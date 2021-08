Que signifie la démission d’Andrew Cuomo pour la politique new-yorkaise ?

Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .

Le contributeur du magazine New York, David Freedlander, discute de la chute soudaine du gouverneur avec Bryan Curtis

Bryan Curtis est rejoint par David Freedlander, collaborateur du magazine New York, pour discuter de la démission du gouverneur de New York Andrew Cuomo. Ils détaillent les événements qui ont conduit à sa démission, la manière dont l’équipe de Cuomo a décidé de gérer la nouvelle et la manière dont cela affecte le climat politique de New York.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : David Freedlander

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS