Que s’est-il réellement passé entre Charlotte Flair et Nia Jax ?

Le combat de Charlotte Flair et Nia Jax lundi à Raw a beaucoup attiré l’attention de l’univers de la WWE pour sa brusquerie. Il y a eu toutes sortes de rapports et de spéculations. Il y a ceux qui parlent d’un manque de communication, un autre de problèmes entre les deux gladiateurs. Parmi tout ce qui se fait, la légende D-Von Dudley a tenu à donner son avis dans le dernier épisode de son podcast, Table Talk, cherchant à calmer un peu les esprits des fans et précisant que les deux combattants donnaient désormais envie à tout le monde de savoir ce qui va se passer ensuite, surtout lorsqu’ils se rencontreront lors de leur prochain match revanche.

“Beaucoup de gens pensent que Nia et Charlotte ont franchi la ligne. J’ai même entendu des gens dire qu’ils se battaient sérieusement. Au début, ils ne se sont pas sérieusement frappés. Quelque chose s’est passé sur le ring et ils l’ont géré du mieux qu’ils ont pu et s’en sont remis. Aussi simple que cela.

« Est-ce qu’ils ont fait des choses supplémentaires sur le ring ? Je pense que c’est évident. Les éditeurs de feuilles de saleté n’écriront pas « D-Von prétend que… ». Non, ils ont tous vu ce qui s’est passé lundi Et ce qui s’est passé, c’est qu’ils sont devenus un peu plus rugueux. Cela arrive généralement, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Mais bien sûr, tout le monde en fait tout un plat.

« J’aime les deux femmes et je leur souhaite le meilleur. S’ils ont un autre combat préparé, ils savent mieux que les gens vont regarder..

“C’est l’une des meilleures choses à propos de ce qui s’est passé lundi. Lorsque ces deux-là auront un match revanche, les gens voudront le regarder et voir chaque petit détail de ce qui se passe..

«Je garantis que les gens seront pointilleux et surveilleront chaque mouvement qu’ils feront. Les deux femmes ont eu un malentendu, elles l’ont résolu et maintenant on passe à autre chose“.