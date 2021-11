Que signifie DG dans les vêtements de Canelo ?

Ces dernières années, le boxeur mexicain et actuel champion des 168 livres de la WBC, AMB et OMB, Saul « Canelo » lvarez, a donné cela pour parler du type de vêtements qu’il porte, en particulier une marque avec les initiales DG, les fans se sont demandés Que signifient ces initiales ?

Il a déjà pris l’habitude de Canelo surprendre le monde de la boxe avec ses tenues, certaines plus voyantes que d’autres, mais ce qui est sûr c’est que le Mexicain a utilisé une marque spéciale avec les lettres DG.

Les fans se sont demandé ce que signifiaient ces initiales DG, la réponse est très simple, il s’agit de la marque Dolce et Gabbana.

Dolce et Gabbana est une entreprise de mode italienne. Elle a été fondée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Si au départ ils ont commencé à concevoir des vêtements, actuellement l’entreprise a diversifié son offre en concevant des accessoires et des parfums pour les mobiles ou même les restaurants.

L’entreprise a été chargée de fournir divers vêtements à Canelo, qu’à chaque occasion qu’il a, il les porte en public et que bien sûr il est devenu très à la mode et dans le goût de ses fans.

« CANELO » ÁLVAREZ RÉVÈLE QUAND IL PRENDRA SA RETRAITE

Pendant quelques mois, à travers l’esprit de Canelo passe déjà le retraite de boxeCe n’est pas à cause d’une question d’âge, encore moins de qualité des rivaux, mais du fait qu’il n’a plus rien à prouver au monde au-dessus du ring.

Dans une interview avec DAZN, Canelo Il a mentionné combien d’années il lui reste en boxe, car il est conscient que le corps est celui qui dicte la date pour raccrocher les gants.

« Je pense que j’ai environ sept ans jusqu’à ma retraite. J’écoute mon corps et quand il me dit d’arrêter de le faire, j’arrête », a-t-il avoué.

Il faut se rappeler que pour l’instant, Canelo Il a un combat très important à l’horizon contre l’Américain, Usine de caleb, avec qui il cherche à unifier les sceptres de 168 livres en novembre prochain.

Pour l’instant, Canelo, train pour arriver en excellente forme pour cet engagement contre Plante, alors les fans attendent déjà la date pour le revoir sur le ring.

