par Andrew Anglin, The Unz Review :

Les gens sont furieux que les talibans aient recréé la photo emblématique du lever du drapeau d’Iwo Jima alors qu’ils étaient parés de vêtements américains.

Marjorie Taylor Greene met en accusation Joe Biden pour sa décision de se rendre en Afghanistan et de laisser des milliards d’équipement.

Aucun ennemi n’a JAMAIS fait cela à l’Amérique, souillé le sacrifice éternel d’Iwo Jima, tout en portant notre équipement. Jusqu’à Biden. Il a trahi tous les Américains, vivants et morts. pic.twitter.com/3WlZpLuy6v – Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) 21 août 2021

Si vous êtes un #américain, cela devrait vous faire bouillir le sang !!! #Biden a pris une grosse merde fumante sur l’Amérique. #MyPresident n’aurait pas laissé cela se produire. https://t.co/6RwjHyJEFn pic.twitter.com/ZBVnn1cqVl – Samuel Williams (@votesamuelwill1) 21 août 2021

Cela devrait scandaliser TOUS les Américains…. Même ceux qui ont voté pour l’imbécile sénile qui a laissé faire : les soldats talibans MOQUENT l’image emblématique de la Seconde Guerre mondiale des Marines américains hissant le drapeau sur Iwo Jima https://t.co/hhUPBKRege – Carl Marino (@carlmarino1) 21 août 2021

Aujourd’hui, j’ai présenté trois résolutions de destitution contre Joe Biden pour son manquement au devoir en Afghanistan, ses violations de la loi sur l’immigration provoquant une crise de la sécurité nationale à notre frontière sud et son usurpation du pouvoir du Congrès en ignorant le SCOTUS. pic.twitter.com/77IMeJoowF – Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 20 août 2021

Franchement, il est déroutant de savoir ce dont les gens sont réellement fous.

Qu’est-ce qui a été insulté lorsque les talibans ont gagné ?

À ce stade, que cela nous plaise ou non, l’idée de l’Amérique qui se répand dans le monde n’a aucun rapport avec nous en tant que peuple, ou avec tout ce que nous pourrions considérer comme notre culture. Lorsque le gouvernement américain envahit, bombarde ou assassine un dirigeant d’un pays étranger, il ne le fait pas pour Jésus, l’équipe de football de votre lycée local ou la tarte aux pommes à la foire du comté.

Dans un sens réel, ils le font pour Hollywood, car c’est de là que toute cette racaille a suinté. Vous pouvez vraiment revenir en arrière et regarder la transformation qui a eu lieu, et ce qui a été fait, c’est que notre propre culture, qui était basée sur les familles, les communautés et le christianisme, vient d’être écrasée par les médias de divertissement qui diffusent une culture totalement fausse. .

Cette nouvelle culture utilise l’économie américaine et son armée comme moyen de se propager de la même manière que le christianisme a utilisé le colonialisme pour se propager.

Tout homme de droite qui ressent la moindre émotion à l’idée de perdre la guerre en Afghanistan a des émotions qui s’éteignent, associant d’une manière ou d’une autre cette guerre à la culture américaine.

Mais vous êtes célibataire, divorcé ou incel, et notre armée a été envoyée pour essayer de forcer les Afghans à avoir des relations sexuelles homosexuelles et à être gouvernés par des femmes.

À ce stade, tout le concept d’« Amérique » est mort, en termes d’entité cohésive et bien définie. Les gauchistes attaquent l’Amérique et disent combien ils la détestent depuis des décennies maintenant. Parfois directement et parfois indirectement. Et ce sentiment anti-américain de gauche a été attaqué par la droite parce que « des gens sont morts pour ce drapeau ».

