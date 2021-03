Que signifie le budget de printemps pour le marché immobilier britannique?

Le mercredi 3 mars, le chancelier Rishi Sunak a présenté le budget de printemps. Y compris le soutien aux travailleurs, aux entreprises et à l’économie, voici comment cela pourrait avoir un impact sur le marché immobilier britannique.

Le budget de printemps présente la situation financière actuelle du pays et les plans pour l’année à venir. Et le gouvernement continue d’introduire et d’étendre une série de mesures en réponse à la pandémie de COVID-19.

Dans le budget du printemps, Rishi Sunak a annoncé un soutien aux travailleurs et aux employeurs, une aide aux entreprises et le gel de certaines taxes. L’industrie immobilière reçoit également un soutien direct du gouvernement. L’extension du congé du droit de timbre et l’introduction du nouveau système de garantie hypothécaire dynamiseront le secteur.

Iain McKenzie, PDG de The Guild of Property Professionals, commente: «Dans le budget 2021, la chancelière a donné au marché immobilier un double coup de pouce aujourd’hui, avec un coup de pouce de l’extension des vacances du droit de timbre et 95% de prêts hypothécaires.»

Prolongation des vacances de droit de timbre

Le congé du droit de timbre, qui devait prendre fin le 31 mars, a été prolongé de trois mois jusqu’au 30 juin. Ce sera une bonne nouvelle pour de nombreux acheteurs et vendeurs en Angleterre et en Irlande du Nord qui craignaient que leurs transactions ne se terminent pas à temps pour les économies de droits de timbre. L’extension allégera également une partie de la pression sur les transporteurs, les prêteurs et les géomètres.

Pour faciliter le retour aux taux de droit de timbre normaux, il y aura une période de réduction de trois mois. Le seuil du droit de timbre sera temporairement fixé à 250 000 £ de juillet à fin septembre. Puis, à partir du 1er octobre, le seuil du droit de timbre reviendra au niveau normal de 125 000 £.

Guy Gittins, PDG de l’agence immobilière Chestertons, déclare: «La confirmation par le chancelier d’une prolongation du congé du droit de timbre est un soulagement pour des centaines de milliers de personnes qui pourront réaliser leurs transactions immobilières avec des économies d’impôt substantielles.

«Reste à savoir si une prolongation de trois mois est suffisante. Alors que nous assistons à l’impact positif du congé du droit de timbre sur le marché du logement, nous pensons qu’il y a de bonnes raisons pour que le système de droit de timbre soit réexaminé en profondeur; une pensée qui restera probablement un sujet brûlant au cours des prochains mois. »

Système de garantie hypothécaire

Un nouveau système de garantie hypothécaire aidera les acheteurs avec des dépôts de 5% à obtenir des prêts hypothécaires. Cela aidera les acheteurs avec des dépôts plus petits qui achètent des propriétés d’une valeur maximale de 600 000 £. Il est conçu pour aider un plus grand nombre de primo-accédants qui ont été le plus touchés par le manque de prêts hypothécaires disponibles avec des dépôts plus petits.

Le gouvernement soutiendra une partie des prêts hypothécaires pour attirer les prêteurs. Rishi Sunak a déclaré que bon nombre des plus grands prêteurs britanniques proposeraient des prêts hypothécaires dans le cadre de ce programme à partir d’avril et que d’autres suivraient.

Guy Gittins, PDG de Chestertons, déclare: «Toute aide supplémentaire pour les primo-accédants est toujours la bienvenue. Les primo-accédants ont été particulièrement touchés par le manque de prêts hypothécaires pendant la pandémie.

«En tant que tel, l’introduction par le gouvernement d’un prêt hypothécaire à 95% LTV présente de bonnes nouvelles pour les primo-accédants, désireux de monter sur l’échelle de l’immobilier. Un autre public susceptible d’en bénéficier est celui des propriétaires de maisons qui souhaitent échanger ou réhypothéquer pour libérer des fonds propres. »

Soutenir l’emploi

Dans le cadre du budget de printemps, le programme de congé a été prolongé jusqu’à la fin septembre. Le régime de soutien du revenu des travailleurs indépendants sera également prolongé pour une quatrième et cinquième subvention. Plus de travailleurs indépendants y auront également droit que les subventions précédentes.

Ce soutien aura probablement un impact sur l’économie et le marché immobilier. Maintenir le taux de chômage à un niveau bas et accroître la sécurité de l’emploi sera bénéfique pour ceux qui cherchent à acheter, investir et déménager. De plus, pour les locataires du secteur privé loué, l’extension des mesures s’avérera également bénéfique. Ajouter plus d’emplois et de sécurité financière apportera plus de certitude à la vie des locataires.

Pendant la crise du COVID-19, certains locataires au Royaume-Uni ont dû demander des loyers plus bas ou des pauses de paiement. Les organismes de l’industrie ARLA Propertymark et la National Residential Landlords Association estiment qu’il faut un soutien financier plus direct pour les locataires, ce qui aidera à son tour les propriétaires et le secteur privé dans son ensemble.