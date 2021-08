Que s’est-il passé lorsqu’un homme a refusé de me vendre la bague de mes rêves .

Cela fait des années que je n’ai pas pensé au jour où mon futur mari et moi avons acheté nos alliances. Mais cette année, notre anniversaire a coïncidé avec un appel déposé auprès de la Cour d’appel du Colorado par Alliance Defending Freedom au nom de Jack Phillips, le propriétaire chrétien de Masterpiece Cakeshop.

Ses essais ont commencé en 2012 après avoir refusé de faire un gâteau de mariage homosexuel. Il vendrait au couple masculin d’autres produits de boulangerie, mais pas un gâteau de mariage. Après six ans de litige, Phillips a remporté une décision de la Cour suprême en 2018 pour des motifs religieux. Maintenant, Phillips est de nouveau devant le tribunal.

Cette fois, il fait appel d’une décision de juin 2021 à son encontre pour avoir refusé, en 2017, de concevoir un gâteau célébrant la transmutation de Charlie Scardina en Autumn Scardina. Le gâteau demandé devait être rose à l’intérieur, bleu à l’extérieur et glacé de messages affirmatifs.

Homme transgenre et avocat militant, Scardina a ciblé Phillips pour « corriger les erreurs » de sa pensée. Lorsque ses avocats ont intenté une action pour la première fois, ils ont menacé de poursuivre Phillips à nouveau si l’affaire était classée pour quelque raison que ce soit. La persécution continue du boulanger est un emblème effrayant d’un système juridique défiguré par l’élévation de l’égoïsme sans entraves au-dessus de la civilité et du bien commun.

L’histoire vieille de plusieurs décennies de mon alliance illustre le contraste. Laisse-moi expliquer.

Négocier pour une alliance

Notre date de mariage était fixée. Il était temps de choisir une bague. Mais où en chercher un ? Comment faire du shopping ? Nous étions jeunes et fauchés. Il faudrait quelques années avant que nous puissions nous permettre de payer au détail. Heureusement, mon intention était un acheteur combatif, né pour hondel. Il ne croyait pas aux prix fixes. Il n’y avait que des prix demandés qui suppliaient d’être négociés.

Nous avons commencé dans le quartier diamantaire de Manhattan dans l’ouest des années 40. Aucun diamant n’était sur notre liste de courses. Mais 47th Street était un endroit pour marchander, tirer l’épée, s’enfuir jusqu’à ce que le prix demandé voué à l’échec baisse d’épuisement.

Sa bague était facile. Un simple anneau d’or était tout. C’est le mien qui a pris la chasse. Je voulais quelque chose de sobre mais riche en symbolisme. Pas de paillettes. Il fallait que ce soit sans fioritures mais éloquent, une sorte de Graal pour mon annulaire.

Je n’avais aucune idée de ce à quoi mes adjectifs pourraient ressembler dans le concret. Nous avons donc défilé d’étal en étal à la recherche de Diamond Exchange. . . quoi exactement?

Puis, enfin, ça y était. Dans la vitrine d’un joaillier plus âgé, l’avant-bras tatoué de chiffres d’un camp de concentration, se trouvaient de simples bandes d’or estampées de phrases du Tanakh. Ils ont été découpés dans le même script de bloc ancien familier à Jésus de Nazareth qui a grandi, comme les Évangiles nous le disent, dans la sagesse et l’étude de la Torah.

La beauté graphique des caractères hébreux – renforcée par notre incapacité à les lire – semblait un lien visible avec Celui en qui nous allions nous marier. Une lettre carrée se succédait, l’espacement calculé pour encercler la bande sans début ni fin marqués.

L’indissolubilité du mariage semblait imprimée dans la conception même. Ajoutez le romantisme de l’indéchiffrement. C’était ma bague !

Vient ensuite le concours sur les coûts. Le futur marié est passé en mode gladiateur. Le vendeur était bon au jeu. C’était un match fougueux. Finalement, les deux se sont mis d’accord sur un prix.

Honorer un texte sacré

Il ne restait plus qu’à décider de l’inscription à partir d’une feuille de phrases suggérées. Mon cœur s’est arrêté sur un passage du Livre de Ruth qui se lit en entier :

Ruth dit : ‘Prends-moi de ne pas te quitter, ou de ne pas revenir après toi ; car où tu iras j’irai, où tu loges, je logerai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu.

Seule la partie centrale (« où tu vas… ») pouvait tenir autour de l’anneau, mais toute l’antienne est implicite dans le fragment. L’engagement de Ruth envers Naomi est la déclaration d’amitié la plus pure et la plus émouvante que j’aie jamais connue. J’avais envie de le réclamer pour moi-même et de le porter pour le reste de ma vie.

L’un de nous était-il juif ? Le bijoutier voulait savoir. L’un de nous quittait-il une autre religion pour devenir juif ? Non nous n’étions pas. Eh bien, alors, il était désolé, mais il ne voulait pas nous donner cette citation en particulier. Le point n’était pas négociable. Choisissez une autre expression.

La rebuffade était une déception douloureuse, mais nous n’avons pas insisté. Nous nous sommes reportés à son interdiction parce que, d’une manière tacite, nous avons compris. L’histoire de Ruth est celle d’une conversion qui affirme la nation juive. Il témoigne de la personnalité. L’intensité du souci de cet homme d’honorer le noyau sacré du texte nous a émus. Voilà un homme qui avait subi l’indicible pour la seule raison qu’il faisait partie du peuple auquel Ruth s’était engagée.

Il y avait de la grâce dans son refus. S’il m’avait accordé les mots dont je rêvais, il en aurait, en conscience, violé la grandeur. L’engagement de Ruth n’était pas simplement envers une autre personne, mais envers une communauté d’alliance unie depuis l’appel d’Abraham. Ses paroles étaient son héritage ; il n’était pas libre de nous les étendre.

Déçu, je me suis contenté de paroles du Cantique des Cantiques : « J’ai trouvé celui que mon âme aime. Au fil des ans, mon deuxième choix s’est avéré être le plus vrai. La bague m’est plus chère que tout ce que je possède. Mais je ne l’ai pas ressenti alors.

Le droit moral d’un homme de refuser

Quels innocents nous étions. Il ne nous est jamais venu à l’esprit de contester le déni. Nous tenions pour acquis le droit moral de l’homme de nous refuser ; toute question juridique n’était donc pas pertinente. Mais par les lumières d’aujourd’hui, nous avons cédé trop facilement. Nous aurions pu soulever une puanteur. Exigé nos droits en tant que consommateurs. Intimidé le vendeur avec des accusations de sectarisme anti-chrétien. Nous n’avons pas eu à subir l’inconfort de se faire dire que nous n’étions pas éligibles pour ce que nous désirions.

“Il y a quelque chose qui n’aime pas un mur, / Qui veut qu’il tombe.” Rythme Robert Frost, toutes les barrières ne doivent pas être éliminées. Tout n’est pas perméable. Une nation ne peut pas survivre sans frontières ; aucune culture ne dure sans limites.

Les murs offrent un rempart contre le chaos et la dissolution. Ce jour-là, à la Bourse, nous avons trébuché contre le mur même auquel un homme s’était accroché dans les camps. C’était le même qui avait empêché la communauté juive de disparaître des siècles avant l’existence des États-nations modernes.

Si nous avions été assez bruyants, j’aurais peut-être obtenu ce que je voulais à l’époque. Mais à quel prix pour le bien commun ?

Comment discerner quels murs, comme des digues, doivent être entretenus, et lesquels doivent s’effondrer ? Les démonstrations agressives de grief sont destinées à détourner le discernement, pas à le faire avancer. En l’absence d’un code moral partagé, nos tribunaux luttent pour accueillir les mécontents qui ne sont pas satisfaits de la liberté de vivre différemment. Ils exigent l’assentiment, voire l’obéissance, à leur différence.

Le juge de la Cour suprême Anthony Kennedy a consacré la demande. Comme il l’a déclaré il y a trois décennies : « Au cœur de la liberté se trouve le droit de définir sa propre conception de l’existence, du sens, de l’univers et du mystère de la vie humaine.

Dans les années entre ces deux histoires de désirs contrariés, la culture civique a positionné le nihilisme de Kennedy comme un droit civil. Et nous en sommes tous plus pauvres.