Que signifie la nouvelle chanson de Grimes, Player Of Games et Elon Musk

Grimes a sorti une nouvelle chanson de son prochain album Book 1. Le morceau s’intitule « Player of Games » et semble être une chanson pas si subtile sur la relation de quatre ans du musicien et sa récente rupture avec Tesla, 50 ans. PDG et troll Internet Elon Musk.

Apparemment, Musk aime vraiment le jeu et est le plus grand joueur, mais pas vraiment un amant ou un petit ami, en supposant que la chanson parle bien de lui. (Ce qui est super, probablement.)

« Player of Games » est sorti le 2 décembre et selon Grimes, c’est le début d’une nouvelle ère, alors qu’elle se prépare à commercialiser et à sortir son prochain album à venir, le livre 1. Et il semble que le premier morceau sorti fasse directement référence à la relation Grimes. et éventuelle rupture de septembre avec Musk.

Je n’étais pas vraiment au courant de l’existence de la chanson jusqu’à ce que quelqu’un publie les paroles de la chanson sur Twitter. J’ai supposé qu’ils publiaient de la merde. Tout inventer pour une bêtise idiote. Mais non, la nouvelle chanson comprend en effet des paroles telles que « Je suis amoureux, avec le plus grand joueur. Mais il aimera toujours le jeu, plus qu’il ne m’aime » et « Naviguez loin, vers l’étendue froide de l’espace. Même l’amour, ne pouvait pas te garder à ta place.

Le « plus grand joueur » semble ici être une référence directe à Elon Musk, quelqu’un qui à un moment donné a suivi Kotaku sur Twitter et qui est connu pour jouer à des jeux vidéo et qui a même partagé des mèmes liés au jeu sur Internet. (Si j’étais milliardaire, je ne toucherais plus jamais à Internet, encore moins à Twitter, mais ce n’est que moi.)

Très probablement, « jeu » n’est pas une référence directe à un jeu spécifique, mais un jeu de mots. Nous savons qu’Elon a lu à un moment donné un livre de Iain M. Banks intitulé « The Player Of Games » qui, selon Musk, contenait une « image convaincante d’un futur galactique grandiose et semi-utopique ». Donc, dans ce contexte, « jeu » signifie probablement l’entreprise de diriger Tesla, son implication avec SpaceX et ses tentatives continues de créer des alternatives de métro merdiques en utilisant des voitures électriques et des tunnels coûteux.

Ou peut-être qu’à cette époque, il a vendu des « lance-flammes » qui n’étaient que de gros briquets coûteux. Ou… il aime beaucoup GTA Online. Qui peut dire? Seule Grimes le sait vraiment et elle est trop occupée à essayer de se rappeler pourquoi elle et Musk ont ​​essayé de nommer leur enfant X Æ A-12.

Il n’est pas choquant d’entendre que Musk n’est peut-être pas le meilleur petit ami du monde, compte tenu des allégations selon lesquelles il aurait abusé physiquement et verbalement d’employés, aurait eu, selon les propres mots de Grimes, des moments « immatures » et des effondrements sur Twitter et aurait déjà appelé un homme essayant de sauver les enfants d’une situation mortelle un « mec pédo ». Ouais, ça n’a pas l’air d’être un super petit ami. Mais un grand joueur… Je peux acheter ça.