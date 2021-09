Que s’est-il passé lors de l’échange de Manny Machado avec Fernando Tatis Jr.

in

Pendant la majeure partie de la saison, les Padres de San Diego – dirigés par le candidat MVP Fernando Tatis Jr. – avaient été en mesure de gagner une place en séries éliminatoires dans le NL West empilé. Cela a changé en quelques jours grâce à un étirement brutal de 2 à 8.

Les Padres se retrouvent maintenant à 3,5 matchs de la dernière place de wild card avec les Reds et les Phillies devant eux au classement. Et alors que les espoirs des Padres en séries éliminatoires se sont évanouis à St. Louis, les frustrations ont débordé à la vue de tous.

Lors de la défaite de samedi contre les Cardinals, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux de Manny Machado criant au visage de Tatis Jr. directement dans l’abri. Les deux joueurs ont été séparés, mais Machado a contesté la réaction de Tatis à retirer plus tôt dans la manche. Heureusement, le contexte complet de l’altercation a été brillamment décomposé par les gens de Jomboy Media. Voici leur dernière vidéo de panne. (langue NSFW)

Machado crie un amour dur à Tatís, une panne pic.twitter.com/eQr87FC6bL – Jomboy (@Jomboy_) 20 septembre 2021

Alors que Machado était clairement animé, il essayait généralement de faire en sorte que Tatis se concentre sur le jeu et le fasse passer à autre chose. Après tout, il appelait littéralement Tatis le “meilleur joueur du monde”. Ce ne sont pas exactement des mots de combat.

Étant donné que le manager des Padres Jayce Tingler est allé là-bas et a été éjecté pour défendre Tatis, cependant, il était facile de voir pourquoi Machado était contrarié. C’était un match crucial, et les Padres viennent de perdre leur manager parce que le joueur vedette a fait une crise de colère après quelques appels de grève (et c’étaient en fait des appels corrects). Mais comme l’a souligné la vidéo, Machado aurait probablement pu avoir cette conversation loin des caméras. En faisant cela à l’air libre, sa tentative de recentrer Tatis est devenue une distraction en soi.

Du côté positif, les deux joueurs semblaient résoudre leurs problèmes dimanche. Ils ont été vus souriant ensemble dans l’abri.

Donc, c’était bien au moins. Les Padres ont encore perdu, 8-7, dimanche.