Que signifie “Demander à l’application de ne pas suivre”?

Le lancement d’iOS 14.5 apporte avec lui App Tracking Transparency, la nouvelle initiative d’Apple visant à donner à l’utilisateur le contrôle de la quantité de ses données pouvant être agrégées et utilisées par des tiers à des fins publicitaires ou à d’autres fins. Mais que fait réellement le nouveau dialogue?

Après la mise à jour vers iOS 14.5, vous commencerez à voir de plus en plus de ces boîtes de dialogue de transparence du suivi des applications. Ils ressemblent à d’autres alertes de confidentialité comme la boîte de dialogue des autorisations pour les services de localisation ou l’accès à vos contacts.

Apple exige que tout développeur qui partage des données utilisateur avec un tiers doit obtenir une autorisation explicite pour le faire. Vous ne verrez peut-être pas ces alertes immédiatement, car des entreprises comme Facebook déploient progressivement ces demandes d’autorisations à leurs utilisateurs au cours de quelques semaines.

Un exemple d’alerte indiquera «Autoriser [app name] pour suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises? ». Les deux boutons à choisir sur cette alerte sont «Demander à l’application de ne pas suivre» et «Autoriser».

Si vous appuyez sur Autoriser, l’application sera autorisée à collecter des données démographiques et d’utilisation personnalisées à votre sujet et à les partager avec d’autres entreprises. Cela signifie généralement partager / vendre les données à des réseaux publicitaires.

Si vous appuyez sur “ Demander à l’application de ne pas suivre ”, l’application ne sera pas autorisée à partager des informations vous concernant avec un tiers.

Une façon dont les applications peuvent identifier les utilisateurs à travers les applications consiste à utiliser quelque chose appelé IDFA, ou “ identifiant pour les annonceurs ”. Il s’agit d’une chaîne unique qui peut associer le même utilisateur à plusieurs applications sur l’appareil. Lorsque vous sélectionnez «Demander à l’application de ne pas suivre», l’application ne peut pas accéder à votre IDFA. Ceci est appliqué au niveau de l’API du système.

Cependant, une application peut être en mesure de vous suivre par d’autres moyens, par exemple en associant votre comportement et vos habitudes d’utilisation à votre adresse IP ou à votre numéro de téléphone (si vous avez indiqué à l’application votre numéro de téléphone, comme dans une application de messagerie). Si vous avez sélectionné “ Demander à l’application de ne pas suivre ”, Apple déclare que les développeurs doivent respecter cette préférence et ne doivent utiliser aucune technique pour personnaliser vos données utilisateur et les envoyer à des tiers.

Pourquoi est-il «Demander» plutôt que «Ne pas autoriser»?

Apple ne peut pas savoir avec certitude que le développeur n’utilise pas d’autres techniques pour vous suivre. Les règles disent que le fait d’appuyer sur ce bouton signifie que l’application n’est pas autorisée à le faire, mais il n’y a pas de moyen pour Apple de l’appliquer techniquement de la même manière qu’il peut techniquement restreindre l’accès à l’IDFA.

Apple dit que s’ils trouvent des applications sans scrupules ne respectant pas ces règles, l’application sera supprimée de l’App Store. Le langage le plus permissif dans la boîte de dialogue de l’application est une concession, bien que les applications néfastes passent à travers le net. Apple ne veut pas promettre quelque chose qu’il ne peut pas offrir à 100%. C’est pourquoi la boîte de dialogue dit «Demander à l’application de ne pas suivre» plutôt que d’utiliser un langage plus fort comme «Refuser» ou «Interdire».

Cela étant dit, ne vous y trompez pas. Une application conforme ne partagera aucune de vos données personnelles avec des annonceurs ou d’autres sociétés d’analyse si vous avez sélectionné l’option “ Demander à l’application de ne pas suivre ”.

Apple travaille constamment sur de nouvelles façons de détecter et de suivre les violations de ses règles de l’App Store. À l’avenir, il est possible que la formulation du dialogue soit durcie à quelque chose de plus concret.

En tant qu’utilisateur, si vous changez d’avis par la suite sur vos préférences de suivi, vous pouvez accéder à Paramètres -> Confidentialité -> Suivi et modifier les boutons pour toute application installée sur le système. Vous pouvez également empêcher toute application de demander même votre autorisation (et donc de passer par défaut au mode “ Demander à l’application de ne pas suivre ”) en désactivant le bouton dans Paramètres -> Confidentialité -> Suivi indiquant “ Autoriser les applications à demander à suivre ”.

