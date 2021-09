Que signifie la répression de la Chine contre la culture des célébrités pour le luxe ? – WWD

in

LONDRES – Les marques de luxe qui dépendent des célébrités chinoises pour stimuler leurs ventes sont aux prises avec une nouvelle réalité alors que le gouvernement s’attaque aux personnalités de premier plan alors qu’il croit de plus en plus que la culture toxique des célébrités empoisonne l’esprit de la jeunesse du pays.

La maison de couture italienne Etro a récemment nommé l’actrice chinoise Yang Mi comme nouvelle ambassadrice mondiale et a publié la campagne automne 2021 de la marque la mettant en scène. En 2019, elle a rompu les liens avec une autre marque italienne, Versace, car elle était «suspectée de nuire à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine», car la marque a étiqueté à tort Macao et Hong Kong comme des entités distinctes de la Chine sur un style de t-shirt.

En tant que l’une des personnalités les plus suivies sur Weibo avec une expérience dans l’envoi d’articles dans les rayons des magasins, Yang est un choix souhaitable pour les marques de luxe. Mais étant donné le nombre de stars de haut niveau avec des mentions de mode de haut niveau ont chuté cette année, on peut se demander si le moment est venu de faire une telle annonce.

Kris Wu Dominique Maître pour WWD

Début 2021, Prada était sous le feu des critiques en Chine alors que son ancien visage chinois Zheng Shuang a été accusé par son ex-petit ami, le producteur Zhang Heng, d’avoir envisagé de forcer la mère porteuse américaine portant leur enfant à interrompre sa grossesse de sept mois en 2019 parce que leur relation a pris fin. Elle a ensuite été largement condamnée pour l’impact social négatif qu’elle a causé et a été condamnée à une amende de 46 millions de dollars pour évasion fiscale. Les radiodiffuseurs ont également reçu l’ordre de cesser de diffuser le contenu dans lequel elle est apparue.

Le mois dernier, l’ancien ambassadeur mondial de Louis Vuitton et Bulgari, Kris Wu, a été arrêté pour suspicion de viol, et ses réseaux sociaux et tous les travaux publiés ont été effacés.

Peu de temps après, l’ambassadrice chinoise de Fendi, il n’y a pas si longtemps, et l’une des actrices les plus en vue du pays, Zhao Wei, ont été interdites en ligne pour des raisons inconnues.

Son nom a été retiré de toutes les œuvres dans lesquelles elle a joué sur les principales plateformes vidéo chinoises comme Tencent Video, iQiyi et Youku. Certains ont suggéré que cela pourrait être lié à la répression chinoise contre Jack Ma et Alibaba, car Zhao et son mari, l’homme d’affaires Huang Youlong, étaient de proches alliés de Ma.

Linda Wang, présidente de BICG Fashion Group, qui aide les marques à trouver des ambassadeurs chinois, a déclaré que les marques devaient désormais être très prudentes lorsqu’elles signaient de nouveaux visages, après ce qui est arrivé à Zheng, Wu et Zhao.

“Relativement parlant, les célébrités féminines comme Yang sont des choix plus sûrs que les célébrités masculines, en particulier celles qui ont de nombreux abonnés en ligne. Un indicateur clé pour savoir si une célébrité est considérée comme sûre ou non est de voir si elle participe à des projets dirigés par le gouvernement, tels que le prochain Festival international du film de Pékin et le Festival de musique de la mi-automne de la région de la Grande Baie », a-t-elle déclaré.

« J’ai demandé à de nombreuses marques si elles voulaient renoncer à utiliser des célébrités en Chine. Une majorité d’entre eux m’ont dit qu’ils craignaient de perdre face à d’autres marques s’ils ne les utilisaient pas, car beaucoup d’autres utilisent des étoiles et obtiennent de bonnes récompenses. Ainsi, dans l’ensemble, la demande de célébrités des marques n’a pas été affectée par la répression. Ils deviennent juste plus prudents. De nos jours, la première chose qu’un agent fait lors d’une réunion avec une marque est de prouver que la célébrité est sans risque et en sécurité », a-t-elle ajouté.

Cela dit, s’associer à des célébrités chinoises peut encore causer d’énormes dommages aux marques si elles sont prises dans des tempêtes géopolitiques, car la Chine se heurte désormais constamment à l’Occident sur de nombreux problèmes, car elle est en passe de remplacer les États-Unis en tant que première économie mondiale au cours de la prochaine décennie. .

Par exemple, la débâcle du coton du Xinjiang en mars a non seulement coûté à des marques comme Nike, Adidas, Burberry et bien d’autres la perte de leurs ambassadeurs locaux du jour au lendemain, mais a également eu de graves conséquences financières.

Les ventes de H&M en Chine au deuxième trimestre 2021 ont baissé de 23% en monnaies locales, car elles ont été effacées des magasins d’applications Tmall et des fabricants de téléphones nationaux car elles ont exprimé leurs inquiétudes concernant les violations présumées des droits de l’homme au Xinjiang. Les ventes d’Adidas au deuxième trimestre 2021 ont chuté de plus de 16% dans la région.

La marque allemande de vêtements de sport a perdu près d’une douzaine d’ambassadeurs de haut niveau pour avoir soutenu un rapport de la Better Cotton Initiative qui affirmait qu’il y avait une oppression contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes dans la région du Xinjiang en Chine.

Toujours pour des raisons géopolitiques, l’acteur chinois Lu Han a récemment rompu ses relations avec l’horloger de luxe Audemars Piguet car, lors d’une interview, le PDG de la marque, François-Henry Bennahmias, a qualifié Taïwan de pays jugé illégal selon le « One Country, politique des deux systèmes.

Un problème clé est que le gouvernement chinois considère les célébrités non seulement comme des artistes, mais aussi comme des modèles pour le grand public et il n’y a pas de place pour les erreurs ou pour causer une mauvaise influence.

L’actrice Zheng Shuang dans la campagne du Nouvel An chinois de Prada. MAO/Courtoisie

Bohan Qiu, fondateur de l’agence de création Boh Project basée à Shanghai, a déclaré que ses clients avaient déjà des doutes sur l’ancienne façon de signer les plus grandes stars, et qu’il les aidait à naviguer dans la nouvelle direction qui est en fait plus en phase avec la Chine propre écosystème de médias sociaux.

« Avec la popularité croissante de Douyin et Xiaohongshu, leurs algorithmes ont redéfini qui est populaire pour la génération Z chinoise. Dans le monde post-répression, je pense que les marques ne seront plus liées à quelques noms comme elles le faisaient auparavant. Il y aura plus d’« amis de la maison », ce qui donnera aux marques plus de flexibilité lorsque de mauvaises choses se produisent », a-t-il déclaré.

«En même temps, je crois que l’ère de la narration basée sur la célébrité populaire, ou vous pouvez l’appeler influenceur de niche, est arrivée. Les marques doivent embrasser ceux qui ont accumulé une énorme influence sur les plateformes de médias sociaux émergentes, au lieu des idoles conçues. Ce que je veux dire pour la base, c’est que ce sont eux qui créent un contenu organique intéressant et sont capables de susciter des sujets tendances. Vous n’avez pas besoin d’un grand public. Tant que ce que vous publiez est très spécial et significatif, vous obtiendrez de nombreux engagements », a-t-il ajouté.

EN RELATION:

Prada met fin à son mandat d’ambassadeur de Zheng Shuang suite à un prétendu conflit d’enfants

Kris Wu officiellement arrêté pour suspicion de viol

L’ambassadeur de la marque chinoise Fendi, Zhao Wei, banni, raison inconnue