Que signifie la nouvelle étiquette que vous pourrez désormais voir sur certaines bananes canariennes | La vie

C’est le nouveau label qui accompagnera les bananes canariennes provenant de plantations touchées par le volcan La Palma.

Le volcan La Palma provoque toute une crise socio-économique et environnementale aux îles Canaries, une crise qui pourrait également commencer à se faire sentir dans la péninsule ibérique avec l’arrivée des premières cargaisons de bananes affectées par les cendres du volcan Cumbre Vieja. et à cela le Association des organisations de producteurs de bananes des îles Canaries tu as eu une super idée.

Et c’est que le volcan de Cumbre Vieja de la Palma a affecté une grande partie des plantations de bananes de l’île, non seulement à cause de ces terres dévastées par les coulées de lave, mais aussi à cause des cendres qui ont affecté l’esthétique de ces bananes combien nous les aimons.

Ainsi, l’Association des organisations de producteurs de bananes des îles Canaries a promu un label spécial, que vous pourrez commencer à voir dans quelques semaines dans votre établissement préféré, et qui est représenté par l’autocollant noir et blanc typique qui dit « banane des Canaries » mais en même temps une autre est située juste en bas dans laquelle « du volcan » est ajouté.

Cette étiquette fournit des informations supplémentaires au consommateur sur l’éruption du volcan afin qu’il sache que cette esthétique un peu plus tamisée ou avec quelques taches plus importantes par rapport à d’habitude, est due à l’éruption du volcan.

De cette façon, le consommateur n’est pas seulement informé qu’il provient de plantations touchées par le volcan, mais aussi un appel est lancé pour que le consommateur soutienne l’entreprise acheter des bananes qui ne ressemblent plus exactement à ce qu’elles étaient, mais il y a une énorme raison impérieuse.

Et l’objectif de cette initiative est d’aider le consommateur à identifier et comprendre la raison des dommages esthétiques que peuvent représenter certaines bananes qu’il va acheter dans son point de vente habituel au cours des prochains jours.

Comme l’organisation l’a commenté, ces bananes avec la nouvelle étiquette sont envoyées aux centres d’emballage, et dans environ 15 jours ils seront dans les points de vente habituels.