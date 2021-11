Edgar Cervantes / Autorité Android

Le courrier électronique a évolué au fil des ans pour inclure des fonctionnalités de pointe vraiment intéressantes. Mais certaines fonctionnalités existent depuis le début, notamment CC et BCC. Vous vous demandez peut-être ce que signifie BCC dans Gmail et quand vous l’utiliseriez. Nous sommes là pour l’expliquer.

RÉPONSE RAPIDE

Dans Gmail, BCC signifie Blind Carbon Copy. BCC est utilisé lorsque vous souhaitez envoyer une copie d’un e-mail à une autre personne, sans que le destinataire principal de l’e-mail sache que vous l’avez fait. BCC peut également être utilisé pour envoyer un e-mail à plusieurs personnes, sans que chaque destinataire connaisse les détails de l’e-mail des autres.

Que signifie BCC dans Gmail et quand l’utiliseriez-vous ?

À l’époque des ténèbres, lorsque nous utilisions tous des machines à écrire (toute personne de moins de 20 ans peut la trouver sur Google !), vous mettiez une feuille de papier supplémentaire sous celle sur laquelle vous tapiez. Ce morceau de papier s’appelait « papier carbone » et lorsque vous tapiez sur la feuille du dessus, une empreinte de ce que vous tapiez apparaissait sur le papier carbone. Ce serait votre copie carbone du document. Fondamentalement, une forme précoce de photocopieurs ou d’imprimantes informatiques.

Maintenant que nous sommes tous à l’ère numérique et que les machines à écrire ont suivi le chemin des dinosaures, nous utilisons tous le courrier électronique pour nos communications. Les équivalents e-mail des copies carbone sont Carbon Copy (CC) et Blind Carbon Copy (BCC), qui sont ce que vous voyez lorsque vous commencez un nouvel e-mail à quelqu’un.

CC, c’est quand vous envoyez un e-mail à plusieurs destinataires en même temps, mais tous les destinataires peuvent voir que les autres ont une copie, et ils peuvent voir l’adresse e-mail des uns et des autres. Cela serait couramment utilisé si vous envoyez un e-mail à un collègue de travail, mais vous souhaitez également tenir votre patron au courant.

Mais que se passe-t-il si la confidentialité, la vie privée et le secret sont primordiaux ? C’est alors que BCC entre en jeu. En entrant les adresses e-mail dans BCC, aucun des destinataires de l’e-mail ne saura qui d’autre en a une copie. Ils ne pourront pas non plus voir les adresses e-mail de ces personnes. En plus des e-mails contenant des informations sensibles, BCC est également idéal pour les e-mails de groupe où, pour des raisons de spam, vous ne voudriez pas donner les détails de tout le monde.

