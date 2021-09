Que s’est-il passé lors de son dernier combat contre Anderson Silva ? Pourquoi est-il sorti ? La star des poids moyens de retour contre Robbie Lawler à l’UFC 266

Nick Diaz revient dans l’octogone de l’UFC samedi pour la première fois en six ans lorsqu’il affrontera Robbie Lawler.

Le combat servira de revanche à la rencontre initiale de la paire en 2004 à l’UFC 47, qui a vu Diaz sortir victorieux avec un KO au deuxième tour.

UFC sur BT Sport (YouTube)

Nick Diaz s’est présenté au monde à l’UFC 47

Le natif de Stockton a un public culte de fans dévoués qui apprécient à la fois sa durabilité et la franchise dont il a fait preuve tout au long de sa carrière.

Alors que certains combattants accentuent leur personnalité pour essayer de vendre des pay-per-views, Nick et son jeune frère Nate sont aussi authentiques que possible.

Mais pourquoi les fans ont-ils attendu si longtemps le retour de l’aîné Diaz ? talkSPORT.com jette un œil…

Que s’est-il passé lors du dernier combat de Nick Diaz ?

Le dernier combat de Nick – contre Anderson Silva à l’UFC 183 à Las Vegas en 2015 – est devenu légendaire pour un moment de pure bravade.

Personne ne pouvait en croire leurs yeux lorsqu’il s’est allongé pour la première fois et a invité le Brésilien à le monter, puis s’est appuyé contre la cage et lui a essentiellement donné un coup franc.

Chaque combattant était entré dans le combat à la suite de défaites, Diaz n’ayant pas remporté le titre UFC des poids mi-moyens de Georges St-Pierre à l’UFC 158 tandis que Silva a subi sa fameuse fracture de la jambe à l’UFC 168.

Diaz a initialement perdu le combat par décision unanime, mais il a ensuite été déclaré non-concours lorsque LES DEUX Les stars du MMA avaient échoué aux tests de dépistage de drogue.

. – .

La raillerie de Nick Diaz envers le légendaire Anderson Silva fait encore parler d’elle. Pourquoi Nick Diaz est-il sorti ?

Après avoir été testé positif à la marijuana pour la troisième fois de sa carrière, l’homme de 38 ans a écopé d’une suspension de cinq ans.

Il a fait appel avec succès de l’interdiction et elle a été réduite à une amende de 100 000 $ et à 18 mois – à compter de son combat du 31 janvier 2015 avec Silva – avant qu’elle ne soit entièrement levée en août 2016.

Cependant, Diaz n’a pas payé la totalité de l’amende qui l’a empêché de coincer les deux affrontements épiques de son frère Nate avec Conor McGregor cette année-là.

Il a conclu un accord avec la Nevada Athletic Commission pour participer à toutes les activités liées aux sports de combat en décembre 2016.

Depuis lors, Nick a choisi de coincer Nate pour ses combats plutôt que de rivaliser lui-même – plus récemment pour la défaite de son frère contre Leon Edwards à l’UFC 263.

. – .

Nick Diaz fait son retour à l’UFC après une interruption de six ans Qu’a dit Nick Diaz ?

« Je n’ai jamais aimé me battre. C’est juste quelque chose que je fais », a déclaré Diaz à ESPN lors d’une interview.

« C’est juste ce que je fais. J’ai essayé de m’en éloigner, mais c’est vraiment inévitable.

Il a ajouté : « Ce n’est pas agréable. Tout cela est pour tout le monde. Je suis content que les fans soient contents et qu’ils adorent ça.

« C’est juste ce qui les fait avancer. Je me bats et tout le monde en profite et pas moi. Je suis payé pour me battre, puis je me bats. Je n’aime pas me battre.

“J’ai beaucoup de ressentiment envers le sport pour avoir tant pris de moi mais ne rien donner en retour.”

.

Nick Diaz revient au poids moyen au lieu du poids welter Diaz vs Lawler: Date et heure de début

Ce combat est sous la carte à l’UFC 266 et aura lieu le samedi 25 septembre.

Il se tiendra à la T-Mobile Arena de Las Vegas et sera diffusé sur BT Sport 1 et sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Pour les fans britanniques, Diaz v Lawler 2 aura lieu aux premières heures du dimanche matin, car la carte principale devrait commencer à 3 heures du matin.

Le combat servira de co-événement principal avant un combat pour le titre poids plume entre le champion Alexander Volkanovski et Brian Ortega.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici