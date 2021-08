Que signifie la trajectoire actuelle de Bitcoin pour Cardano, XRP, MATIC et Dogecoin Crypto new media

in

Les sept derniers jours ont été une course folle, les taureaux prenant clairement le dessus cette fois. Alors que la capitalisation boursière totale de la crypto dépassait à nouveau la barre des 2 000 milliards de dollars, l’anticipation autour d’un autre rallye a culminé. Cependant, au cours des derniers mois, les week-ends ont été particulièrement difficiles sur le marché. Le blues du week-end a apporté avec eux des creux qui ont laissé le marché abasourdi. Ce week-end sera-t-il une agréable remontée ou le marché va-t-il encore baisser ?

La pièce du roi doit tenir bon

Avec BTC testant la barre des 47 000 $, les spéculations concernant le sentiment du marché au cours du week-end se sont accumulées. Même si la course s’est jusqu’à présent déroulée sans heurts, des signaux clairs soulignent la poursuite de la course de taureaux. De plus, les choses ont pris une tournure désagréable alors que BTC faisait face à une résistance majeure.

Il n’y a pas eu de saut considérable dans les adresses actives et les adresses actives quotidiennes de Bitcoin. Même si ce n’est pas particulièrement mauvais signe, la domination décroissante de BTC l’est. Avec Bitcoin revenant au niveau de 46 000 $ au moment de la publication, sa domination du marché a pris du recul.

La saison Bitcoin bat son plein

Avec la chute de la domination de Bitcoin, la saison alternative devrait généralement décoller. Cependant, cela ne semblait pas être le cas au moment de la rédaction. Alors que la domination de la BTC est tombée à des niveaux inférieurs à ceux de juillet et juin, le marché a continué à sembler favorable à la pièce royale.

L’indice de saison altcoin était aussi bas que 8, ce qui signifie qu’il s’agit clairement de la saison Bitcoin. Selon ce site Web de données, une saison alternative a lieu lorsque 75% des 50 meilleures pièces ont mieux fonctionné que Bitcoin, au cours de la dernière saison (90 jours). Comme on n’avait pas remarqué que la même chose se produisait sur le marché, la saison en cours avait encore du Bitcoin écrit dessus.

La saison alt approche-t-elle dans un proche avenir

Avec des alts comme Cardano, XRP, MATIC et Dogecoin qui se sont tous ralliés la semaine dernière, le marché a également été haussier sur les alts. En regardant cela, cela devrait idéalement être le début d’une saison alternative, mais ce n’était pas le cas. Cependant, cela pourrait très bien être considéré comme le rallye de la pré-saison secondaire. Selon l’analyste Benjamin Cowen,

“… avec BTC au-dessus de 20 semaines de SMA comme support et sa consolidation actuelle entre 46 et 48 000 $, il y a suffisamment de place pour que les alts augmentent.”

Même si la plupart des alts comblaient l’écart entre leurs ATH, une carte thermique a souligné qu’au moment de la publication, un nombre considérable d’alts étaient dans le rouge, c’est-à-dire qu’ils perdaient des prix. Plus d’alts devaient être verts pour qu’une saison d’alt commence réellement, cependant, cela ressemble à un début.

Quoi qu’il en soit, les chances d’une baisse majeure au cours du week-end étaient peu probables. Cependant, avec une correction des prix du BTC, le marché pourrait également subir une correction mineure. En dehors de cela, la plupart des mesures ont mis en évidence des signes sains.