demi-million de dollars sur une image clipart rock NFT.

Plus récemment, une image NFT d’un chien a atteint une valeur implicite de plus de 85 millions de dollars. Alors que de plus en plus de personnes continuent d’en apprendre davantage sur cet espace, nous nous attendons à ce que ces chiffres continuent d’augmenter de manière significative.

Cette semaine, Wired a présenté un nouveau rapport qui prétend que la plate-forme de jeux vidéo massive Roblox peut exploiter de jeunes développeurs, qui sont en grande partie des enfants non rémunérés pour leur travail. Les dirigeants de Roblox gagnent des millions de dollars sur la base des créations des développeurs, ce qui conduit beaucoup à considérer la plate-forme centralisée comme une perte de valeur de ses développeurs.

Ces jeux continueront d’évoluer grâce à l’innovation communautaire, comme cela a été le cas avec de nombreuses autres franchises de jeux populaires au fil du temps. Les NFT favoriseront de nouvelles innovations dans les jeux et tireront parti de la technologie blockchain pour offrir une rémunération équitable aux développeurs tout en encourageant des mécanismes de jeu plus complexes.

Les NFT conviennent naturellement aux jeux vidéo car ils exploitent des comportements similaires à ceux des jeux vidéo – ils récompensent les joueurs pour leur engagement avec une expérience amusante en plus de toute récompense financière potentielle pour les développeurs.

Les joueurs vidéo se sont habitués à dépenser de l’argent réel pour des articles numériques dans leurs titres de métaverse préférés, leurs ligues de sports fantastiques, etc. Les NFT offrent aux fans de ces titres la possibilité de s’engager avec eux en dehors du contexte d’un jeu compétitif directement en achetant des objets de collection numériques représentant leurs joueurs ou équipes préférés (et qui ne veut pas d’un morceau de Kylo Ren ?).

Ils fournissent également aux développeurs une autre source de revenus. Les créateurs de NFT construiront de riches écosystèmes autour de certains de ces meilleurs titres, créant des opportunités de monétisation supplémentaires pour eux-mêmes et offrant de nouvelles façons aux joueurs de s’engager en dehors du domaine du jeu compétitif.

En fin de compte, la technologie blockchain permet des droits de propriété complets sur les actifs numériques sans aucun risque de fraude ou de problèmes de duplication inhérents aux plates-formes de stockage centralisé d’actifs numériques. Les NFT représentent une nouvelle frontière dans l’économie du marché libre où les créateurs sont équitablement rémunérés par les utilisateurs qui souhaitent accéder à un contenu exclusif qu’ils n’auraient pas pu obtenir autrement.

La scène NFT est actuellement l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de la blockchain. Nous voyons des centaines de millions de dollars affluer chaque semaine – et les NFT ne sont qu’un petit créneau de la blockchain. Dans le même temps, l’espace financier décentralisé est également incroyablement chaud.