Que s’est-il passé lorsque Heart a interprété Stairway To Heaven pour Led Zeppelin

Le 2 décembre 2012, Led Zeppelin a reçu les Kennedy Center Honors des mains du président Barack Obama.

C’est un prix décerné à ceux qui sont considérés comme ayant grandement contribué à la culture américaine, avec d’autres récipiendaires dont Ella Fitzgerald, Leonard Bernstein, Frank Sinatra, Ray Charles, Sammy Davis Jr., Dizzy Gillespie, Johnny Cash, Carole King et Joni Mitchell. Dans un monde où les récompenses sont remises comme des sucettes, les Kennedy Center Honors sont une grosse affaire.

Chaque décembre, si les pandémies le permettent, les récompenses culminent avec un gala au Kennedy Center Opera House à Washington, DC, et en 2012, le spectacle comprenait une performance émotionnelle de Stairway To Heaven de Heart’s Ann et Nancy Wilson, avec Jason Bonham à la batterie.

Avons-nous dit émotionnel? C’est presque surprenant. Ce sont les regards que les membres survivants de Led Zeppelin se donnent pendant la performance. Ce sont les yeux de Robert Plant qui pleurent en regardant Ann Wilson chanter une chanson avec laquelle il a une relation difficile. C’est la chorale gospel qui rend hommage à John Bonham de la manière la plus inattendue. C’est Jason Bonham qui lève les yeux vers le ciel alors que la chanson atteint son paroxysme. C’est extraordinaire.

« Je savais que nous avions causé beaucoup de dommages au cerveau et aux tympans des gens, et je savais que nous avions écrit de superbes chansons, mais c’était une expérience très humiliante », a déclaré Plant à LA Weekly. « Quand j’ai vu Heart interpréter Stairway To Heaven, je ne pouvais tout simplement pas croire que cette chanson avait quelque chose à voir avec cet homme de 64 ans qui était assis à côté de John Paul Jones. Je me suis dit : ‘C’est moi… Comment est-ce arrivé?' »

Nancy Wilson: « Oh mon dieu, pas de pression, non ?! [laughs] Jimmy, Robert, John Paul, quelques dignitaires, le Président, la Première Dame. Bon Dieu ! C’était un de ces moments où votre professionnalisme doit être au rendez-vous. Vous devez être le plus concentré de votre vie. Avant d’aller là-bas, je devais vraiment me réchauffer les doigts. C’était l’hiver, il faisait froid et il y avait des courants d’air dans les coulisses. Vous ne pouvez pas jouer à Stairway to Heaven avec les doigts froids devant Jimmy Page !

«Quand nous sommes sortis, Ann et moi nous sommes regardés très longuement et avons pris une profonde inspiration. J’ai dû tout commencer par mon petit vieux moi. J’ai pensé : ‘D’accord, j’ai joué cette chanson toute ma vie et je sais comment ça se passe.’ Bien sûr, mes genoux tremblaient. Mais une fois qu’Ann a commencé à chanter, j’ai pensé : ‘On y est !’ [laughs].

« Nous n’avons vu l’émission que quelques semaines plus tard et nous n’avons pas pu voir ce qui se passait sur le balcon. Je pense qu’une grande partie de l’émotion entre les gars n’était pas seulement à propos de la chanson elle-même, mais aussi d’avoir Jason Bonham à la batterie. C’était le petit garçon qui a grandi autour des salles d’entraînement de Led Zeppelin. Et il a joué avec Heart pendant un bon moment. Puis la révélation du petit chœur, du grand chœur, puis de l’orchestre. C’était vraiment bien ficelé. Si quelqu’un méritait un tel hommage, c’est bien Led Zeppelin.

« Au dîner d’après, chaque membre s’est approché de nous. Plant était comme: ‘Oh mon dieu, j’ai tellement grandi pour détester cette chanson parce que tout le monde la tue si mal. Mais vous avez bien fait !’ Ensuite, Page m’a dit : ‘Tu as si bien joué ça.’ Et je me suis juste évanoui. Quelle nuit. »

