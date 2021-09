Que s’est-il passé sur NXT 2.0 ? Une nouvelle étape, six débuts et un nouveau champion NXT

in

NXT 2.0 est arrivé mardi soir et a marqué une nouvelle ère pour la promotion du développement de la WWE devenue une émission de télévision en réseau.

Nous avons vu une multitude de changements de la mise en page du spectacle au talent et même à son champion.

Le nouveau logo NXT

Le réglage

Le Capitol One Wrestling Center que NXT a soigneusement créé pendant la pandémie n’est plus.

Toute l’ambiance du CWC était très sombre, de l’éclairage aux cages environnantes. Sa présentation était très présente sur la scène heavy metal que Triple H apprécie si richement.

Maintenant, c’est une cacophonie de couleurs vives dans un cadre ovale. Le ring est maintenant au centre de ce qui ressemble à un bol de sièges et la nouvelle atmosphère est palpable.

Le nouveau look de la WWE pour NXT

Six débuts

Bron Breakker – alias Bronson Rechsteiner, fils de Rick Steiner et neveu de Scott Stiner – a participé au premier match de la nouvelle ère de NXT.

Étonnamment, il a vaincu LA Knight, un homme qui allait se battre pour le titre NXT plus tard dans la nuit. Il n’a signé pour l’entreprise qu’en février de cette année. Il s’est appelé Rex Steiner pendant environ une semaine, ce qui est infiniment plus impressionnant que le nom qu’il porte maintenant.

Bron Breakker est le nouveau nom de Rex Steiner

Brooks Jensen, également connu sous le nom de Ben Buchanan, est un autre fils d’une ancienne star de la WWE dans Bull Buchanan.

Il n’a signé que le mois dernier, mais dans cet épisode de NXT, il a été mis dans une équipe avec Josh Briggs, probablement pour faciliter la transition. Ils ont perdu contre l’Imperium.

Trick Williams (Matrick Belton) a fait ses débuts en tant que remplaçant du récent vainqueur du NXT Breakout Tournament, Carmelo Hayes.

Astuce Williams [left] est maintenant avec Carmelo Hates [right]

Hayes a suggéré qu’il avait besoin de quelqu’un pour surveiller ses arrières et Williams est l’homme pour le faire. Tey a attaqué Duke Hudson, tournant apparemment le talon de Hayes.

Ivy Nile, alias Emily Andzulis, a fait ses débuts sur NXT cette semaine, mais pas avec de l’action sur le ring. Au lieu de cela, elle a été annoncée comme le nouveau membre de Diamond Mine, l’écurie dirigée par Roderick Strong et Malcom Bivens.

Tony D’Angelo, alias Joe Ariloa, est apparu dans une vignette et a parlé d’un lutteur amateur, l’argent est en lui pour NXT. Il a signé dans le même lot que Bron Beakker en février.

Cal Bloom est maintenant Von Wagner

Dernier point mais non des moindres, Cal Bloom a fait ses débuts en tant que Von Wagner et a immédiatement eu une chance pour le titre. Il a remplacé Kyle O’Reilly dans le Fatal-4-Way Match pour le championnat NXT, après qu’O’Reilly ait été attaqué dans les coulisses par Pete Dunne et Ridge Holland, mais n’a pas réussi.

Nouveau champion

Ce qui nous amène bien à Tommaso Ciampa qui redevient champion NXT.

L’homme de 36 ans a retrouvé ‘Goldie’ après deux ans de séparation. Sa course originale en tant que champion le considérait comme l’un des talons les plus détestés de la WWE et une blessure l’a empêché de laisser tomber le titre à Johnny Gargano comme prévu.

Maintenant, Ciampa propose un guide vétéran en tant que champion à la place du Samoa Joe blessé, qui a été contraint de quitter la ceinture. Avec cette jeune génération de talents, il semble que Ciampa sera chargé de faire la prochaine star.

Tommaso Ciampa est désormais double champion NXT