Que s’est-il passé lorsque les Rolling Stones ont joué Knebworth

Les pierres qui roulent’ tournée d’Europe en 1976 a commencé fin avril à Francfort, en Allemagne de l’Ouest, et s’est terminée la troisième semaine de juin à Vienne, en Autriche. Lors de la tournée de 22 villes et neuf pays, au cours de laquelle ils ont joué pour la première fois en Yougoslavie et en Espagne, plus de 550 000 fans sont venus les voir.

Deux mois plus tard, le samedi 21 août, après que Mick a célébré son 33e anniversaire avec une fête à Montauk, Long Island avec Andy Warhol, les Stones étaient de retour sur scène pour ce qui était leur plus grand spectacle au Royaume-Uni depuis le concert de Hyde Park en 1969. , et c’était devant leur plus grosse foule payante de tous les temps… entre 150 000 et 200 000 personnes.

La Glyndebourne du Rocher

Les fans ont payé 4,50 $ chacun pour le concert à Knebworth Park, dans le Hertfordshire, surnommé à l’époque The Glyndebourne of Rock, où The Stones était soutenu par le Don Harrison Band, Hot Tuna, Todd Rundgren’s Utopia, Lynyrd Skynyrd, et 10cc. Skynyrd a joué un set époustouflant avec leur classique “Free Bird” en son cœur. Ce que beaucoup ont oublié depuis longtemps, c’est que les deux membres du groupe de Harrison étaient Doug « Cosmo » Clifford et Stu Cook, deux des membres originaux de Creedence Clearwater Revival.

Dans les coulisses, Moet et Chandon ont organisé une soirée champagne pour des invités dont Jack Nicholson, Dave Gilmour de Pink Floyd, Germaine Greer, Trafic Jim Capaldi, John Paul . III, John Philips, Ian McLagan de The Faces, Van Morrison et Paul et Linda McCartney. (Le public devait se contenter d’un thé ou d’un café à 12 pence la tasse et d’un poulet au curry qui coûtait 55 pence.)

La performance

Des problèmes techniques ont obstrué une grande partie du spectacle, ce qui a conduit les Stones à se dérouler très tard, mais ils ont néanmoins joué un set extrêmement long qui a permis de compenser certains troubles antérieurs parmi la foule. Ils sont finalement montés sur scène à 23h30, 30 minutes après la fin du concert, et ont fini par jouer jusqu’à 2h du matin. Outre Mick, Keith, Ronnie, Charlie et Bill Wyman, le groupe était complété par le brillant claviériste américain Billy Preston et le percussionniste Ollie Brown.

L’ensemble de 30 chansons s’est ouvert avec « Satisfaction » et a parcouru presque toute la carrière des Stones. Il comprenait “Little Red Rooster”, “Route 66” et “Around and Around” depuis leurs débuts, en passant par des singles classiques tels que “Get Off Of My Cloud”, “Let’s Spend The Night Together”, “Honky Tonk Women”, et “Jumpin Jack Flash” ainsi qu’un court set dans le set par Billy Preston qui a joué “Nothing From Nothing” et “Outta Space”.

Leur set comprenait des morceaux d’album de Beggars Banquet (“Stray Cat Blues” et “Street Fighting Man”, leur plus proche), Let It Bleed (“You Can’t Always Get What You Want”, “Country Honk” et “Midnight Rambler “), Sticky Fingers (“Brown Sugar”, “Wild Horses”, “You Gotta Move” et “Dead Flowers”) et Exile On Main St. (“Rip This Joint”, “Tumbling Dice” et “Happy” ), jusqu’à leur dernier LP, Black and Blue, à partir duquel ils ont joué “Hot Stuff”, “Hand Of Fate”, “Hey Negrita” et “Fool To Cry”. Il y avait aussi des morceaux de leurs deux albums précédents, Goats Head Soup (“Star Star”) et It’s Only Rock ‘N Roll (la chanson titre, “If You Can’t Rock Me” et “Ain’t Too Proud To Beg »).

Puissance et pertinence

Le magazine Listener de la BBC a déclaré à propos de l’émission : « Charlie Watts avait l’air très soigné et comme toujours aussi Bertrand Russell : ses pieds étaient avec lui et son pouls avec Bill Wyman. Alors que The Sunday Mirror a déclaré: «Des dizaines de filles sont devenues seins nus alors que le soleil brûlant faisait monter les températures en plein milieu de l’après-midi. Certains policiers en civil se sont mêlés à la foule, mais une seule arrestation a été effectuée pour une infraction présumée en matière de drogue – même si du « pot » était censé être en vente. »

Peut-être que The Melody Maker a résumé Knebworth 1976 le mieux : « Les Rolling Stones ont attiré une vaste foule estimée entre 110 000 et 250 000, à un événement épuisant et prolongé… cela a montré une fois de plus qu’ils ont toujours du pouvoir et de la pertinence. Certaines choses ne changent jamais…

