Que signifie être asiatique américain?

L’étiquette «Asian American» est presque comiquement aplatissante.

Il se compose de personnes de plus de 50 groupes ethniques, tous ayant des cultures, des langues, des religions différentes et leurs propres ensembles de conflits internationaux historiques et contemporains. Il comprend les migrants nouvellement arrivés et les Asiatiques qui sont sur le sol américain depuis plusieurs générations. Selon les types de visas, le statut d’immigration et la classe, il existe de grandes différences, même entre ceux du même pays. En fait, les écarts de revenus entre certains groupes américains d’origine asiatique sont parmi les plus importants de toutes les catégories ethniques du pays. Pourtant, ces différences sont rarement explorées et discutées.

Cependant, avec la récente montée des attaques anti-asiatiques, les Américains d’origine asiatique se sont retrouvés à un moment rare sous les projecteurs nationaux. Pour beaucoup, cela a conduit à un sentiment de solidarité renouvelé ainsi qu’à une confusion sur ce que signifie le label asiatique américain ou s’il y a vraiment une expérience unificatrice qui s’y rattache.

Cela a également inspiré Vox à publier une enquête demandant aux Américains d’origine asiatique d’écrire et de nous dire comment ils se sentent en ce moment. La montée de la violence – en particulier les fusillades dans trois spas d’Atlanta qui ont fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique – ont hanté les réponses. Un thème majeur a émergé: pourquoi a-t-il fallu un acte de violence aussi extrême pour amener l’Amérique à se soucier de ses communautés asiatiques?

«Cela me frustre que les sentiments anti-asiatiques popularisés par Trump aient dû être escaladés en violence médiatique et en fusillades de masse afin d’être élevés dans le discours grand public», a écrit une personne de Californie.

«Nous sommes à la mode aujourd’hui, mais je parie que nous serons oubliés la semaine ou le mois prochain», a écrit un autre du Michigan.

D’autres problèmes persistants ont également émergé de notre enquête. Beaucoup ont répondu qu’ils ne savaient pas trop comment parler d’identité culturelle ou de racisme avec leurs parents ou leurs enfants. L’expérience de grandir dans des zones non diversifiées par rapport à des enclaves à forte densité d’immigrants ou de minorités – et à quel point elle se sentait différente lors du déplacement d’une zone à une autre – continuait également à revenir. Les personnes ayant des racines dans les cultures d’Asie du Sud et du Sud-Est se demandaient comment elles s’inscrivaient dans une catégorie ethnique si souvent associée aux Asiatiques de l’Est. Beaucoup se sont demandé ce que le label Asian American signifie vraiment et à quoi il sert dans la conversation américaine plus large sur la race.

Dans une série d’histoires publiées tout au long de ce mois, nous explorerons certaines de ces questions et des expériences partagées, à une époque où de nombreux Américains d’origine asiatique éprouvent un sentiment d’aliénation non seulement de la nation en général, mais aussi du label «Américain d’origine asiatique »Lui-même.

Hanifa Abdul Hameed pour Vox

Les écueils – et les promesses – du terme «Américain d’origine asiatique»

par Li Zhou

Les nombreuses Amériques asiatiques: comment grandir dans des enclaves ethniques, des banlieues ou de petites villes rurales affecte l’identité

par Karen Turner

Ce dont nous aurions souhaité avoir parlé avec nos familles concernant la race

par Rachel Ramirez

Et plus à venir.