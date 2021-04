Que signifie la prolongation potentielle du contrat du Bayern Munich avec Eric Maxim Choupo-Moting pour Joshua Zirkzee?

Selon le journal néerlandais SoccerNews.nl, la nouvelle que le Bayern Munich signera Eric Maxim Choupo-Moting pour une prolongation de contrat pourrait marquer la fin du mandat de Joshua Zirkzee en Bavière.

Zirkzee, qui luttait pour une mission de prêt avec Parma Calcio 1913 avant de subir une blessure, semble très peu susceptible de pouvoir assurer le rôle de remplaçant à Robert Lewandowski:

L’engagement expirant est susceptible d’être prolongé d’un an, aux mêmes conditions d’un salaire annuel de 2 millions d’euros, hors primes. Cela semble signifier que Zirkzee ne sera pas parmi les deux premiers attaquants de l’équipe de plusieurs millions de dollars la saison prochaine.

Dans l’état actuel des choses, Joshua Zirkzee ne sera pas un deuxième attaquant au Bayern Munich la saison prochaine. Der Rekordmeister est satisfait d’Eric Maxim Choupo-Moting et prolongera probablement le contrat expirant de l’attaquant camerounais.

Sport Witness pense que c’est le moment idéal pour Everton de faire un geste pour un joueur qu’il a essayé de faire venir lors du dernier mercato hivernal:

Le Bayern est content de Choupo-Moting, et ils lui demanderont de continuer, ce qui signifiera que Zirzkee est hors de propos, ouvrant la porte à Everton. Ils étaient enthousiastes lors de la fenêtre de transfert de janvier et ont fait une offre si l’on en croit les rapports en Allemagne, seulement pour que l’attaquant se dirige vers l’Italie à la place.

On ne sait pas s’ils sont toujours enthousiastes, et Soccer News ne les mentionne pas, mais cela aurait du sens s’ils l’étaient. Zirkzee s’intègre parfaitement dans la stratégie de transfert de Marcel Brands, c’est-à-dire un jeune joueur qu’Everton peut développer et éventuellement vendre pour un profit à l’avenir. Il reste à voir s’ils ravivent leur intérêt cet été, mais Zirkzee est définitivement un nom à surveiller.