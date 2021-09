Que signifie Google FLoC pour les annonceurs ? 7 FAQ répondues

En mettant l’accent sur une expérience de navigation plus privée, Google a annoncé qu’il abandonnerait les cookies tiers. Peu de temps après, il a annoncé le concept de Federated Learning of Cohorts, ou FLoC, pour créer des solutions et des alternatives pour les annonceurs tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Le concept de FLoC n’est pas facile à appréhender, et il a soulevé beaucoup de questions et d’inquiétudes.

Donc, dans cet article, je vais vous aider à comprendre ce que FLoC signifie pour les annonceurs en répondant à sept questions clés et l’objectif de cet article est d’aider à répondre à certaines de ces questions courantes. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu’est le FLoC, comment il fonctionnera ou pourquoi il a été développé, cet article est pour vous. Vous allez apprendre :

Qu’est-ce que Google FLoC et comment cela se rapporte-t-il aux cookies tiers.Comment fonctionne FLoC et pourquoi il a suscité des réactions négatives.Ce que vous pouvez faire pour rester au top de la publicité dans un monde sans cookies.

1. Qu’est-ce que Google FloC ?

FLoC signifie apprentissage fédéré des cohortes. Actuellement, Google prévoit de déployer FLoC comme moyen de combler les lacunes en matière de ciblage et de suivi auxquelles les annonceurs seront confrontés en raison de la dépréciation des cookies tiers.

2. Que sont les cookies tiers ?

Pour comprendre les cookies tiers, comparons-les aux cookies propriétaires.

Cookies de première partie

Les cookies propriétaires suivent les engagements directs avec une organisation.

Par exemple, ajouter quelque chose au panier. Ce serait comme apporter quelque chose au caissier – il n’y a aucun moyen d’exécuter cette action sans que l’organisation sache que vous voulez acheter quelque chose chez eux. Les cookies propriétaires ne sont pas actuellement sur le billot.

Cookies tiers

Les cookies tiers stockent des données sur le parcours d’un consommateur lorsqu’il navigue sur le Web.

Ce serait comme si vous quittiez un magasin puis que vous traversiez le centre commercial jusqu’à d’autres magasins et qu’ils gardaient une trace de chaque magasin que vous visitiez (et peut-être même se présentaient pour vous rappeler que vous n’aviez pas terminé votre transaction dans leur magasin).

Source de l’image

Ainsi, alors que les cookies propriétaires capturent des données sur l’engagement d’une personne avec votre propre site (informations de connexion, historique des achats, articles dans le panier, etc.), les cookies tiers capturent des données sur un utilisateur sur *autres* sites Web.

La plupart des pratiques PPC les plus courantes sont alimentées par des cookies tiers, tels que :

3. Pourquoi les cookies tiers disparaissent-ils ?

L’abandon de ces cookies a pour objectif de conserver les données de navigation avec l’utilisateur. Ces dernières années, le sujet de la confidentialité a été au premier plan des conversations technologiques et, enfin, des poursuites et de la législation.

Ce n’est un secret pour personne que les entreprises technologiques ont perdu la confiance des consommateurs en raison de la façon dont les données sont traitées et monétisées.

L’évolution de Google vers un avenir sans cookies a pour objectif de créer une expérience qui donne la priorité à la confidentialité.

4. Mais FLoC n’est-il pas simplement un autre moyen de suivre les utilisateurs ?

Vous vous demandez peut-être : « Alors, Amy, si l’objectif est de protéger les données des utilisateurs, alors pourquoi Google introduit-il une manière différente de suivre les utilisateurs ? » Excellente question !

Le but est de pouvoir continuer à cibler

L’objectif de Google avec la création de FLoC était de créer quelque chose que les annonceurs pourraient utiliser pour définir des options de ciblage en l’absence de cookies tiers.

Parce que d’autres plateformes trouveront inévitablement des solutions

Bien entendu, Google possédant un énorme réseau publicitaire, il leur appartient de proposer de nouvelles solutions pour remplacer celles qui seraient impactées par la dépréciation des cookies tiers. Cependant, il serait également indéniable d’anticiper qu’en l’absence d’autres options, les annonceurs ou les plateformes publicitaires chercheraient des moyens de créer leurs propres systèmes de suivi.

Et Google essaie d’éviter le suivi invasif

Google a condamné à plusieurs reprises l’idée d’utiliser les empreintes digitales pour suivre les utilisateurs. L’empreinte numérique est l’utilisation d’informations spécifiques glanées à partir de vos données de navigation telles que des informations sur l’appareil et le navigateur que vous utilisez afin de mieux comprendre votre identité.

Les apprentissages peuvent inclure des choses comme :

Votre adresse IPHorodatageVos plugins de navigateurVotre fuseau horaireVotre positionInformations sur l’appareil, et plus encore.

Les empreintes digitales du navigateur peuvent révéler des informations sur vos finances, vos habitudes d’achat, etc. (Source de l’image)

J’ai testé ma propre empreinte digitale et je me suis avéré être unique parmi les autres testeurs récents. Cela signifie que si ces données étaient utilisées pour alimenter un réseau publicitaire, sur plus de 200 000 personnes dans leur pool, mes informations semblaient être uniques. Un peu flippant, non ?

L’objectif de FLoC est de contourner le besoin d’un suivi plus invasif, tel que les empreintes digitales, tout en offrant aux éditeurs et aux annonceurs un moyen de se monétiser et de se promouvoir respectivement.

5. Alors, comment fonctionne le FLoC ?

Au lieu de permettre à diverses organisations d’accéder aux données de navigation de l’utilisateur, les données de navigation seraient stockées dans le navigateur individuel de cette personne.

Chaque utilisateur serait affecté à une cohorte, en fonction de son historique de navigation récent. Encore une fois, ces données vivraient dans le navigateur. À l’aide d’une API, le navigateur serait en mesure d’alimenter cette cohorte vers les sites que l’utilisateur a visités. Mais ils ne feraient que recevoir l’identifiant de cohorte pour l’utilisateur et aucune autre information sur l’historique de navigation de l’utilisateur. Les utilisateurs seraient réaffectés aux cohortes chaque semaine en fonction de leurs données de navigation récentes.

Source de l’image

6. Quel impact le FLoC aura-t-il sur les annonceurs ?

L’impact que le FLoC aura sur les annonceurs n’est pas encore tout à fait clair, mais nous savons certaines choses.

La création d’audience par des tiers disparaîtra

Dans les premiers essais, Google a affirmé que le FLoC fonctionnait de la même manière que les audiences tierces existantes, telles que les audiences d’affinité et les audiences sur le marché.

Google n’a pas encore annoncé *exactement* ce qui disparaîtra une fois FLoC déployé, mais on peut dire sans risque de se tromper que les audiences tierces seraient remplacées par des cohortes.

Nous allons perdre certaines métriques de suivi des conversions

Actuellement, certains éléments de suivi reposent également sur des cookies tiers, tels que les conversions après affichage. Google a fait allusion aux tests qu’ils exécutent afin d’améliorer le suivi, ce qui pourrait inclure la modélisation des conversions, pour aider à combler les lacunes de suivi.

Comment fonctionne la modélisation des conversions en mode consentement de Google. (Source de l’image)

Les options de ciblage seront limitées

Il est également important de garder à l’esprit que FLoC réside dans Chrome. En d’autres termes, Google n’a aucun moyen de forcer d’autres navigateurs à utiliser FLoC et, en fait, à peu près tous les autres navigateurs ont déjà dit qu’ils ne le feraient pas. Cela signifie que les réseaux publicitaires qui se sont appuyés sur des cookies tiers seront éventuellement amenés à combiner des données provenant de différentes sources de navigation pour essayer de créer des options de ciblage pour les annonceurs.

7. Pourquoi y a-t-il tant de recul sur FLoC ?

Si vous avez entendu parler de FLoC, vous avez probablement aussi entendu dire qu’il a reçu pas mal de réactions négatives.

La raison principale est que le FLoC présente des défauts qui présentent des risques. Par exemple:

Les organisations pourraient combiner les données FLoC avec les empreintes digitales

Le plus gros défaut est que rien n’empêche actuellement quelqu’un d’utiliser les données que FLoC combine avec les formes de suivi les plus évasives qu’il vise à contourner.

Par exemple : les empreintes digitales sont actuellement reconnues comme l’un des mécanismes de suivi numérique les plus invasifs. Maintenant, imaginez si une organisation était capable de développer une empreinte numérique pour un utilisateur, puis de la combiner avec une cohorte fournie par FLoC. Maintenant, ils ont beaucoup plus d’informations qui les aident à isoler les individus avec des données, d’une manière qui pourrait créer une expérience encore moins privée que les normes actuelles.

Opportunités de parti pris et de discrimination

Certaines organisations ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que ces données pourraient non seulement être trop invasives, mais qu’elles pourraient également entraîner des possibilités de parti pris et de discrimination. Par exemple, cibler les annonces immobilières ou de crédit uniquement sur des personnes spécifiques et exclure délibérément les autres.

Il peut contourner les règles de Google Ads

Pour ceux d’entre vous qui connaissent les refus de Google Ads, vous vous dites peut-être : “Eh bien, ils ne pourraient pas le faire de toute façon, car cela enfreindrait la politique”. Et vous auriez raison !

Le problème est que FLoC réside dans Chrome, et non dans Google Ads, ce qui signifie qu’il alimentera les options de ciblage d’une multitude de réseaux publicitaires, dont certains pourraient utiliser les données de manière contraire à l’éthique. En conséquence, de nombreux grands acteurs de l’industrie technologique se sont prononcés sur l’utilisation du FLoC, y compris des entreprises telles que WordPress qui ont proposé que les sites traitent le FLoC comme un problème de sécurité.

7. Que doivent faire les annonceurs pour se préparer ?

Concentrez-vous sur les données de première partie

Tout d’abord (jeu de mots), les annonceurs doivent se concentrer sur la création de leurs ensembles de données de première partie. Les données de première partie seront plus précieuses que jamais. Générez des abonnements par e-mail, suivez l’engagement du site et créez des audiences. Voici quelques ressources pour vous y aider :

Configurer le balisage

Si vous n’avez pas encore placé la balise Google Ads sur votre site, ce serait le bon moment. La balise Google Ads est la balise utilisée pour suivre les données propriétaires. Par exemple, de nombreux annonceurs utilisent cette balise pour le suivi des conversions et le remarketing.

Même si vous configurez le suivi des conversions et les audiences via une importation, telle que Google Analytics, Google recommande toujours de placer également le pixel universel sur votre site. Pour configurer votre balise :

Accédez à Outils et paramètres > Bibliothèque partagée > Gestionnaire d’audience Sur la gauche, cliquez sur Sources d’audience Choisissez « Google Ads Tag » pour le configurer.

Collaborez dans le bac à sable de confidentialité

Si vous souhaitez contribuer aux discussions et aux tests, Google se félicite de la collaboration dans le Privacy Sandbox.

Au-delà de cela, les annonceurs ne peuvent pas faire grand-chose pour se préparer à part se tenir au courant de l’actualité et surveiller les annonces et les calendriers de déploiement de Google !

Récapitulatif des cookies Google FLoC et tiers

Les cookies tiers sont utilisés pour suivre le comportement des utilisateurs sur le Web et disparaîtront d’ici la fin de 2023 (sauf indication contraire). ciblage publicitaire en l’absence de cookies tiers, et il signifie apprentissage fédéré des cohortes. Il fonctionne en conservant les données de navigation dans le navigateur d’un utilisateur et en créant des cohortes anonymisées que les annonceurs peuvent cibler. pushback.Pour vous préparer, concentrez-vous sur la collecte de données first party, placez la balise Google Ads sur votre site et (si vous êtes intéressé), collaborez dans le Privacy Sandbox.

Auteur : Amy Bishop

Suivez @amybishop

Amy Bishop est directrice de la stratégie chez Epsilon. Elle se concentre sur la convergence du marketing, de la stratégie de marque et de l’expérience client – en développant des stratégies pour aider les entreprises à rechercher, explorer et capitaliser sur les tendances de l’industrie et les innovations du marché pour la croissance des entreprises.… Voir le profil complet ›