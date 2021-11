Que signifie l’Avent pour l’année chrétienne alors que le dimanche de l’Avent arrive ?

(Photo : Elena Mozhvilo sur Unsplash)

Que vous soyez à l’église tous les dimanches ou que vous vous considériez comme un athée, vous avez probablement déjà eu un calendrier de l’Avent.

En fait, les calendriers de l’avent sont une telle affaire maintenant, l’humble morceau de chocolat chaque matin est pâle par rapport aux calendriers de l’avent beauté et aux sélections de fromages ou de cidres artisanaux que vous pouvez choisir parmi les meilleurs calendriers de l’avent pour adultes.

Nous savons que les calendriers de l’Avent donnent une petite gâterie chaque jour à l’approche de Noël, mais pourquoi ? Quelle est la signification de l’Avent ?

Quel est le sens de l’avènement ?

Pour de nombreux chrétiens, l’objectif principal de la saison de l’Avent est le compte à rebours jusqu’à la naissance du Christ. Le mot avènement est dérivé du mot latin adventus, qui signifie « venir ».

Cependant, il y a un peu plus que cela.

À l’origine, il y avait peu de lien entre l’Avent et Noël.

L’Avent compte à rebours jusqu’à la venue du Christ et s’accompagne d’une myriade de traditions, y compris des services religieux axés sur différents éléments de l’histoire (Photo : .)

Christianisme.com explique que les érudits croyaient au cours des 4e et 5e siècles en Espagne et en Gaule, l’Avent était une saison de préparation pour le baptême des nouveaux chrétiens lors de la fête de janvier de l’Épiphanie, la célébration de l’incarnation de Dieu représentée par la visite des mages au l’enfant Jésus, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste et son premier miracle à Cana.

Au 6ème siècle, cependant, les chrétiens romains avaient lié l’avènement à la seconde venue du Christ, dans ce que beaucoup pourraient appeler maintenant le jour du jugement.

C’est vers le Moyen Âge que le temps de l’Avent devient un compte à rebours jusqu’à la naissance de l’enfant Jésus le jour de Noël.

Aujourd’hui, l’Avent dure quatre dimanches et les semaines suivantes. Cela nous emmène du dimanche de l’Avent à tous les jours de décembre, jusqu’à la veille de Noël.

La saison de l’Avent est utilisée pour le compte à rebours jusqu’à la naissance du Christ le 25 décembre depuis le Moyen Âge environ (Crédits : .)

Qu’est-ce que le dimanche de l’Avent ?

Le dimanche de l’Avent est également connu comme le premier dimanche de l’Avent et marque le premier jour de la saison de l’Avent.

Le premier dimanche de l’Avent, les chrétiens commencent à allumer leurs couronnes de l’Avent et à prier quotidiennement pour leur avènement.

Généralement, les églises construisent des couronnes de quatre bougies violettes, en allumant une nouvelle à chaque passage des quatre dimanches/semaines, en commençant par le premier dimanche de l’Avent.

Le jour de Noël, une cinquième bougie est allumée pour représenter Jésus-Christ. Habituellement, ce sera blanc ou or. Vous pouvez entendre ce type de couronne appelé « couronne de l’Avent ».



