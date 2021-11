Que s’est-il vraiment passé à l’Astroworld de Travis Scott à Houston ?

Que s’est-il exactement passé au Astroworld Festival de Travis Scott à Houston ? Voici ce que nous savons de l’afflux de foule et de la bousculade qui ont tué huit personnes et blessé des centaines d’autres.

Tout d’abord, voici les détails que nous pouvons confirmer sur la séquence tragique des événements du gigantesque festival Astroworld de Travis Scott à Houston. Le vendredi 5 novembre, la foule a commencé à se précipiter vers la scène avant l’apparition de Travis Scott peu après 21 h, heure locale. Le béguin ne s’est intensifié que lorsque Travis Scott est monté sur scène.

Les festivaliers auraient tenté de s’échapper du devant de la foule, certains grimpant sur des haut-parleurs et prenant des mesures désespérées pour éviter d’être écrasés, blessés ou de s’étouffer.

Travis Scott aurait remarqué le problème mais a continué son attente après deux brèves pauses. Finalement, une panique totale s’est ensuivie alors que des milliers de personnes ont commencé à fuir les zones surpeuplées. Plusieurs personnes ont été tuées et des centaines blessées dans la bousculade et le chaos de masse. Selon un rapport du Houston Chronicle, Live Nation a accepté de mettre fin à la série plus tôt, bien que Travis Scott ait finalement terminé son set. Il s’agissait peut-être de remplir des obligations contractuelles.

À l’heure actuelle, au moins huit personnes ont été déclarées mortes, dont des dizaines hospitalisées pour des blessures. Les victimes ont entre 14 et 27 ans, selon les responsables de Houston. Vingt-cinq personnes ont été transportées vers les hôpitaux de la région avec des blessures liées à l’événement. Treize des personnes hospitalisées comprennent cinq mineurs.

« La nuit dernière a été tragique à de nombreux niveaux différents, et il s’agit d’une enquête très, très active », a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner. « Et nous y serons probablement pendant un certain temps pour déterminer exactement ce qui s’est passé. »

Travis Scott a depuis publié des excuses pour la tragédie d’Astroworld sur son compte Twitter.

Des rapports distincts affirment que Travis Scott a arrêté l’émission à plusieurs reprises pour attirer l’attention sur les membres du public qui avaient besoin de soins médicaux. Mais il n’a arrêté de se produire que peu après 22 heures, une heure après le début du spectacle. « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld », commence le communiqué.

« Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. »

Mais Scott a rapidement commencé à répondre aux critiques sur Twitter et Instagram. « Chaque fois que je pouvais comprendre, vous savez, tout ce qui se passait, j’arrêtais la série et les aidais à obtenir ce dont ils avaient besoin », a déclaré Scott aux fans inquiets. La petite amie de Scott, Kylie Jenner, a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun décès avant la fin du spectacle.

« Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit publiée après le spectacle, et en aucun monde [he] ont continué à filmer ou à jouer », indique la déclaration de Jenner.

Roddy Ricch dit qu’il fera don de sa compensation pour le festival Astroworld aux familles qui ont perdu des êtres chers. Alors, que s’est-il passé pendant le festival Astroworld pour causer la mort de huit personnes ?

Le festival Astroworld était très chaotique vendredi soir. Le chef des pompiers de Houston, Sam Pena, a déclaré à CNN que la foule avait commencé à affluer vers la scène, entraînant la compression de ceux qui se trouvaient à l’avant. La foule a potentiellement piétiné certaines personnes qui n’ont pas pu s’échapper.

Mais même des heures avant cet écrasement, les problèmes de sécurité étaient flagrants. Une vidéo montrait des centaines de festivaliers se précipitant dans la zone VIP, la sécurité étant incapable de gérer la ruée. L’événement a peut-être été dramatiquement en sous-effectif.

Madeline Eskins, une infirmière de soins intensifs qui a assisté au festival, a déclaré que la foule s’était envolée alors que le compte à rebours approchait du moment où Travis Scott devait monter sur scène. « Tout d’un coup, les gens se pressent les uns contre les autres, poussés en avant et en arrière. Au fur et à mesure que le temps approchait, c’était de pire en pire.

« J’avais une pression constante sur ma poitrine ; J’étais pressé. Dès qu’il a commencé à chanter sa première chanson, j’ai regardé mon petit ami et j’ai dit : « Nous devons sortir d’ici ».

TMZ rapporte que quelqu’un dans la foule « est devenu fou et a commencé à injecter une sorte de drogue à certaines personnes » pendant le festival Astroworld.

La police de Houston enquête sur cette affirmation. Bien que cela reste flou, la police de Houston a confirmé qu’un agent de sécurité « s’est senti une piqûre au cou » en tendant la main pour retenir quelqu’un. Narcan a été administré à cet agent de sécurité et à « plusieurs » autres personnes lors du concert, selon les pompiers et les policiers de Houston.

Une action en justice a déjà été déposée contre Travis Scott et Live Nation pour obtenir des dommages-intérêts.

Le participant à AstroWorld, Manuel Souza, a déposé une plainte d’un million de dollars contre Live Nation et sa filiale, ScoreMore Shows, ainsi que Travis Scott lui-même. Le procès, déposé immédiatement auprès du tribunal de district du comté de Harris, allègue une « négligence grave » de Travis Scott et des organisateurs de concerts tout en notant que « les défendeurs n’ont pas correctement planifié et dirigé le concert de manière sûre ». Souza a qualifié la bousculade de « tragédie prévisible et évitable ».

D’autres poursuites et même des poursuites pénales sont probablement à venir.